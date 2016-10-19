Pakistaanse 'koningin van de mode' draagt lijn op aan Rembrandt

De Pakistaanse ‘Koningin van de Mode’ Nilofer Shahid ontwierp een kledinglijn opgedragen aan Rembrandt van Rijn. Haar grote droom is haar collectie op de catwalk in het Amsterdamse Rijksmuseum te showen, schrijft Het Parool.

"Ik ben een weerspiegeling van de ziel van Rembrandt. Dat voel ik sinds ik zijn schilderijen voor het eerst in Amsterdam zag. Ik stond aan de grond genageld. Minutenlang kon ik mezelf niet bewegen. Sindsdien is mijn leermeester niet meer uit mijn gedachten geweest. Hij is de liefde van mijn leven", zegt Pakistans beroemdste modeontwerper Nilofer Shahid (62).

Ze opent de bloemrijk beschilderde antieke deuren van haar atelier. In barokke kamers vol kroonluchters hangen haar klassieke ontwerpen. Het zijn kunstzinnige jurken, waardoor haar dagelijkse werkplek net een museum is. Voor een van de vitrines staat ze stil. Een modepop draagt een stijlvolle rood-goudkleurige cape, een dito blouse en een bruine pantalon met koperen knopen. De militaire kleding in de glazen uitstalkast zijn afbeeldingen uit De Nachtwacht. De grote blikvanger van haar Rembrandtcollectie is de weelderige romantische jurk van de Het Joodse bruidje. Shahid legt net zoals de man op het doek haar hand op de boezem van de pop.

Kroonjuwelen

Afkomstig uit een familie van kunstenaars, schrijvers en legendarische strijders laat ze zich graag inspireren door beroemde dichters en schilders. Zij wijst naar een van haar ‘kroonjuwelen’ in het midden van een zaal. De imponerende blauw-goudkleurige koninginnenjurk droeg ze op aan vorstin Nur Jahan (1577-1645), ooit een van de machtigste vrouwen aan het hof van de Mogols, de islamitische vorsten. De afbeeldingen op Nurs jurk vertellen het levensverhaal van deze heldin. Maar geen kunstenaar heeft haar zo intens geraakt als Rembrandt van Rijn.

Wat maakt deze Nederlandse kunstschilder uit de Gouden Eeuw zo bijzonder voor haar? "Niemand heeft de menselijke ziel zo diep onderzocht met zo veel passie en overtuiging als Rembrandt", zegt ze beslist. Zes jaar lang werkte ze dag en nacht aan deze collectie. Ze verslond alles wat ze maar over hem kon lezen. "Door de eeuwen heen heeft Rembrandt tot de verbeelding gesproken van miljoenen mensen. Niemand uit het Oosten heeft ooit een hautecouturecollectie aan hem opgedragen", zegt ze.

Haar ontwerpen noemt ze een gesprek tussen twee kunstenaars. "We hebben veel met elkaar gemeen. Rembrandt en ik zijn beiden een rebel", zegt ze lachend. Nilofer Shahid ontving diverse internationale prijzen voor haar couture. De hoogste onderscheiding kreeg ze van de Franse regering voor de Josephine Bonapartecollectie die ze enkele jaren geleden in het Louvre toonde. Ze ontwierp kleding voor beroemdheden als Madonna, Cherie Blair en wijlen prinses Diana.

Bruidsjurken

"Toch beschouw ik mezelf niet als een modeontwerpster, maar als een kunstenaar", zegt ze. Shahid behoort tot een van de pioniers van de mode in haar land. "Ik was de eerste Pakistaanse designer die dertig jaar geleden in Parijs werd uitgenodigd. In die tijd had nog niemand hier van de modescene in de Franse hoofdstad gehoord." Het liefst ontwerpt ze kunstcollecties, maar die kosten veel geld. Haar basisinkomen verdient ze door bruidsjurken te ontwerpen voor de dochters van de elite. Een gemiddelde bruiloft van de nouveau riche duurt drie dagen.

"Voor elke functie wil de bruid haar eigen ontwerp. Een eenvoudige jurk kost al snel 25.000 dollar." Maar de spoeling wordt dunner nu er steeds meer jonge modeontwerpers op de markt komen. De Pakistaanse mode is booming, in de mode-industrie gaat jaarlijks meer dan een miljard dollar om. De inkomsten uit de bruidsjurken zijn tegenwoordig niet meer voldoende voor Shahid om een eigen kledinglijn te financieren, laat staan een artistiek project als dit van Rembrandt van Rijn te bekostigen.

Ze heeft als designer concessies gedaan en een contract gesloten met een Pakistaanse textielgigant. Onder de naam van het bedrijf bracht ze voor deze winter haar eerste prêt-à-porter uit. "Het was even wennen", zegt ze met een zucht. Zolang ze haar artistieke vrijheid maar behoudt. Ze heeft geld nodig om een van haar dromen waar te maken: Pakistaanse en Nederlandse modellen die samen haar Rembrandtcollectie op de catwalk in het Rijksmuseum in Amsterdam laten zien. "Het geeft mijn land een zachter beeld in Europa. Het brengt Pakistan en Nederland als partners dichter bij elkaar."