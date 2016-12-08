Urban dance is ook ondernemen

Stel: je zit op het vmbo en dans is je lust en je leven. Tot een jaar of twaalf geleden kon je nergens van je hobby je beroep maken. Maar daar komt verandering in, schrijft De Gelderlander.

Onder invloed van vertegenwoordigers uit de cultuurindustrie, het kunstonderwijs en beleidsmakers kwam er ruimte voor creatieve mbo-opleidingen, waaronder dans.

Samen met Studio 26 in Velp startte ROC Rijn IJssel een dansopleiding op mbo-niveau. Hieruit ontstond in 2008 de Urban Dance-opleiding. Urban was destijds 'hot', door onder meer grote shows van popartiesten, het televisieprogramma So you think you can dance en de opkomst van streetdance.

Coördinator Milly Trouerbach van de opleiding: "Urban dance is een aspect van de hiphopcultuur. Hiphop is een lifestyle waar naast urban dance ook graffiti, DJ-ing, rap en b-boying (breakdance, BH) bij horen. De hiphop-lifestyle speelt zich merendeels af in de undergroundscene waar de battles plaatsvinden: wedstrijden waar het draait om het uitwisselen van je skills. De studenten leren op de opleiding diverse streetdancestijlen die onderdeel zijn van de hiphopcultuur, om mee te kunnen doen aan battles en te freestylen. Daarnaast bieden we ook choreografielessen aan. Studenten worden hier opgeleid tot choreograaf of backgrounddancer bij artiesten. Ze leren eigen materiaal te ontwikkelen."

Joey Janssen (17) zit in het tweede jaar van de driejarige opleiding. Wat hij na de opleiding gaat doen, weet hij nog niet. Hij geeft les en houdt zich bezig met choreografie en met freestyle, de improvisatievorm waarbij de danser zich verbindt met zijn gevoel, de muziek of de dans.

Janssen: "Deze opleiding versterkt waar ik mee bezig ben. Er is veel mogelijk, zeker als je aangeeft wat je wilt leren. De opleiding regelt dan bijvoorbeeld een workshop. De school regelt deels ook optredens en stages, want de dansers, choreografen en docenten die hier lesgeven komen zelf uit de urban scene."

Zoals Ricardo Hendriks en Ruben 'Chi' Verhoeven. Beiden horen tot de eerste lichting afgestudeerden van de opleiding Dans Urban. Al tijdens hun opleiding organiseerden zij het streetdance-evenement SoulCypher (zie kader), dat nu verbonden is aan de opleiding. Ook gaf Hendriks les op zijn vroegere opleiding en geeft Verhoeven er nog steeds les.

Soul Community

"Als student hebben we destijds veel zelf moeten uitzoeken, maar dat heeft ons wel gebracht waar we nu staan", zegt Hendriks. Hij is professioneel streetdance-entertainer en choreograaf en zette samen met zijn vrouw Izelina Sousa in 2015 Soul Community op, een dansstudio in Venray. "Er is voldoende werk als je van de opleiding komt, maar je moet het wel zelf creëren en ook echt willen en doorzetten daarin."

Is er wel een opleiding nodig voor een levensstijl als hiphop? Zowel Hendriks als Janssen vinden van wel. "Door deze opleiding heb ik toe kunnen geven aan mijn passie, en dat is dansen. Ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen," zegt Janssen.

"De basis van de opleiding is de coaching van studenten. We willen hen bewust maken hoe ze zich kunnen handhaven in het werkveld. Dat is onze toegevoegde waarde. We leren ze: wie ben ik, hoe word ik fysiek en mentaal sterk, hoe kan ik me handhaven en welke skills heb ik nodig als ondernemer?", zegt Trouerbach.

Hendriks herkent dit. "Ontwikkelen als danser is jezelf ontwikkelen als persoon. Het is een heel ondernemend beroep. Niemand zegt je wat je moet doen, het moet allemaal uit jezelf komen. Daar heb je wel de tools voor nodig die de opleiding je geeft."

Underground

"Urban dance is een undergound-scene, maar komt steeds meer bovengronds. Dat schept kansen voor de dansers die nu nog op de opleiding zitten," zegt Verhoeven.

Hij werkt als uitvoerend danser, jurylid van battles, dansdocent en choreograaf en staat midden in de urban dance-scene. Met name de theaterwereld loopt volgens hem warm voor deze 'rauwe' vorm van dans.

"Grote danstheatergezelschappen als ISH, AYA en theatergroep DOX integreren urban dance nu in hun programma's. Maar de concurrentie is groot. Je moet je blijven ontwikkelen als danser. Dansen doe je niet alleen met je lichaam, maar ook met je persoonlijkheid. Dan is het fijn als je als danser een opleiding hebt gehad die je leert hoe je moet omgaan met die druk en hoe je kansen kunt pakken."