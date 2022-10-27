Unilever-topman niet bang voor terreinverlies aan huismerk

Ook volgend jaar zullend de prijzen voor producten als Axe-deodorant, Magnum-ijsjes of afwasmiddel van Cif blijven stijgen, nadat moederbedrijf Unilever de prijzen het afgelopen kwartaal in recordtempo heeft opgeschroefd. Toch ziet topman Alan Jope consumenten niet massaal overstappen op goedkopere huismerken, zegt hij in een toelichting op de kwartaalcijfers.

"Over het algemeen zien we consumenten veel meer heen en weer schuiven tussen A-merken van ons en andere aanbieders dan naar huismerken. Huismerken winnen helemaal geen terrein", zei de Schot in een gesprek met ANP. Hij denkt dat dit onder andere komt doordat Unilever naast luxere merken ook producten verkoopt die op prijs-kwaliteitsverhouding willen concurreren.

Unilever maakte donderdagochtend bekend dat de omzet op vergelijkbare basis met bijna 11 procent is gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat uitsluitend te danken was aan prijsverhogingen van gemiddeld 12,5 procent. Het aantal verkochte producten daalde juist met zo'n 1,6 procent.

Kracht merken

Tegen analisten zei Jope dat ze "niet verbaasd moeten zijn" als die volumes de komende tijden nog verder teruglopen, bijvoorbeeld omdat huishoudens in Europa geconfronteerd worden met de hoog opgelopen energierekening. Dat ze producten van Unilever niet massaal links hebben laten liggen, zou te danken zijn aan de kracht van de merken.

Begin dit jaar maakte Albert Heijn nog bekend dat producten van concurrent Nestlé tijdelijk niet beschikbaar waren, vanwege prijsverhogingen die de supermarktketen disproportioneel vond.

Transparantie

Jope verwacht niet dat zulke conflicten ook met Unilever ontstaan. Het bedrijf is volgens hem transparant over de effecten van de kostenstijgingen, die dit jaar uitkomen op 4,5 miljard euro en in de eerste helft van 2023 volgens ruwe schattingen op 2 miljard euro.

"Het is heel duidelijk dat de internationale grondstoffenprijzen sterk schommelen, maar in het algemeen omhoog zijn gegaan. En we hebben niet alle extra kosten doorberekend aan de consument, waardoor aandeelhouders genoegen moesten nemen met lagere marges", zegt Jope. "Tot nu toe horen we dat winkelketens het begrijpen en proportioneel vinden."