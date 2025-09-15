Controle schijnzelfstandigheid zzp’ers leidt tot stop krimp flexbranche

Door de hervatte handhaving op schijnzelfstandigheid, kan veel van het werk dat door zzp’ers werd gedaan niet langer als zodanig worden uitgevoerd. Dit valt gunstig uit voor uitzenders en detacheerders, omdat zij nu de meest flexibele arbeidsvormen bieden.

Toch staat het verdienmodel van veel flexbedrijven onder druk en is een strategische herpositionering noodzakelijk. De focus van de sector moet verschuiven van bemiddeling naar bredere HR-dienstverlening, waarbij advies, opleiding en duurzame inzetbaarheid centraal staan. Dit staat in het nieuwe vooruitzicht voor de flexbranche van ING Research dat maandag is gepubliceerd.

Krimp in uitzenduren komt tot stilstand

Na twee jaren van krimp in uitzenduren in de flexbranche, die bestaat uit uitzendbureaus, detacheerders, arbeidsbemiddelaars en payrollers, lijkt de bodem dit jaar bereikt. Licht herstel laat echter nog op zich wachten tot 2026.

Ondanks dat de economie dit jaar aantrekt, blijven bedrijven terughoudend met hun vraag naar flexibel personeel. Oorzaken zijn onder meer de aanhoudende geopolitieke spanningen, economische onzekerheid en strengere regelgeving.

Inlenende bedrijven kiezen er vaker voor om zzp’ers een vast contract aan te bieden of om zzp’ers via een uitzend- of detacheringsbureau in te huren ING

Zzp’ers: gevolgen controle schijnzelfstandigheid

De vraag naar flexwerkers krijgt een impuls door de hervatte controle op schijnzelfstandigheid sinds begin dit jaar. Hierdoor kan veel van het werk dat voorheen door zzp’ers werd gedaan, niet langer als zodanig worden uitgevoerd.

Inlenende bedrijven kiezen er naar verwachting dan ook vaker voor om zzp’ers een vast contract aan te bieden of om zzp’ers via een uitzend- of detacheringsbureau in te huren, aangezien dat nu de meest flexibele arbeidsvormen zijn.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in het tweede kwartaal van 2025 ruim een derde meer zzp’ers stopten als zelfstandige. Iets meer dan de helft van deze groep (54 procent) stapte over naar een vast of flexibel dienstverband. Een jaar eerder gold dat voor 47 procent van de stoppende zzp’ers in het tweede kwartaal.

Om toekomstbestendig te blijven, zullen flexorganisaties dan ook strategische keuzes moeten maken en hun toegevoegde waarde herdefiniëren Katinka Jongkind ING Research

Uitzendwerk duurder en minder flexibel

Naast hervatting van de controle op schijnzelfstandigheid, liggen er nog een aantal wetsvoorstellen voor hervorming van de flexmarkt, waaronder de Wet meer zekerheid flexwerkers. Deze wet is bedoeld om de positie van flexwerkers te versterken en het verschil tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Zo krijgt een uitzendkracht, per 1 januari 2026, dezelfde rechten qua arbeidsvoorwaarden als een werknemer in loondienst.

Dit betekent onder meer recht op een marktconform pensioen en een transitievergoeding. Het uiteindelijke doel van de wet is om uitzendwerk alleen in te zetten voor ‘ziek & piek’ en niet langer voor werk op structurele basis, een enkele uitzondering daargelaten. Dit maakt uitzendwerk niet alleen duurder voor inhurende bedrijven, maar ook minder flexibel.

Strategische herpositionering noodzakelijk

„Het is duidelijk dat de flexbranche zich in een transitiefase bevindt”, aldus Katinka Jongkind, sectoreconoom Services bij ING Research. „Aanhoudende economische onzekerheid, verscherpte wet- en regelgeving en structurele personeelskrapte zetten het verdienmodel van veel flexbedrijven onder druk. Om toekomstbestendig te blijven, zullen flexorganisaties dan ook strategische keuzes moeten maken en hun toegevoegde waarde herdefiniëren.’’

Jongkind: „De focus moet verschuiven van bemiddeling naar bredere HR-dienstverlening. Zo kunnen flexbedrijven door middel van opleidingen en loopbaanbegeleiding een grotere rol pakken op het gebied van arbeidsmobiliteit tussen krimp- en groeisectoren.”

