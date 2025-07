Ze is pas 21 jaar, maar Joyce Lobel opent binnenkort een café in Huissen. De Arnhemse hoopt van haar Aemstelhoek een groot succes te maken. „Mijn kapper raadde me aan om hier te kijken.”

21 is Joyce pas, maar nu al opent ze haar eigen café: ‘Dit is mijn droom en die ga ik najagen’

„Ik was meteen verliefd toen ik hier voor het eerst binnenkwam”, zegt Joyce tegen De Gelderlander, kersvers eigenaar van het horecapand een stukje uit het centrum van Huissen. Met hulp van familie timmert de Arnhemse (‘ik kan op de scooter heen en weer vanuit mijn huis in Elderveld’) hier letterlijk en figuurlijk aan de weg, om op 1 oktober te openen met haar eigen café Aemstelhoek.

Joyce werd verliefd op de horeca

„De naam is een speelse verwijzing naar het biermerk Amstel. Een mooi klassiek merk, dat met die rode en gouden kleuren perfect past in mijn café.” Ervaring met biermerken heeft Joyce wel, want ze werkt sinds haar 14de in de horeca, de laatste jaren als leidinggevende in de bediening in een kroeg in Arnhem.

„Al op mijn eerste werkdag in de horeca wist ik: dit is het. Het werk, de collega’s, het gevoel. Het klikte gewoon. En toen kwam snel de droom om voor mijzelf te beginnen. En die ga ik najagen”, zegt ze vastberaden in haar toekomstige zaak, waar druk wordt gepoetst en geschilderd.

Warm, bruin buurtcafé

„Het wordt een warm, bruin buurtcafé. Dat was dit een tijdje geleden al, toen onder de naam Brouwershof. Een gezellige plek waar mensen elkaar kunnen treffen, in de sfeer van een huiskamer.”

Mijn ogen vielen meteen op de houten vloer, die is zo mooi. Net als de bruine bar, echt fantastisch Joyce Lobel

Ondernemer werd getipt door kapper

Het café kwam op een bijzondere manier op Joyce haar pad. „Mijn kapper wist dat ik een pand zocht om voor mezelf te beginnen en raadde me aan om hier te kijken. Dat heb ik gedaan. Mijn ogen vielen meteen op de houten vloer, die is zo mooi. Net als de bruine bar, echt fantastisch.”

Naast het schilderen en schoonmaken moet er ook even gewacht worden. Op de tap bijvoorbeeld, die in augustus komt. En op meubels. Eigen baas zijn, betekent natuurlijk ook administratieve romslomp. „Dat is soms wel wat overweldigend. Het is veel meer dan je op school leert”, zegt ze over haar horecaopleiding. „Een boekhouder gaat me helpen, dan kan ik me concentreren op de zaak. Ik begin zelf, zonder personeel. Scheelt ook kosten.”

Opening van eigen café Aemstelhoek

Op 4 oktober is het openingsfeest in Aemstelhoek. „In het begin ben ik zeven dagen in de week open, om te kijken hoe de aanloop is. Vijf dagen per week open, is mijn doel. Het is spannend, maar ik heb er ook heel veel zin in”, zegt ze over haar aanstaande nieuwe leven in het café. „Qua kaart kun je straks bij me terecht voor bier, koffie, een borrelhapje en taart. Het hangt een beetje van de behoefte van de bezoekers af.”

Het scheelt dat ik jong ben, 21 jaar. Ik heb veel energie Joyce Lobel

Hans Schmeinck

In het pand zat tot een jaartje geleden het café en de platenzaak van presentator, schrijver en dj Hans Schmeinck. De Huissenaar toverde Brouwershof eigenhandig om tot poptempel. Ieder weekend was er wel wat te doen in Hof(f) der Muziek HANS, van karaokeavonden tot rockconcerten.

Hans Schmeinck in zijn café Hof(f) der Muziek HANS. Foto: Gerard Burgers

Het werk had echter te veel impact op Hans, die er dag en nacht was. Vanwege fysieke en mentale klachten nam hij daarom - dertien maanden na de opening - afstand van de zaak.

Hoe denkt Joyce het te redden? „De tijd zal het leren. Het scheelt dat ik jong ben, 21 jaar. Ik heb veel energie. Het remt me in ieder geval niet af.”

Want, ze benadrukt het nog maar eens: dit is haar grote droom. Het is bijna tijd om die waar te maken.