Turkse cryptobaas moet 11.000 jaar de cel in voor fraude

De voormalige Turkse cryptobaas Faruk Fatih Özer moet van de Turkse rechtbank ruim 11.000 jaar de cel in vanwege fraude met cryptomunten, leidinggeven aan een criminele organisatie en witwassen. Een jaar geleden werd Özer in Albanië opgepakt omdat hij cryptobeleggers zou hebben opgelicht voor zo'n 356 miljoen lira, omgerekend meer dan 12 miljoen euro.

Özer was oprichter en topman van Thodex, een van de grootste handelsplatformen voor digitale valuta in Turkije. De handel op Thodex werd twee jaar geleden stilgelegd, waarop hij het land ontvluchtte. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu ontkende Özer tijdens de zitting dat Thodex een criminele organisatie was. "Ik had niet zo amateuristisch gehandeld als dit een criminele organisatie was." Zijn twee broers hebben soortgelijke straffen gekregen.

Veel Turken hebben belegd in digitale munten zoals bitcoins via handelsplatformen als Thodex. Zo wilden ze hun spaargeld beschermen tegen de hoge inflatie en de sterke koersschommelingen van de lira. Eerder werd bekend dat mogelijk bijna 400.000 mensen hun investeringen op Thodex hebben verloren.

Doodstraf afgeschaft

Het is niet duidelijk hoeveel geld verloren is gegaan door het stilleggen van Thodex. Blockchainonderzoeker Chainalysis noemt een veel hoger bedrag dan de Turkse aanklager, namelijk 2,6 miljard dollar, ruim 2,4 miljard euro. Turkse media melden een totale waarde van 2 miljard dollar.

Turkije heeft in 2004 de doodstraf afgeschaft om lid te kunnen worden van de EU. Sindsdien leggen rechters vaker megalange celstraffen op.