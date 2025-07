Rivièra Maison mogelijk gered: ‘Verschillende geïnteresseerde partijen’

Lees verder onder de advertentie

Curator Erik Schuurs is met een aantal van de geinteresseerde partijen in gesprek en onderzoekt een doorstart. De winkels van Rivièra Maison, dat vorige maand failliet werd verklaard, gaan vrijdag weer voorlopig open, laat de curator weten.

Teleurstelling klanten failliet Rivièra Maison

„De winkels zullen de komende weken open zijn van donderdag tot en met zondag met reguliere openingstijden”, aldus Schuurs. Hij voerde de afgelopen weken gesprekken met de financier van het bedrijf en leveranciers om dit mogelijk te maken.

De winkels zullen de komende weken open zijn van donderdag tot en met zondag met reguliere openingstijden Erik Schuurs Curator

De curator begrijpt dat klanten van Rivièra Maison teleurgesteld zijn door het faillissement, maar vraagt hen respectvol met het winkelpersoneel om te gaan. Rivièra Maison kwam in de financiële problemen doordat de omzet steeds verder terugliep.

Lees verder onder de advertentie

Keten bekend van kitscherige ‘Home’-kussentjes

Rivièra Maison, dat sinds 1985 in handen was van Henk Teunissen, was jarenlang een begrip in huiselijkheid en interieurdecoratie. Het merk stond bekend om zijn rieten manden, houten meubels en persoonlijke decoraties met teksten zoals ‘Home is where the heart is’ en kussentjes met ‘Home’.

In 2021 behaalde het bedrijf een omzet van ruim 57 miljoen euro met een winst van 1,7 miljoen. Vooral uit de cijfers blijkt dat het bedrijf sinds 2022 steeds meer verliezen begon te maken.

Lees ook: De verrassende ondergang van Henk Teunissens Rivièra Maison: ‘Hij dacht te groot en wilde te snel’

Lees verder onder de advertentie

Concurrentie van Action, Leen Bakker en Xenos

Sinds 2022 kampte Rivièra Maison met hogere inkoopprijzen door inflatie en begon het terrein te verliezen aan goedkopere concurrenten zoals Action, Leen Bakker, Xenos en Zara Home, zei retailexpert Rupert Parker Brady vorige week tegen De Ondernemer. „De consument wordt vaak toch geleid door zijn portemonnee. Door veel mensen werd Rivièra Maison als een duur merk gezien.