Toezichthouder bezorgd over inlijven Youfone door KPN

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat niet zomaar akkoord met de overname van Youfone door KPN. Dat laatste telecomconcern lijft met die deal ter waarde van 200 miljoen euro een belangrijk budgetmerk voor mobiele telefonie in, waardoor te veel concurrentie kan wegvallen. "Dat kan leiden tot hogere prijzen of een slechter aanbod voor consumenten", stelt de toezichthouder.

Lees verder onder de advertentie

Om die reden gaat de ACM de overname uitgebreider onderzoeken. Daarbij kijkt de marktwaakhond onder andere of er genoeg andere aanbieders overblijven van goedkope telefoniediensten, die de rol van Youfone als "aanjager van concurrentie" zouden kunnen overnemen.

De ACM kan besluiten overnames te verbieden als die te veel negatieve gevolgen hebben voor de concurrentie. Dan dreigen namelijk hoger dan terechte prijzen, een gebrek aan innovatie of te weinig prikkels om de kwaliteit te verbeteren. Bedrijven die willen samengaan kunnen ook met oplossingen komen, bijvoorbeeld door bepaalde onderdelen af te stoten.

Over de overname van Youfone wil de ACM ook meer weten, omdat dit bedrijf geen eigen netwerk heeft, wat het mogelijk maakt om goedkoop te kunnen werken. Nu maakt Youfone gebruik van het mobiele netwerk van KPN. Maar de budgetaanbieder van telecomdiensten zou evengoed via het netwerk van Odido of VodafoneZiggo kunnen werken. De ACM denkt dat Youfone als onafhankelijk bedrijf kan profiteren van zijn onderhandelingspositie in gesprekken met KPN over de kosten voor het netwerkgebruik, wat het mogelijk maakt scherp op prijs te kunnen concurreren. Maar door de overname zou dat veranderen, waardoor er extra onderzoek nodig is.