Fastfoodketen Taco Bell opnieuw failliet: ‘Met tien vestigingen schiet het ook niet op’

Nederland is een echt franchiseland; er zijn hier meer dan 1.000 franchiseformules of concepten actief. Toch wordt niet elke formule een succes, zoals onder meer Taco Bell bewijst, dat in ons land met tien vestigingen actief was. Na een eerder faillissement in 2018 werd opnieuw geprobeerd om van de restaurantketen ook hier een succes te maken. Het faillissement van afgelopen woensdag laat zien dat een Amerikaanse franchiseformule niet altijd aanslaat in Nederland.

Taco Bell te klein om vuist te maken

Marketingstrateeg Paul Moers snapt wel waarom het niet lukte: „Om zo’n hele keten goed in de markt te zetten, heb je schaalgrootte nodig. Denk aan personeel, inkoop, marketing. Met tien vestigingen schiet dat ook niet op. Dan ben je gewoon te klein. Je kunt met je marketing geen vuist maken.”

Mede daarom is het ze volgens Paul ook niet gelukt om de Nederlander te winnen voor de Mexicaanse keuken. „De formule is hier gewoon niet aangeslagen. Taco Bell heeft het niet voor elkaar gekregen om het concept goed uit te dragen.”

Wij zijn hier inmiddels een bepaalde kwaliteit gewend, daar kon Taco Bell gewoon niet aan voldoen Dirk Mulder

Dirk Mulder, Trade & Retail expert van ING, bevestigt die visie. „Onze kostenstructuur in Europa qua onder meer personeel wijkt zodanig af van die in Amerika, dat de kosten al snel heel hoog worden. Zeker met slechts tien vestigingen om die terug te verdienen. Dan word je product ook te duur.” Dirk ziet nog een tweede puntje: „Wij zijn hier inmiddels een bepaalde kwaliteit gewend, daar kon Taco Bell gewoon niet aan voldoen. En met zoveel keuze haakt de consument dan snel af.”

Moordende concurrentie in de grote steden

Wat ook niet helpt, zijn de huidige economische omstandigheden, stelt Moers. „Je ziet overal dat mensen zoveel geld kwijt zijn aan bijvoorbeeld woonlasten, energie en de dagelijkse boodschappen, dat er beknibbeld wordt op extra uitgaven. Dat raakt de horeca, maar ook de detailhandel. Dan heb je het als kleine franchise al snel heel moeilijk.”

Daarnaast is de concurrentie, met name in de grote steden, moordend. Paul: „Als je kijkt wat een keuze je daar hebt, die is enorm. Dan moet je merk wel staan, zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten. Ik vind het wat dat betreft ook fascinerend dat er toch steeds nieuwe merken proberen om hier voet aan de grond te krijgen.”

Dirk Mulder voegt toe: „Als je als nieuw franchisemerk hier wilt slagen, moet je echt met iets nieuws komen. Wij zijn toch een pizza en burgers land en daarin is er qua fastfood al aanbod voldoende.”

