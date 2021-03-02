Hoe om te gaan met tegenslagen? Juist dat is in deze tijden meer dan ooit aan de orde. Misschien wel dé expert op dit gebied is een vrouw die ongetwijfeld liever als ‘geweldig snowboarder’ te boek had gestaan. Meer dan twintig jaar strijd tegen kanker en een ongekend positieve inslag hebben van drievoudig paralympisch kampioen Bibian Mentel (48) echter ook expert tegenslagen gemaakt.

Terwijl Mentel zich rond de eeuwwisseling aan het voorbereiden was op de Olympische Spelen van Salt Lake City kreeg ze voor het eerst de diagnose botkanker. Haar eerste reactie naar de doktoren bleek tekenend voor haar verdere strijd: ,,En wat gaan jullie daaraan doen?”



Dat ‘daaraan doen’ bleek een amputatie van haar onderbeen. Weg Olympische droom, weg snowboarden. Met een prothese zou ze wel weer weer kunnen lopen, maar snowboarden moest ze maar vergeten. De belasting zou te groot zijn, volgens de specialisten. Niet volgens Mentel. Pijn, dat deed die eerste afdaling op de piste zeker. Maar op een snowboard stond ze weer, zeven maanden later werd ze Nederlands kampioen bij de valide snowboarders. En die verdwenen Olympische droom verving ze door drie gouden medailles op de Paralympische Spelen.

Levenslessen Bibian Mentel

Met die houding leeft ze twintig jaar later, ook twintig jaar strijd tegen kanker, nog steeds. Als motivational speaker staat ze binnenkort op het – digitale – podium in de om haar heen gemaakte digitale masterclass Winnaarsmentaliteit. Waarin één van haar eigen levenslessen zal zijn: ,,Waar je heel erg gepassioneerd over bent, daar word je sowieso goed in. En daarmee word je automatisch de beste versie van jezelf. Als je werk doet dat je niet leuk vindt, dan schiet je ’s avonds thuis ook eerder uit je vel.”

Met het inspireren van anderen weet Mentel ook voor haar zelf weer doelen te zetten in het leven. ,,Ik bedoel het absoluut niet met mijn neus in de lucht, maar ik hoop dat ik mensen met mijn verhaal, mijn levensinstelling, al is het maar een klein beetje, kan inspireren om positiever in het leven te staan.”

Hoe ze zelf positief in het leven blijft staan, daar heeft ze vijf regels voor. Die haar inspireren om naar de positieve kant te blijven kijken, of soms juist even de kop in het zand te steken. Dat is namelijk regel drie: struisvogels zijn zo gek nog niet. ,,Soms kun je best even je kop in het zand steken en doen alsof er niets aan de hand is. Dat geeft je lucht om er daarna weer met een frisse blik naar te kijken.”

Dit is een voorproefje van de lezing die Mentel geeft tijdens Winnaarsmentaliteit. Meer weten over deze dag waarin ze samen met onder meer Mark Tuitert, startup-voorman Prins Constantijn van Oranje en hersenexpert Prof. Dr. Erik Scherder ondernemers verder helpt? Klik dan hier.

Meer nog dan alleen een uithangbord voor positiviteit en persoonlijke ervaring weet Mentel als voormalig topsporter als geen ander het belang van een goed team om je heen bouwen, waar de brug met ondernemers- en leiderschap direct mee is gemaakt.

,,Ik moest dan wel die run neer zetten, maar mijn fysio, mijn coach, de wax tech, die moeten allemaal specialist zijn om te zorgen dat ik tot het beste resultaat kom. En dan ga ik niet over de schouder van de wax tech mee zitten kijken hoe hij de waxlaag op mijn bord aan het selecteren en aanbrengen is.” En toch is die belangrijk, het buitenste laagje wax waarmee het snowboard bij de ene temperatuur nét iets sneller van de berg afkomt dan bij de andere vorm van wax. Maar welke wax bij welke temperatuur? En hoeveel soorten wax er eigenlijk zijn? Dat moet je aan de specialist vragen, niet aan Mentel. ,,Ik heb geen idee. Dat wist mijn wax tech, die was daar veel beter in dan ik.”

