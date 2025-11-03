Erna zit met ‘boerenverstand’ concurrent Greetz op de hielen: 1 miljoen kaarten per jaar met Blijkaartje

Intens gelukkig was Erna Koolhof toen haar zoon Jordy werd geboren. Iedereen mocht het weten, dus moest er een geboortekaartje komen. Die besloot ze zelf te maken aan de keukentafel. Nu is ze uitgegroeid tot een grote speler in de kaartenwereld.

Voor het eerst trotse ouder worden van je eigen kind is op zichzelf al een bijzonder moment. Het leven verandert voorgoed. Dat was bij Erna Koolhof niet anders. Maar de geboorte van haar zoon Jordy veranderde meer dan ze had gedacht, schrijft De Stentor.

Zelf een kaartje maken? Dat was bijna ondenkbaar

Want toen kleine Jordy in 2005 op de wereld werd gezet, moest er ook een traditioneel geboortekaartje komen. Dat ging destijds nog iets anders dan we vandaag de dag gewend zijn. Erna Koolhof uit Raalte vond dat het nóg anders kon en nam het heft in eigen handen.

Uit de hand gelopen hobby

„Je moest dan naar de drukkerij en daar kreeg je een boek met allemaal voorbeelden”, weet Koolhof nog goed. „Daar koos je dan een leuk ontwerpje uit en dat moest hem worden. Zelf een kaartje maken? Dat was bijna ondenkbaar.”

Toch probeerde ze het. Dat allereerste kaartje van Koolhof zag er zo uit, en niet alleen voor Koolhof zelf was het geslaagd.

Foto: Erna Koolhof

„Vrienden, familie, iedereen vroeg mij of ik wilde helpen met een kaartje maken. Ik kreeg daar zó verschrikkelijk veel energie van.”

In 2007 zette ze de grote stap: een eigen onderneming. „Ik noem het zelf altijd een uit de hand gelopen hobby. Want ik doe dit zeker niet omdat ik het ondernemen zo leuk vind. Mensen blij maken, daar doen we het voor. Het draait om een klein moment. Dat mensen een kaartje openen en denken: er wordt aan mij gedacht.”

Nuchterheid en girlpower

Met een simpel computertje en een stapel ideeën startte haar bedrijf Blijkaartje. Samen met haar schoonzus bouwde ze stukje bij beetje aan hun droom. En dat gaat de twee dus aardig goed af. Dat weet Koolhof zelf ook: „We behoren tot de Champions League van de kaartenwereld. We doen echt mee met de grote jongens.”

Blijkaartje verkoopt jaarlijks bijna een miljoen kaarten. In Nederland zijn maar enkele spelers die op vergelijkbare schaal opereren, zoals Greetz (miljoenen kaarten per jaar) en Hallmark Nederland.

Foto: Ronald Hissink

Maar hoe bokst een bedrijf dat begon aan de keukentafel op tegen de miljoenen van die bedrijven? Dat antwoord is simpel. „Sallandse nuchterheid, een stukje boerenverstand en girlpower. Dan kom je een heel eind”, zegt Koolhof zelfverzekerd.

Kennis op elk gebied

Het team telt inmiddels veertien personeelsleden. Allemaal dames. Is dat dan het grote geheim? „Het team is klein, maar we hebben op elk gebied kennis. We monitoren dagelijks de site: alle clicks en campagnes worden gemeten”, legt Koolhof uit.

„We kijken hoe mensen op onze site terechtkomen. Daarnaast hebben we meer dan 15.000 zoekwoorden op de site, dus we zijn goed vindbaar. Er gaat maandelijks behoorlijk wat geld naar Google, puur om de vindbaarheid hoog te houden.”

Bijzondere prijs op bijzondere dag?

De erkenning voor het harde werken laat niet op zich wachten. Het bedrijf van Koolhof is al tweemaal beloond met een FD Gazellen Award, een Nederlandse prijs voor snelgroeiende en financieel gezonde bedrijven. Winnaars zoals Koolhof laten meerdere jaren achtereen omzet- of personeelsgroei zien en behoren tot de top in hun regio of sector.

„Dat is een hartstikke mooie prijs”, vindt ze. „Daarnaast maken we kans om de onderneming van het jaar in de gemeente Raalte te worden. Dat zijn mooie dingen en dit laat zien dat we goed bezig zijn.”

De uitreiking van de laatstgenoemde prijs valt op een bijzondere dag: „Die uitreiking is op de verjaardag van Jordy. Op 20 november wordt hij 20 en dan is het dus exact 20 jaar geleden dat ik mijn eerste kaartje heb ontworpen. Heel bijzonder. Die prijs zou het helemaal afmaken.”

