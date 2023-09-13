Privacystichting SDBN wil via rechter massaclaim bij X afdwingen

Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) wil via de rechter een massaclaim voor 11 miljoen mensen afdwingen bij socialmediabedrijf X, het voormalige Twitter. Dat bedrijf was tussen 2013 en 2021 eigenaar van advertentieplatform MoPub, dat volgens de privacystichting illegaal handelde in data van gebruikers van ruim 30.000 gratis apps als Wordfeud, Buienradar en Duolingo.

SDBN heeft sinds november vorig jaar geprobeerd er samen met X uit te komen, maar volgens de stichting zonder resultaat. Daarom begint SDBN nu een rechtszaak bij de rechtbank van Rotterdam. Centraal daarin staat het handelen in persoonsgegevens als geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en gezondheid door MoPub. Naast een schadevergoeding wil SDBN dat deze gegevens worden vernietigd.

Ook meent de stichting dat gebruikers recht hebben op winstafdracht. Met het delen van persoonsgegevens met duizenden bedrijven is namelijk veel geld verdiend, stelt SDBN-voorzitter Anouk Ruhaak. Al is het volgens haar moeilijk te achterhalen welke bedrijven precies toegang hadden tot de data. "Door X. Corp aansprakelijk te stellen hopen we niet alleen een schadevergoeding te krijgen voor alle gedupeerden, maar ook dit soort praktijken een halt toe te roepen", aldus Ruhaak. "Helaas luisteren dit soort bedrijven vaak pas als het financieel pijn doet."