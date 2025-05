Lees verder onder de advertentie

Utrecht wil meer rookvrije terrassen in de stad, laat de gemeente in augustus vorig jaar weten aan het AD. „We hebben de ambitie om in 2035 alle kinderen rookvrij te kunnen laten opgroeien”, aldus wethouder Eelco Eerenberg. „Het doel voor 2027 is dat minder kinderen (gaan) roken en in aanraking komen met rook.”

Rookvrije terrassen dragen hieraan bij. De gemeente stimuleert horecaondernemers om hier naartoe te werken. Om te beginnen bij horeca waar veel kinderen komen. „Via de stichting Rookvrije Generatie bieden we deze ondernemers informatie over het rookvrij maken van hun terras.”

Er worden tips gegeven als het weghalen van asbakken, legt Eerenberg uit. „Ook biedt de stichting kosteloos materiaal aan om een rookvrij terras zichtbaar en kenbaar te maken, zoals tafelstickers en onderzetters.” De gemeente merkt dat horecaondernemers door deze gesprekken aan het denken worden gezet.

Van de dertig ondernemers die de afgelopen maanden zijn benaderd, gaat volgens de gemeente een derde voor een (gedeeltelijk) rookvrij terras. Op dit moment zijn er voor zover bekend een kleine tien horecagelegenheden in Utrecht die dit al hebben, waaronder sinds juli vorig jaar de Winkel van Sinkel aan de Oudegracht.

Terras aan de voorzijde van de Winkel van Sinkel. Foto: indebuurt/AD.

Hier mag - op de buitenste rij na - niet meer op het terras worden gerookt. Met bordjes van de stichting Rookvrije Generatie wordt dit aangegeven en binnenkort staat het ook op de bakjes op tafel. Gasten reageren hier goed op, zegt de directeur Maryse François.

Mochten dit niet het geval zijn, zijn medewerkers volgens haar goed voorbereid. „Mensen die bij ons komen werken, krijgen een algemene kennistraining. Daar wordt dit onderwerp in meegenomen.” Volgens haar is het vaak voldoende om het gesprek aan te gaan met rokers. „Ze zijn vrijwel altijd bereid om te luisteren.”

Angst bij ondernemers

De Winkel van Sinkel is vorig jaar in contact gekomen met de gemeente over de ambitie om horeca meer rookvrij te maken. Het restaurant heeft besloten hier vol op in te zetten. Naast de maatregelen in de eigen zaak, betekent dit ook het enthousiasmeren van andere horecaondernemers om hun voorbeeld te volgen.

Ik denk dat we pas overgaan op een geheel rookvrij terras als er vanuit de overheid regels voor komen Pieter Dijkman Fort aan de Klop

Volgens François is er veel angst bij horecaondernemers dat ze met een rookvrij terras gasten kwijtraken die roken belangrijk vinden. „Uit ervaring kan ik vertellen dat dit reuze meevalt. Natuurlijk zijn er gasten die kiezen voor een ander restaurant, maar het is niet zo dat wij massaal gasten mislopen.”

Ruimte voor iedereen: Fort aan de Klop kiest voor gedeeltelijk rookvrij terras

Fort aan de Klop laat zich hier niet door tegenhouden. Het restaurant tussen Overvecht en Zuilen heeft een groot groen terras, dat sinds kort deels rookvrij is. „We hebben een speelhuisje waar veel kinderen komen, dus het leek ons goed om dit deel rookvrij te maken”, zegt operationeel leidinggevende Pieter Dijkman. Op een bord wordt dit aangegeven.

Fort aan de Klop heeft sinds kort een gedeeltelijk rookvrij terras. Foto: Ruud Voest/AD.

Het besluit volgde op een bezoek van de wethouder. Het terras is bewust niet helemaal rookvrij gemaakt. „We hebben zoveel ruimte, dus we willen rokers niet helemaal wegsturen. Ik denk dat we pas overgaan op een geheel rookvrij terras als er vanuit de overheid regels voor komen.”

Hoewel een rookvrij terras wat Eerenberg al de norm had mogen zijn, noemt hij ook gedeeltelijk rookvrije terrassen een stap in de goede richting. „Wij denken dat onze aanpak op dit moment het meest effectief is om toe te werken naar een rookvrije generatie. Een rookvrij terras werkt het beste als dit aansluit bij de visie van de horecaondernemer.”