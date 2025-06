'Spraakmakende perfectionist' Lukas van der Valk (60) overleden

Lees verder onder de advertentie

Het Van der Valk-concern kent verschillende takken, staken genoemd, die eigen vestigingen bezitten en exploiteren. Lukas van der Valk was voorzitter van de staak Voorschoten, waarin zijn 93-jarige vader Arie nog als bestuurder een rol heeft. In een van de rouwadvertenties typeren directe familielieden Lukas van der Valk als de 'spraakmakende perfectionist'. Hij was de zevende van tien kinderen van Arie van der Valk, die als financiële man met zijn in 2009 overleden broer Gerrit het horeca-imperium grootmaakte.



'Lukas van der Valk was een bepalende figuur in de staak die het het beste heeft gedaan', zegt Ru de Groen in het FD. Hij is medeauteur van Van der Valk, De bewogen geschiedenis van een Nederlandse horecafamilie. 'Hij was een man met ideeën en heel veel ambities. Hij wilde altijd vooruit.'



Terug naar 2017:Jonge Valken geeft uniek kijkje achter de schermen bij Nederlands grootste horecafamilie

Lees verder onder de advertentie

Onder de tak waar Lukas van der Valk leiding aan gaf, valt een lange reeks van vestigingen, waaronder die nabij Schiphol aan de rijksweg A4 en hotel De Gouden Leeuw te Voorschoten, waar de familie honderdvijftig jaar geleden met een boerderij begon.

Een aantal jaar geleden kwam daar het luxehotel aan de Amsterdamse Zuidas bij, een prijswinnend gebouw. Het werd in 2021 door de branchevereniging van architecten uitverkozen tot het beste nieuwe gebouw van Nederland.