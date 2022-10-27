Rentebesluit ECB en verzekeraars centraal op drukke beursdag

Op de aandelenbeurs in Amsterdam gaat de aandacht donderdag vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De beleidsmakers van de centrale bank zullen de rente in het eurogebied naar verwachting opnieuw met 0,75 procentpunt gaat verhogen. Dat is nodig om de hoge inflatie te beteugelen.

Naast het rentebesluit, dat donderdagmiddag wordt bekendgemaakt, verwerken beleggers op het Damrak een grote deal in de Nederlandse verzekeringsmarkt. ASR koopt namelijk de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van branchegenoot Aegon, die zich daarmee nadrukkelijker op de Amerikaanse markt richt. Voor de transactie ontvangt Aegon een aandelenbelang van bijna 30 procent in ASR en een contant bedrag van 2,5 miljard euro.

Ook kwamen opnieuw veel bedrijven met kwartaalcijfers, waaronder de AEX-bedrijven Shell, Unilever en Unibail-Rodamco-Westfield. Olie- en gasconcern Shell zag de winst flink dalen ten opzichte van de recordwinst in het tweede kwartaal. Levensmiddelenconcern Unilever verhoogde opnieuw de verwachtingen voor de omzetgroei dit jaar. Vastgoedconcern Unibail zag de huurinkomsten stijgen en verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Ook branchegenoot Wereldhave schroefde zijn verwachtingen op.

Bewegingen naar boven

Bij de middelgrote bedrijven zag Arcadis de kwartaalomzet stijgen. Ook kondigde het advies- en ingenieursbureau aan dat topman Peter Oosterveer volgend jaar aftreedt en wordt opgevolgd door operationeel directeur Alan Brookes. Speciaalchemiebedrijf Corbion zag de omzet en het resultaat oplopen, maar de marge dalen. Biotechnoloog Pharming boekte een kleine omzetgroei. Het aandeel Ajax zal mogelijk bewegen op de uitschakeling van de beursgenoteerde voetbalclub in de Champions League.

Buiten het Damrak kwamen grote bedrijven als de Zwitserse bank Credit Suisse, bierbrouwer AB InBev en luchtvaartmaatschappij Lufthansa met resultaten. Het noodlijdende Credit Suisse leed een miljardenverlies in het afgelopen kwartaal en kondigde een grote reorganisatie aan, waarbij 9000 banen verdwijnen.

Europa en euro- en oliekoers

De stemming op de Europese beurzen lijkt daarbij te worden gedrukt door tegenvallende resultaten van Facebook-moeder Meta Platforms. De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht lager te beginnen en ook de andere Europese markten zullen naar verwachting met kleine minnen openen. In Azië lieten de aandelenmarkten donderdag een gemengd beeld zien.

De euro was 1,0079 dollar waard, tegen 1,0076 dollar een dag eerder. Woensdag werd de euro al voor het eerst in een maand tijd weer meer waard dan 1 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 88,24 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 96,03 dollar per vat.