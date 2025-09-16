Een plek waar ouders geen omkijken hebben naar hun kind en kunnen sporten, ontspannen en werken. Dit concept bestaat nog niet in Nederland, maar Renée Green en Iris Sijlmans zijn druk bezig dit internationale idee naar Amsterdam te halen. „We hebben investeerders kunnen overtuigen, omdat dit concept in Nederland nog volledig ontbreekt.”

Van sportschool tot kinderopvang en werkplek in één: Renée en Iris zoeken 1 miljoen euro voor familiehub

De plek die ouders ontlast, kinderen verrijkt en gezinnen verbindt. Dat moet Soki het bedrijf van Renée Green en Iris Sijlmans gaan bieden. Er is nergens een plek waar het hele gezin echt graag tijd doorbrengt, en al helemaal niet langer dan drie uur”, vertelt medeoprichter Renée in De Ondernemer Live.

„Zie het als twee bedrijven onder één dak”, verduidelijkt medeoprichter Iris hun concept. „Je hebt bij ons de kinderopvang, waar je je kind voor de hele dag kunt achterlaten. Daarnaast is er de club: dat is voor leden waar we heel veel faciliteiten aan gaan bieden.”

Het is echt een concept met alles onder één dak voor een leuke dag voor je kind en voor jezelf Renée Green

Daarbij kun je denken aan een sportschool, een kidsclub waar je je kinderen veilig achter kunt laten, een restaurant waar je met je kind of alleen terechtkunt. Ook zal er een co-working zijn waar je even kunt werken. „Het is echt een concept met alles onder één dak voor een leuke dag voor je kind en voor jezelf”, zegt

Geloof jij in het concept en wil je investeren in Soki?

Jonge ouders en expats

De eerste locatie van Soki moet zo’n 2000 vierkante meter groot worden en komt in Amsterdam. Renée en Iris richten zich daarmee op jonge ouders en in het bijzonder op expats. „We willen ouders ontzorgen en jonge gezinnen meer verbinden. Expats hebben vaak minder een sociaal vangnet om hen heen”, zegt Renée.

En de vraag naar het concept lijkt er te zijn. „We hebben al ruim 800 Amsterdamse families die hun plekje hebben bevestigd en zich hebben ingeschreven.” En ook investeerders zijn enthousiast. Van de 2 miljoen euro die dames nodig hebben voor de inrichting van het concept is al 1 miljoen euro opgehaald.

Bij ons profiteren beide: kinderen krijgen professionele opvang en activiteiten, ouders vinden rust en faciliteiten Iris Sijlmans

„De investeerders die we tot nu toe binnen hebben gehaald zijn overtuigd van het feit dat dit echt nog ontbreekt in Nederland. Je hebt veel variaties, zoals playcafés, maar dan ben je als ouder nog steeds met je kind aan het spelen. Bij ons profiteren beide: kinderen krijgen professionele opvang en activiteiten, ouders vinden rust en faciliteiten”, zegt Iris.

Renée Green en Iris Sijlmans van Soki. Foto: Ruud Voest

Concept uit Londen

Hoe Iris en Renée op het idee voor Soki zijn gekomen? Renée woonde en werkte vijf jaar in Londen, daar zijn meer van dit soort concepten. „Ik ondervond zelf hoe makkelijk zo’n plek je kan ontzorgen als ouder. Jong ouderschap kan pittig zijn”, zegt ze. Ze verkende zelfs een samenwerking met een Britse founder om het concept naar Nederland te halen, maar besloot het uiteindelijk zelf te doen.

Wij willen het laagdrempeliger en betaalbaarder houden Renée Green

Is Soki een kopie van de concepten in Londen? „De familiehubs in Londen worden vaak duur ingezet. Wij willen het laagdrempeliger en betaalbaarder houden. Zo wordt het toegankelijk voor veel meer gezinnen dan alleen de top,” legt Renée uit. De abonnementskosten zullen variëren van 190 euro per maand voor één ouder met kind tot 500 euro voor een volledig gezin, inclusief alle workshops.

Gaan al break-even draaien

Soki verwacht omzet uit zowel kinderopvang als memberships te gaan halen. „We voorzien maandelijks terugkerende inkomsten en mikken op bijna 9 miljoen euro omzet in 2030, met een return on investment van vijf”, vertelt Iris. „We hebben ruimte voor 1.800 leden. Met 1.200 leden vliegt je concept al aardig en bij 500 draai je, waar we al boven zitten, je break-even”, aldus Renée.

Als het concept goed loopt, dan zou het ook kunnen uitbreiden naar steden als Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Ook België, Duitsland en Scandinavië staan op de radar.

De overige 1 miljoen euro kunnen de ondernemers goed gebruiken, maar de familiehub gaat er hoe dan ook komen. „Met 50 procent van onze ronde kunnen we door en die hebben we opgehaald. De verbouwing gaat binnenkort beginnen dat is hartstikke spannend en leuk. We hebben mensen die veel verstand van zaken hebben, dus ik verwacht verder geen hobbels”, besluit Iris.

