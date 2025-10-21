Schoof roept halt toe aan verruiming BOR, verwateringsgrens blijft

De verruiming van de bedrijfsopvolgingsregeling gaat niet door. Het schrappen van de zogenoemde verwateringsgrens van 0,5 procent zou volgens het demissionaire kabinet-Schoof in strijd zijn met Europese staatssteunregels. ‘Het zou de gehele regeling in gevaar brengen.’

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ligt al jaren onder het vergrootglas van politiek Den Haag. De regeling geeft familiebedrijven belastingvoordelen bij bedrijfsopvolging. Een krachtige lobby van onder andere ONL, FBNed - Familiebedrijven Nederland en Stichting Familie Onderneming, een initiatief van ondernemer John Fentener van Vlissingen, pleit al jaren voor het volledig behoud.

Een ambtelijke werkgroep daar en tegen kwam begin vorig jaar met het advies om de BOR sterk te versoberen. De regeling zou niet doelmatig zijn.

Aandelenbelang en erfbelasting

Het probleem ligt bij bestaande vaak oude familiebedrijven met veel erfgenamen. Hun bezit is vaak verwaterd. Het CDA en VVD kwamen daarom in het najaar van 2023 met een amendement om ook deze groep aandeelhouders een ruimere toegang te geven tot de BOR. De bredere regeling kreeg na stemming een meerderheid.

De twee politieke partijen wilden de ondergrens van het bezit van 0,5 procent schrappen. Deze zogenoemde ‘verwateringsregeling’ zorgt ervoor dat ook een kleiner indirect belang vanaf 0,5 procent toch onder de BOR kan vallen, mits dit belang alleen verwaterd is door overerving, huwelijkse voorwaarden of schenking binnen de familie. Dit voorkomt dat familiebedrijven bij opvolging vroegtijdig overlopen naar een belang dat net onder de 5 procent komt en daardoor geen BOR meer kan krijgen.

Volgens het FD maakt die regeling het voordeliger om een aandelenbelang in een familiebedrijf na te laten, met als doel dat het bedrijf niet verkocht hoeft te worden om de erfbelasting te voldoen.

Advocaten: verruiming uit staatssteunrechtelijke oogpunt kwetsbaar

Het toenmalige demissionaire kabinet Rutte IV won advies in over de gevolgen van het amendement (voorstel tot wetswijziging) bij advocatenkantoor Nauta Dutilh. De advocaten van dit bureau gaven aan dat het amendement vanuit staatssteunrechtelijk oogpunt kwetsbaar is en er geen sterke juridische rechtvaardiging voor bestaat, terwijl het wel een belangrijke verruiming van de BOR-regeling in familiebedrijven beoogt.

Het FD constateert dat het demissionaire kabinet-Schoof naar aanleing van het advies nu helemaal afziet van de ruimere verwateringsregeling. ‘Financiën vreest dat anders de hele bedrijfsopvolgingsregeling in gevaar kan komen.’

Bezuiniging van 22 miljoen euro gaat niet door

Kabinet-Schoof meldt in het verlengde dat een versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling niet doorgaat. Ondanks eerdere plannen is het plafond van 22 miljoen euro bezuiniging niet ingevoerd, zodat er geen maximale beperking op het belastingvrije bedrag komt. Dit kwam tot stand door druk vanuit de SGP.

