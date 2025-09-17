Van maandelijks 70.000 daken naar nog geen 10.000: markt zonnepanelen is volkomen ingestort

Nederlanders hebben hun interesse in zonnepanelen vrijwel volledig verloren door het afschaffen van de salderingsregeling. Vorige maand hadden zonnepaneelbedrijven gemiddeld nog geen vier opdrachten per maand. De oorzaak: het beëindigen van de salderingsregeling per 2027.

Lees verder onder de advertentie

Het is al tijden kommer en kwel in de zonnestroombranche, maar zo slecht als in augustus was het nog niet eerder. Afgelopen maand werden minder dan 10.000 nieuwe installaties op woonhuizen geplaatst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke netbeheerders, schrijft AD.

Ter vergelijking: in het voorjaar van 2023 werden maandelijks bijna 70.000 daken voorzien van panelen die zonlicht in elektriciteit omzetten.

Volgens vakblad Solar365 zijn er nog altijd faillissementen onder zonnepaneleninstallateurs. Het aantal bedrijven dat panelen op daken legt is volgens Solar365 gedaald van bijna 3300 in het eerste kwartaal vorig jaar tot zo’n 2700 bedrijven nu. Met nog geen 10.000 nieuwe installaties vorige maand, hadden die bedrijven gemiddeld niet eens vier klussen in augustus.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Broers Maurice (27) en Roel (30) presenteren eerste slimme thuisbatterij: ‘Bespaart 1.000 euro per jaar’

Bedrijven gaan ook thuisbatterijen verkopen

De verdwenen bedrijven gingen failliet of stopten met zonnepanelen. Brancheorganisatie Holland Solar zegt dat de branche zich omvormt tot een sector die naast zonnepanelen ook warmtepompen en thuisbatterijen verkoopt.

Door de salderingsregeling kunnen huishoudens met zonnepanelen nu nog stroom die ze terugleveren, wegstrepen tegen het verbruik op een later tijdstip. De terugverdientijd van zonnepanelen was daardoor ongeveer vijf jaar.

Lees verder onder de advertentie

Het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB besloot die regeling per 1 januari 2027 resoluut te beëindigen om zo ruim een half miljard euro extra energiebelasting te kunnen innen.



Zonder salderingsregeling

Zonder salderingsregeling is het overschot aan zonnestroom na 1 januari 2027 waardeloos doordat energiebedrijven terugleverkosten rekenen. De terugverdientijd schiet omhoog naar vijftien tot twintig jaar. En wie al panelen heeft, ziet de elektriciteitsnota met honderden euro’s stijgen.

De installatiebranche en bijvoorbeeld ook kenniscentrum Milieu Centraal proberen met het oog op de energietransitie mensen te overtuigen dat panelen een goede investering blijven. Maar hun pleidooi krijgt, gezien het steeds verder dalende aantal nieuwe installaties, nauwelijks bijval.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Ondernemer Robbert maakte 1,3 miljoen euro verlies op zijn batterijen, maar hij blijft optimistisch

Paneel is 4 procent rente

Zonnepanelen zijn binnen de levensduur van de installatie nog altijd terug te verdienen, is het verhaal. Ook zijn ze goed voor het energielabel en de waarde van de eigen woning. Volgens berekeningen van Milieu Centraal is een investering in acht zonnepanelen vergelijkbaar met een rente van 4 procent op een spaarrekening.

Volgens Wijnand van Hooff van brancheorganisatie Holland Solar kost een kilowattuur zelf opgewekte stroom 5 cent, terwijl de energiebedrijven tussen de 25 en 29 cent rekenen. Hij wijst erop dat terugverdientijden nooit zeker zijn, omdat het onvoorspelbaar is hoe de elektriciteitsprijs zich ontwikkelt.

Lees verder onder de advertentie

Verkiezingsprogramma’s over saldering

Hoop dat een nieuw kabinet na de verkiezingen toch nog eens naar de salderingsregeling kijkt, is er nauwelijks. In geen enkel verkiezingsprogramma wordt dat geopperd. Terwijl volgens een enquête van vergelijkingssite Independer 70 procent van de Nederlanders wil dat de salderingsregeling blijft en meer dan de helft zou overwegen om te stemmen op een partij die dat ook wil.

Alleen PvdA-GroenLinks schrijft er iets over in zijn programma: ‘Huurders die door de abrupte afschaffing van de salderingsregeling moeten toeleggen op zonnepanelen komen we tegemoet.’ Huurders dreigen netto geld toe te leggen omdat de hogere servicekosten die de woningcorporatie rekent, blijven bestaan en de financiële opbrengst van de panelen met 70 procent daalt.

Lees ook: Na zonnepanelen nu aan de batterij? ‘Levert voor veel ondernemers te weinig op om echt winst te maken’