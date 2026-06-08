VNO-NCW verliest supermarktkoepel, twijfels mkb bij dure lobby: ‘Krijgen we hier genoeg voor terug?’

De hogere contributie van VNO-NCW komt voor grote retailpartijen op een lastig moment: de marges staan al onder druk. Daarom stapt supermarktkoepel CBL op, Jumbo raakt daardoor zijn aansluiting kwijt en ook de Raad Nederlandse Detailhandel praat nog over het lidmaatschap. „In een sector met lage marges moet je de juiste afweging maken.”

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CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) is per 1 januari volgend jaar geen lid meer van VNO-NCW. Volgens De Telegraaf stapt ook Ahold Delhaize uit de lobbyclub. Het supermarktconcern achter onder meer Albert Heijn reageerde niet direct op vragen hierover van het ANP.



De Raad Nederlandse Detailhandel (RND), die samen met CBL een bestuurszetel heeft in het dagelijks bestuur van VNO-NCW, voert nog gesprekken over het lidmaatschap. Directeur Eus Peters zegt tegen het ANP dat arbeidsintensieve sectoren zoals de retail door de nieuwe contributiestructuur flink meer gaan betalen.

Retail betaalt meer, maar wil meer terugzien

VNO-NCW zit in Den Haag aan tafel namens werkgevers. Bij het vertrek van grote retailpartijen speelt meer dan alleen de contributie. Supermarkten en andere retailers vragen zich af of hun punten in Den Haag genoeg gewicht krijgen.



Het gaat dan om zaken die ondernemers direct merken: loonkosten, personeel, verpakkingsregels, statiegeld, btw op voedsel, winkeldiefstal en regeldruk. Precies daar willen retailers invloed, zeker als ze meer moeten gaan betalen.



De gestegen contributie riep volgens CBL de vraag op „of de retailsector daar in de lobby voldoende voor terugkreeg”, aldus de koepel tegen De Ondernemer. Supermarkten werken er volgens CBL dagelijks hard aan om de prijzen zo laag mogelijk te houden.

Retail voelt hogere kosten in de winkel

Voor winkelketens zijn vooral de stijgende loonkosten een groot punt. RND-directeur Peters wijst op wettelijke loonstijgingen en inflatie, waardoor de marges in de sector onder druk staan. „Dan moet je als vereniging nadenken over de waarde van aansluiting versus wat het kost en de komende jaren gaat kosten.”



Ook INretail, de brancheorganisatie voor onder meer mode-, sport- en schoenenwinkels, ziet die druk terug in de winkelstraat. Volgens de organisatie staat er „heel veel druk op het businessmodel van de retailondernemer”. De forse verhoging van het minimumloon begin 2023 noemt INretail „fnuikend”. Ook de verhoging van het minimumjeugdloon per 1 januari 2027 „hakt er echt in”.

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Verschillende branches in de retail hebben het momenteel moeilijk, aldus de experts. Foto: Shutterstock.

Per 1 juli komt daar opnieuw 1,9 procent bij. Volgens INretail werken zulke loonstijgingen in veel cao’s door in het hele loongebouw, omdat werkgevers de onderlinge verhoudingen tussen lonen overeind willen houden.



Ondernemers moeten hogere energieprijzen, inkoopprijzen en inflatie verwerken in hun eindprijzen, zegt INretail, terwijl ze ook moeten blijven concurreren met webshops uit binnen- en buitenland. Voor een eerlijk speelveld moet de overheid daar volgens de brancheorganisatie meer oog voor hebben.

‘Politiek heeft te weinig oog voor retail’

Ook buiten VNO-NCW probeert de retail zijn problemen in Den Haag op tafel te krijgen. INretail zit bij MKB-Nederland en trok in december met andere branches naar Economische Zaken met de Ondernemersagenda Retail.



Volgens INretail krijgen retailondernemers nog te weinig aandacht van politiek en ministeries. De organisatie wijst erop dat de retail goed is voor 3,5 procent van het bbp en bijna 1 op de 10 banen. Dat besef landt volgens de brancheorganisatie moeilijk in de politiek.



De brancheorganisatie zegt daarom tijdens werkbezoeken aan dorpen, steden en woonboulevards te laten zien wat retail economisch en maatschappelijk betekent. Als ondernemerschap uit centra van dorpen en steden verdwijnt, ontstaat volgens INretail niet alleen een economisch probleem, maar ook een maatschappelijke uitdaging.

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“ Als werkgeversorganisatie blijven we aan dezelfde kant van het touw als VNO trekken ” CBL

Meer eigen koers, minder gewicht?

Voor CBL betekent het vertrek dat de supermarktsector vanaf volgend jaar buiten VNO-NCW verder moet met de eigen lobby. Dat geeft ruimte om eigen accenten te leggen, maar de sector mist dan wel de vaste aansluiting bij de brede werkgeverslobby.



CBL ziet de opzegging niet als een harde breuk. „Als werkgeversorganisatie blijven we echter aan dezelfde kant van het touw als VNO trekken en we blijven tevens vriend van de Malietoren”, aldus de koepel.

Nieuwe voorzitter VNO-NCW krijgt lastig dossier

Voor VNO-NCW komt de onvrede op een gevoelig moment. De werkgeversorganisatie heeft met Coen van Oostrom net een nieuwe voorzitter. Hij volgt Ingrid Thijssen op en krijgt dit retaildossier meteen op zijn bord.



De vraag is nu of VNO-NCW de relatie met de retail nog kan herstellen, of dat de detailhandel vaker een eigen lobbyroute kiest. VNO-NCW zegt tegen het ANP nooit mededelingen te doen over individuele leden.