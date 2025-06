Lees verder onder de advertentie

Een tikkie flamboyant, hart op de tong, ideeënrijk, ondernemend, energiek en iemand die graag de grens opzoekt (of er net overheen gaat): het is Cornelis van Vlastuin (56) in een notendop. Om die laatste eigenschap te illustreren pakt hij er een prachtig fotoboek bij, met afbeeldingen van de 25 meest bijzondere trappen die EeStairs tot nu toe heeft gemaakt.

Het boek is gemaakt naar aanleiding van 25 jaar EeStairs, onlangs groots gevierd in het hoofdkantoor in Barneveld. In het hoofdstuk dat gaat over de geschiedenis van het bedrijf, staat een foto van een billboard langs een snelweg. Je ziet een vrouwentong en de woorden ‘EeStairs.com: gelikte trappen’. Cornelis prikkelt graag, maar deze reclame uit 2005 was misschien iets te controversieel, geeft hij toe. Althans, voor de mensen in Barneveld en omgeving.

Leven in extremen in het gelovige Barneveld

Om misverstanden te voorkomen: Cornelis – geboren en getogen in het nabijgelegen Renswoude - voelt zich helemaal thuis in Barneveld. Zelf komt hij ook uit een strenggelovig gezin, maar heeft met het geloof gebroken. Of het wel eens ergens wringt? Nee, zegt hij resoluut. Zijn vrouw is overtuigd christen, net als een groot deel van zijn medewerkers.

Ik ben minder gematigd, leef graag in extremen, omdat ik me daar lekkerder bij voel Cornelis van Vlastuin

Dat gaat goed samen, volgens Cornelis. „We respecteren elkaar, houden elkaar scherp. Heel eerlijk: ik zie alleen maar voordelen. De werkethiek in deze regio is extreem hoog. Mensen zijn trouw en loyaal. Er is niks mis met een calvinistische levenshouding en soberheid. Zelf heb ik ook een prettig gevoel wanneer ik aan het einde van de dag hard gewerkt heb. Mijn vader was een gigant in gematigd zijn. Hij is er negentig jaar mee geworden. Ik ben minder gematigd, leef graag in extremen, omdat ik me daar lekkerder bij voel.’’

Trap van EeStairs bij Max Verstappen. Foto: Del Rio Bani

Schokdempers en remmen

Dat Cornelis in trappen ging ondernemen, is puur toeval. „Als twintiger werkte ik voor een bedrijf dat onder meer schokdempers en remmen testte voor de auto-industrie. Ik was bedrijfsleider en stond op het punt om het bedrijf over te nemen, maar we kwamen er niet uit. Jammer, want ik wilde voor mijn dertigste ondernemer zijn. Toen ben ik maar een adviesbureau begonnen.’’

Niet lang daarna kwam zijn toenmalige zwager Dick Cluistra met de vraag of Cornelis het zag zitten om een bedrijf op te starten dat zich zou richten op hoogwaardige hekwerken, trappen en luifels voor de bouw. „Dick en ik zijn samen begonnen, met ieder vijftig procent van de aandelen. Ken je Ilse nog, die zoekmachine? Als je het woord ‘trappen’ in de zoekbalk tikte, stonden wij stijf bovenaan. Ineens ben je specialist, maar we hadden nog geen trap gemaakt. Ik weet onze eerste aanvraag nog… Die eerste trap was een groot drama.’’

Cornelis wil er niet al te veel woorden aan vuil maken, maar de eerste klant wilde heel veel trap voor te weinig geld. „De trap is geplaatst, maar we hebben hem uiteindelijk weer opgehaald. Hij was gewoon niet goed. De man kreeg zijn geld terug en wij hebben toen ons leergeld betaald.’’

Van lokaal naar de hele wereld

Cornelis zette door, samen met Dick. Het duurde een jaar of zes voordat EeStairs iets anders dan ‘middle of the road’ trappen ging maken. „Je wil toch een keer opvallen, dus maakten we iets afwijkends. Vervolgens maakten we foto’s om volgende klanten te overtuigen. Dat ging goed. Onze droom werd steeds groter: van lokaal naar nationaal naar Europees naar de hele wereld. Vergeet de eerste trap, maar vanaf moment één wilden we gewoon de beste zijn.”

We streven naar uitmuntendheid. We maken geen trappen, maar mooie trappen Cornelis van Vlastuin

„We gaan heel ver om iets mogelijk te maken. Je zou EeStairs kunnen vatten in twee slogans: ‘Explore the Edge’ en ‘Exponent of Excellence’. Nee, dat is geen marketingtaal, het is zo. We streven naar uitmuntendheid. We maken geen trappen, maar mooie trappen. Design staat voorop, we laten ons nooit leiden door materiaal. Waarom we zo goed zijn? Omdat we anders zijn dan de rest. Omdat we alle facetten in eigen huis hebben: van verkoop en engineering tot productie en montage. Omdat de lat ontzettend hoog ligt. Ik kan aan de poedercoating van een trap zien of die van ons is of niet.’’

Op de shortlist van architecten

Het zijn overigens niet de beroemdheden en welgestelden zelf die contact opnemen met EeStairs voor een nieuwe trap, maar (internationaal) gerenommeerde architecten die hun huizen ontwerpen. „Architecten willen hun eigen droom waarmaken en wij helpen ze daarbij. Liefst worden we al bij de ontwerpfase van een trap betrokken. EeStairs heeft intussen zo’n goede reputatie opgebouwd, dat we altijd op de shortlist van architecten staan. Architecten zien ons als een veilige keuze, waar ze geen bult aan kunnen vallen.’’

Bijna onmogelijk, en daarom werden we er warm van Cornelis van Vlastuin

De mooiste trap tot nu toe? Lastige vraag, maar een trap in het kantoor van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek op de Zuidas in Amsterdam was volgens Cornelis ‘echt top’. Deze trap, gemaakt in 2008 naar een ontwerp van Erick van Egeraat, was destijds gekozen tot mooiste trap van het jaar. „Daar zat alles in, zoveel complexiteit ook. Bizar moeilijk om te maken, met name omdat glaspanelen een rare draai naar links moesten maken. Bijna onmogelijk, en daarom werden we er warm van.’’

Ook fantastisch en meer recent: een spiraalvormige trap van het kantoorgebouw Hanover Square in Londen. Cornelis pakt zijn laptop erbij en laat foto’s zien. Het is een kunstwerk. De trap, ontworpen door Foster + Partners, is bijzonder vanwege de geometrie en hoogwaardige afwerking. De trap, met een plattegrond die bijna een perfecte ellips is, loopt door drie verdiepingen.

De duurste trap staat in een vakantiewoning in Saint-Tropez. De kosten: circa tweeënhalf miljoen euro. Vorm en materiaal maakten deze trap zo duur, aldus de Barneveldse ondernemer.

18 Hanover Square Londen / EeStairs BV.

Barneveld, Brantford en Eastbourne

De zaken gaan hartstikke goed, aldus Cornelis. Het bedrijf heeft tussen de 150 en 200 projecten in uitvoering. De omzet bedraagt circa 35 miljoen dollar, het bedrijf groeit gestaag. EeStairs heeft drie operationele centra: het hoofdkantoor en de fabriek in Barneveld, een kantoor en fabriek in de Canadese stad Brantford en een ontwerp- en verkoopkantoor in Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk. In totaal werken er 110 mensen bij EeStairs.

Ambities te over, de honger is nog lang niet gestild. Stilstaan kan niet, je moet groeien om gezond te blijven. „We bestaan 25 jaar, maar dit bedrijf voelt soms als een volwassen startup. Maar goed, eigenlijk zijn we die fase wel ontgroeid. Eigenlijk zijn we nu een kleine multinational’’, zegt hij lachend.

Met trots kan ik weinig, omdat het alleen maar negatief kan terugkomen Cornelis van Vlastuin

Op het scherm van zijn laptop laat Cornelis een wereldkaart zien met daarop vele honderden rode stippen. Een stip staat voor een trap van EeStairs. Ze staan overal: van Zuid-Amerika, Australië en Rusland tot Zuid-Afrika en Noord-Amerika. Wanneer hij bijvoorbeeld inzoomt op Londen of New York, begint het te duizelen. „Dit kan niemand me meer afpakken. Maar trots? Met dat woord kan ik weinig, omdat het alleen maar negatief kan terugkomen. Ik wil niet naast mijn schoenen staan, snap je? Als ik vandaag struikel, staat iedereen morgen klaar om mij te veroordelen. Je moet scherp en innovatief blijven, de concurrentie voor blijven.

1M2 trap: terugkerend product

Om misverstanden te voorkomen: EeStairs maakt niet louter unieke trappen voor de happy few. Sterker, het bedrijf maakt ook trappen van een paar duizend euro. Hij noemt de zelfbedachte 1M2 trap: een eenvoudig en slim ontwerp die slechts één vierkante meter aan vloeroppervlak in beslag neemt. Deze trap past in de kleinste ruimtes: naar zolder, kelder, dakterras of studeerkamer. EeStairs heeft onlangs een lasrobot aangeschaft die zeven vierkante meter trappen per dag kan maken. „Aan de hand van een configurator op de website kunnen mensen deze trap bestellen. De afgelopen 25 jaar hebben we te weinig aandacht gegeven aan het terugkerende product. Dat moet anders. Om een vergelijking met de auto-industrie te maken: iedereen denkt bij EeStairs aan een Rolls-Royce, maar we maken ook Audi’s. Ik wil meer balans.’’

