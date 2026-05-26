Nieuwe loonregels vragen meer papierwerk van ondernemers: ‘Dit is onnodige regeldruk’

Vanaf 2027 moeten werkgevers aantonen dat mannen en vrouwen gelijk worden beloond voor gelijkwaardig werk. Cao’s kunnen helpen, zeggen brancheorganisaties, maar de nieuwe wet Loontransparantie levert ook extra administratie op. Vooral voor bedrijven zonder strak loonbeleid is er werk aan de winkel, om nog maar te zwijgen over krappe deadlines en ontbrekende handvatten.

Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen, gaat de wet Loontransparantie op 1 januari 2027 van start. Brancheorganisaties krijgen nu al de eerste vragen. INretail ziet door de cao wel minder directe zorgen bij winkeliers. KHN adviseert horecaondernemers hun beloningsstructuur alvast tegen het licht te houden.



MKB-Nederland steunt het doel van de wet, maar noemt de invoering krap. Volgens de ondernemersorganisatie zijn de informatie en hulpmiddelen die bedrijven nodig hebben ‘allemaal nog niet klaar’.



‘Als je je aan de cao houdt, is er veel afgedekt’

INretail, de brancheorganisatie voor non-foodretailers, heeft de wetgeving in Den Haag kritisch gevolgd. Volgens manager public affairs Jesse Markus is de loontransparantiewet in de lobby vooral gezien als extra regeldruk voor ondernemers.



„We hebben dit vaak aangekaart richting het ministerie en de politiek als extra regeldruk”, zegt Markus. „Er komen rapportageverplichtingen uit voort. Waarom zou je dit doen? Als je je als ondernemer aan de cao houdt, is er in principe niets aan de hand. Dit is alleen wel de verantwoordelijkheid van de ondernemer.”

Volgens Markus helpt de retail-cao veel ondernemers, omdat daarin al afspraken staan over functies, functiewaardering en beloning. Retailers die cao-conform werken, hebben daardoor vaak al een meer gestructureerde en uitlegbare beloningssystematiek. „Mijn advies is: kijk eerst of je cao-conform bent. Daar kun je aan toetsen.”



Toch lost de cao niet alles op. INretail krijgt ook vragen van leden die willen weten wat er op ze afkomt. „De vragen die we krijgen, zijn ook wel van grote bedrijven”, zegt hij. „Dat soort bedrijven komt bij ons op de lijn: dit komt eraan, kunnen jullie meer informatie delen?”

Horeca: beloningsstructuur moet uitlegbaar zijn

Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wijst ondernemers op hun eigen beloningsstructuur. „Hoewel de wet nog bij de Raad van State ligt, is het duidelijk dat de richting vaststaat”, zegt KHN-voorzitter Marijke Vuik. „Zodra alles definitief is, informeren wij onze leden.”

Hoe leden zich nu al kunnen voorbereiden? „Door na te gaan of de huidige beloningsstructuur op orde is en of er uitleg over gegeven kan worden.”

MKB-Nederland: doel goed, uitvoering ingewikkeld

MKB-Nederland hoort naar eigen zeggen nog niet zo veel over de loontransparantiewet van ondernemers. Dat zegt volgens de organisatie nog niet alles. „Ondernemers bellen met hun vragen en signalen eerder met hun brancheorganisatie”, laat MKB-Nederland weten.



Het doel van de wet steunt MKB-Nederland wel: „Gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk.” Transparantie kan volgens de organisatie helpen onverklaarde verschillen op te sporen.



De uitvoering is een ander verhaal. „Daarvoor zijn heldere definities, standaardformats en digitale ondersteuning nodig, en specifiek voor het mkb ook eenvoudige hulpmiddelen.” Juist daar zit volgens MKB-Nederland het probleem: veruit de meeste mkb-bedrijven hebben geen HR-, financiële of juridische afdeling. „Voor die bedrijven is het lastig aan de eisen te voldoen en het in te regelen.”



Zachte landing loontransparantiewet

De deadline van 1 januari 2027 noemt MKB-Nederland krap. „Die informatie en hulpmiddelen zijn allemaal nog niet klaar. Zeker ook voor grotere mkb-bedrijven met meer dan 100 werknemers die rapportageplichtig zijn. Voor hen komt er nog veel meer bij kijken.”



MKB-Nederland wil daarom een ‘zachte landing’. „Laat bedrijven er eerst in de praktijk mee aan de slag gaan, geef ze de tijd om aan alle eisen te voldoen. Dus bij het niet voldoen niet meteen sanctioneren, maar bedrijven eerst de kans geven om het wel goed te doen. Het is administratief complexe materie die in de praktijk wel goed uitvoerbaar moet zijn.”



Nederland staat daarin niet alleen, stelt de belangenclub. „Ook andere landen vinden het ingewikkeld en de verwachting is dat meerdere lidstaten de datum niet gaan halen.”

Vooral buiten de cao kan het wringen

Volgens INretail is er nu nog geen breed signaal dat retailers vastlopen op de loontransparantiewet. Markus denkt dat dit mede komt door de cao. Wel ziet hij een risico bij bedrijven die buiten de cao vallen of niet strak cao-conform werken.



„Als je bent begonnen met vijf werknemers en voor je het weet heb je er 120, en je hebt maar wat gedaan om het even te chargeren, dan speelt dit wel”, zegt Markus. „Dan komt die loonkloof wel naar voren.”

Over de wet Loontransparantie Het wetsvoorstel Loontransparantie ligt sinds 21 mei 2026 bij de Tweede Kamer. De geplande startdatum van de wet is 1 januari 2027. Werkgevers moeten meer openheid geven over beloning; werknemers krijgen meer mogelijkheden om loonverschillen aan te kaarten. Rapporteren over loonverschillen wordt straks verplicht. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten inzichtelijk maken wat ze betalen en aan wie. Werkgevers met 150 of meer medewerkers als eerste: zij rapporteren uiterlijk 7 juni 2028 over 2027. Bedrijven tussen de 100 en 150 werknemers volgen later, in 2031. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een boete krijgen die kan oplopen tot 10.300 euro.

Dat is precies waar HR-expert Jildert Huitema eerder bij De Ondernemer voor waarschuwde: wie salarissen jarenlang op gevoel heeft laten groeien, moet straks kunnen uitleggen waarom dat klopt.



Volgens INretail is dat nu nog geen breed beeld vanuit de achterban. „Het kan ook dat er nog veel vragen komen als mensen zich gaan voorbereiden”, zegt Markus. „Maar dat is niet het beeld dat we nu hebben.”

Regeldruk blijft bezwaar

INretail heeft juist de extra administratieve verplichtingen proberen af te zwakken. „We krijgen vaak te horen van ondernemers: de Tweede Kamer wil weer iets van ons, nu op het gebied van genderongelijkheid”, zegt Markus. „Maar het is een extra rapportageverplichting. Waarom is dit nodig? Dit is onnodige regeldruk. Daarnaast gaat het ook om ondernemingsvrijheid bij het vormgeven van beloningsbeleid.”



Zo ziet MKB-Nederland dat ook. „Het is administratief complexe materie die in de praktijk wel goed uitvoerbaar moet zijn”, aldus de organisatie.

