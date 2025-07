Het nieuws is door meubelbedrijf Dutch Interior bekendgemaakt. Het bedrijf zal zich in de nieuwe opzet volledig richten op het versterken van het merk via het (inter)nationale dealernetwerk.

„Er is bewust voor gekozen om niet verder te gaan met de eigen winkels van Rivièra Maison. Onze focus ligt op samenwerking met zelfstandige retailpartners, zowel in binnen- als buitenland”, stelt het in Barneveld gevestigde bedrijf.

De winkels van Rivièra Maison zijn momenteel nog open voor de uitverkoop. „Dat zal nog wel even zo doorgaan, maar daarna sluiten ze definitief”, zegt commercieel directeur Eric Zwanikken tegen het AD. „Het is allemaal net bekend, maar we zullen dat zo goed mogelijk oplossen. We zijn blij dat we dit mooie merk kunnen voortzetten.”

Financiële details van de gedeeltelijke doorstart zijn niet bekendgemaakt. Dutch Interior neemt de medewerkers van Rivièra Maison niet over, zegt een woordvoerder. Begin deze maand liet curator Erik Schuurs weten dat zich meerdere geïnteresseerde partijen hadden gemeld voor de failliete keten.

Bekend dankzij ‘Home’-kussentjes

Rivièra Maison, dat sinds 1985 in handen was van Henk Teunissen, was jarenlang een begrip in huiselijkheid en interieurdecoratie. Het merk stond bekend om zijn rieten manden, houten meubels en persoonlijke decoraties met teksten zoals ‘Home is where the heart is’ en kussentjes met ‘Home’.

In 2021 behaalde het bedrijf een omzet van ruim 57 miljoen euro met een winst van 1,7 miljoen. Vooral uit de cijfers blijkt dat het bedrijf sinds 2022 steeds meer verliezen begon te maken. Meer over de geschiedenis lees je in dit achtergrondartikel.