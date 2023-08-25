VN onderzoeken mogelijke mensenrechtenschendingen Saudi Aramco

De Verenigde Naties onderzoeken of olieconcern Saudi Aramco mogelijk mensenrechten schendt. Het staatsoliebedrijf van Saudi-Arabië is van plan meer olie en andere fossiele brandstoffen uit de grond te halen. Dat draagt bij aan klimaatverandering en is volgens experts van de VN daarom voor veel mensen nadelig.

VN-experts schrijven aan topman Amin Nasser dat hun zorgen gaan "over de nadelige impact op mensenrechten van de winning van fossiele brandstoffen die bijdragen aan klimaatverandering". Zo is het volgens de VN een mensenrecht om in een gezonde omgeving te leven, maar komt dit in het geding door de oliewinning van Saudi Aramco.

De briefschrijvers stellen ook dat Saudi Aramco het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 ondermijnt. Daarin werd afgesproken de opwarming ruim onder de 2 graden Celsius te houden, en het liefst te beperken tot 1,5 graad.

Het is zeldzaam dat de Verenigde Naties hun zorgen uiten aan een bedrijf, in plaats van aan de regering van een land. In de brief staat dat een staatsbedrijf als Saudi Aramco een "grotere verantwoordelijkheid" heeft om in lijn met internationale standaarden te opereren. Het concern is met afstand 's werelds grootste producent van aardolie.

Dezelfde brief, die op 26 juni is verzonden, ging ook naar de Saudische regering en een aantal financiers van Saudi Aramco. De VN hebben zelf geen wettelijke bevoegdheid om het oliebedrijf te dwingen minder olie op te pompen. Maar als het onderzoek inderdaad op mensenrechtenschendingen wijst, kunnen andere partijen dat gebruiken in rechtszaken. Het onderzoek volgt op klachten van de ClientEarth, dat via rechtszaken bedrijven probeert te dwingen meer tegen klimaatverandering te doen.