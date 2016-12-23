Skills Plus organiseert vakwedstrijd voor mensen met beperking

Zeeland heeft een primeur met een vakwedstrijd voor mensen met een arbeidsbeperking. Een artikel in de PZC.

Lees verder onder de advertentie

Het zullen een paar gruwelijk spannende uurtjes worden. Voor het eerst in de geschiedenis wordt in Nederland de Skills Plus-competitie gehouden, vakwedstrijden voor mensen met een arbeidsbeperking. De nationale strijd wordt op 17 januari in Burgh-Haamstede gestreden. In maart nemen de winnende teams uit zes verschillende landen het in Amsterdam tegen elkaar op.

Talent

“Nu eens niet kijken naar beperkingen, maar iets doen met de talenten die mensen hebben”, zegt Theo Grefkens van stichting Kenniscentrum PRO WORK uit Burgh-Haamstede. Zijn organisatie is trekker van de wedstrijd, die ook in Bulgarije, Tsjechië, Slovenië, Duitsland en Italië wordt gehouden. De Skills Plus zijn een variant op Skills Talents, de vakwedstrijden die laatstejaars van het vmbo voor hun kiezen krijgen. “Zoals de Paralympics een variant is op de Olympische Spelen”, licht Grefkens toe.

Lees verder onder de advertentie

Groenvoorziening en catering

Gestreden wordt in driekoppige teams op een vakgebied naar keuze. In Nederland doen zes teams mee, waarvan de helft zich toelegt op groenvoorziening en de andere helft op catering. Vanuit Zeeland zijn sociale werkvoorziening De Zuidhoek uit Zierikzee (groen) en Gors (catering) van de partij. Tijdens de Europese finale in maart in Amsterdam wordt ook nog op andere vakgebieden gestreden, zoals onder meer gezondheidszorg. “Het is een pilot. De bedoeling is Skills Plus over twee jaar groter te maken met meer landen en meer beroepen. We moeten hier zelf ook van leren. Lukt dat werken in teams? Zit onze beoordeling goed in elkaar? Enzovoorts.”

Sociale werkvoorziening

Lees verder onder de advertentie

Proef of niet, de deelnemers moeten op 17 januari flink aan de bak. Op het gras voor boerderij Molenberg in Burgh-Haamstede moeten de groenteams een stuk aarde aanplanten. In de keuken van het naastgelegen Grand Hotel Ter Duin maken de cateringteams een salade Niçoise. Talentontwikkeling met een plus. “Want door het kampioenschap hopen we ook dat werkgevers die nu denken dat mensen uit de sociale werkvoorziening niets kunnen, straks zullen zeggen: hé, dat valt reuze mee.''