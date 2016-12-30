Wethouder Roosendaal: 'Geen boete voor lege winkel'

Het heeft geen zin om boetes uit te delen aan pandeigenaren om hen te stimuleren hun winkels of kantoren te verhuren. Dat vindt de Roosendaalse wethouder Cees Lok die zijn gemeenteraad voorstelt geen leegstandsverordening in te voeren, schrijft BN de Stem. Deze zou het opleggen van zo'n bekeuring mogelijk maken.

,,Die eigenaren willen zelf niets liever dan een huurder vinden, niemand heeft iets aan leegstand. Wij hebben voor hen ook geen lijst met potentiële huurders.''

Met name in de binnenstad staan er veel panden leeg. Daarin komt verbetering, maar deze gaat volgens Lok te traag. Lok wil een compacte binnenstad. Dat houdt in dat ondernemers gestimuleerd worden in het centrum te gaan zitten. ,,Het verplaatsen gaat nog niet zo hard als we zouden willen, we blijven ondernemers verleiden naar ons centrum te komen.''

Pop-upstores

Lok is blij met de aanpassing van de huurprijs die pandeigenaren hebben doorgevoerd, onder meer in winkelcentrum De Passage waar veel winkels leeg staan. Ook is hij enthousiast over het aanbieden van winkelruimte voor tijdelijke huurders; de pop-upstores. ,,En met start-ups worden startende ondernemers geholpen. Het is helemaal mooi als zo'n ondernemer zijn winkel met succes kan voortzetten.''

Het ombouwen van winkels en kantoren tot woonruimte, is een andere vorm. Gestudeerd wordt op meer mogelijkheden. ,,We zoeken contact met ontwikkelaars die panden willen kopen, opknappen en weer verkopen.''