Veiligheidscontrole aan onbeschadigde leiding Nord Stream 2 klaar

De exploitant van de Nord Stream-gaspijpleidingen heeft maandag veiligheidscontroles uitgevoerd aan de enige onbeschadigd gebleven leiding van Nord Stream 2. De druk in de B-leiding ging omlaag en nu zullen de uitkomsten van de controle worden geanalyseerd. Afhankelijk daarvan en van overleg met autoriteiten zet de beheerder later volgende stappen.

Het Russische staatsgasconcern Gazprom zei vorige week dat deze leiding van de nog niet in gebruik genomen Nord Stream 2 per direct gas kan vervoeren. De andere leiding van Nord Stream 2 en de twee van Nord Stream 1 raakten wel beschadigd toen twee weken geleden lekken ontstonden. Er is een zwaar vermoeden dat dat komt door sabotage.

Nord Stream 2 zou eigenlijk dit jaar in gebruik genomen moeten worden, maar een paar dagen voor de Russische inval in Oekraïne besloot Duitsland het goedkeuringsproces stop te zetten. Via Nord Stream 2 kon de hoeveelheid Russisch gas naar Duitsland worden verdubbeld. Voordat Gazprom er gas door zou mogen leveren moet eerst de Europese Unie toestemming geven. Dat lijkt onwaarschijnlijk vanwege de verder verslechterende relatie met Rusland.