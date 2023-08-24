VERBETERING: Bedrijf achter modemerk Cavello failliet

Het bedrijf achter kledingmerken Cavello en Slippely is failliet. De rechtbank Zeeland-West-Brabant sprak het bankroet uit over DMK Design, dat kleding van beide merken via zijn webshops verkoopt.

Cavello is inmiddels een ondergoedmerk, maar werd in de jaren negentig bekend van zijn trainingspakken met kleurige opdrukken. Het was naast Australian een geliefd merk binnen de toen opkomende gabberbeweging. Na 2008 legde Cavello zich volledig toe op het verkopen van ondergoed. Slippely afficheert zich op zijn eigen site als merk voor basisshirts. Het merk bestond sinds 1970.

Het is niet direct bekend wat de oorzaak is van het faillissement van het in Breda gevestigde DMK Design. Uit cijfers bij de Kamer van Koophandel blijkt wel dat de onderneming in 2020 en 2021 kampte met een negatief eigen vermogen. Dat betekent dat het totaal aan schulden groter is dan de waarde van alle bezittingen van een bedrijf. Dat ontstaat vaak na aanhoudende verliezen.