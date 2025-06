170.000 verjaardagsboxen per jaar, Stichting Jarige Job blijft groeien: ‘Waren we maar overbodig’

Met de geboorte van hun zoon Maas kregen Huib Lloyd en Barbara Kathmann heel veel cadeaus. „We wonen in de wijk Spangen, en een paar straten verderop hadden mensen het financieel een stuk lastiger wisten we. Ook uit onderzoek bleek dat steeds meer kinderen in armoede opgroeiden. Dat dit in een welvarend land als Nederland vaak voorkomt, konden wij ons amper voorstellen.”

Samen richtten ze Stichting Jarige Job op, de naam verwijst naar de overleden broer van Huib. Eerst als kleinschalige stichting waar ze er naast hun fulltime banen aan werkten en nu als fulltime missie. De eerste twee jaar worden er via de Voedselbank een paar honderd verjaardagsboxen verspreid. Nu, vijftien jaar later, worden er jaarlijks 170.000 boxen door het hele land gebracht en gaan ze dit jubileumjaar richting de miljoenste verjaardagsbox.

Een verjaardagsbox bevat alles voor een feestje

In zo’n box zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school. Huib legt uit: „Er zijn kinderen die zich ziek melden omdat ze niet op school kunnen trakteren. We geven de ouders nu de mogelijkheid om het feestje wel te vieren. Het kind weet van niks en zegt trots: ‘Kijk, dit heb ik van mijn ouders gekregen.’” Onlangs kwam hij een jonge vrouw van 20 tegen die hem vertelde vroeger verjaardagsboxen te hebben gekregen. Haar alleenstaande moeder had het financieel moeilijk. „En iemand anders vertelde dat ze maandelijks precies vijf euro kan missen en dat aan ons doneert, omdat ze vroeger verjaardagsboxen kreeg voor haar kinderen.”

320.000 kinderen groeien op in armoede

Het jubileum van de stichting is dubbel. „Waren we maar overbodig, dan konden we ophouden met te bestaan. We groeien echter elk jaar weer. De noodzaak is hoog: er zijn 320.000 kinderen die in armoede opgroeien en daarnaast nog 1,2 miljoen mensen met financiële uitdaging. Dat gaat toenemen, onze hulpvraag dus ook.”

Als een bakker in Groningen bijvoorbeeld het tienjarig lustrum viert is het zo leuk als ze ervoor kiezen ook tien kinderen een fantastisch feestje te geven Huib Lloyd Stichting Jarige Job

Voor die hulpvraag richt Huib zich op ondernemers. „We willen mensen die het financieel goed hebben enthousiasmeren en activeren door iets goeds te doen voor een ander.” Dagelijks krijgt hij bezoek van twee bedrijven die als teambuilding verjaardagsboxen inpakken. „Dat vinden mensen heel leuk om te doen. Je krijgt het Sjakie en de Chocoladefabriek-gevoel erdoor.” Maar hij is op zoek naar meer. „Ik wil mensen verbinden en opschalen. We weten heel goed hoeveel boxen we in Groningen uitdelen. Als een bakker in Groningen bijvoorbeeld het tienjarig lustrum viert is het zo leuk als ze ervoor kiezen ook tien kinderen een fantastisch feestje te geven. Een box kost 35 euro, dat is heel tastbaar. Door het vieren van jouw verjaardag, maak je die van een ander mogelijk. Het is pas een gaaf feest, als je een ander feest mogelijk maakt.”

