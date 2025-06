Daarom hebben succesvolle ondernemers plezier in hun werk: ‘Begint bij doen wat je leuk vindt’

Veel ondernemers verliezen gaandeweg het plezier in hun werk, doordat ze verstrikt raken in dagelijkse beslommeringen en te weinig toekomen aan wat ze écht leuk vinden en waarvoor ze juist begonnen zijn met ondernemen. Toch zijn er succesvolle ondernemers die nog ‘tapdansend’ naar hun werk gaan. Wat is hun geheim? Arko van Brakel vertelt het in zijn expertblog.

Lees verder onder de advertentie

Arko van Brakel Ondernemer en voorzitter van Stichting 155 Arko van Brakel is ondernemer, auteur, trainer en totaal gefascineerd door innovatie en persoonlijk leiderschap. Zelforganisatie en vertrouwen zitten in zijn DNA. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting 155 help een bedrijf.

Te vaak verliezen ondernemers het plezier in hun bedrijf. Bijvoorbeeld omdat ze zich te veel manager voelen in plaats van ondernemer of omdat ze in de valkuil zijn getrapt om ‘in de business’ te worden gezogen in plaats van ‘aan de business’ te werken. Het is een vervelend probleem, want ondernemen doe je niet alleen om een goede belegde boterham te verdienen, maar ook omdat je vrijheid en autonomie wilt ervaren en omdat je dromen wilt realiseren.

Gelukkig is het wel degelijk mogelijk om tot op hoge leeftijd plezier in het ondernemen te houden. En dat heb je niet alleen zelf in de hand, maar er zijn ook nog eens zeer tot de verbeelding sprekende voorbeelden van ondernemers die het gelukt is groei en zakelijk succes te combineren met werkplezier. De succesformule? Verzamel de juiste mensen om je heen: mensen die beter zijn dan jij.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: De schaduwzijde van ondernemerschap: ‘Verslaving is groeiend probleem onder ondernemers’

Consistent, loyaal en diep mensgericht

Niet lang geleden kondigde Warren Buffett – inmiddels 94 jaar – zijn afscheid aan als ceo van zijn beleggingsbedrijf Berkshire Hathaway. Wat mij altijd opvalt aan deze meesterbelegger is niet alleen zijn financiële succes, maar vooral zijn karakter: consistent, loyaal en diep mensgericht. Buffett heeft zijn hele leven gedaan wat hij het liefst doet: bedrijven analyseren, ondernemers herkennen en langdurig investeren in dingen waar hij in gelooft.

En dat doet hij nog steeds. Elke dag weer ‘tapdanst’ hij naar zijn werk. Niet omdat hij moet, maar omdat hij wil.

Lees verder onder de advertentie

Dat is wat je veel ziet bij succesvolle ondernemers: ze doen wat ze leuk vinden én waar ze goed in zijn. Maar misschien nog wel belangrijker: ze omringen zich met mensen die hen beter maken. Buffett zei ooit:

„It’s better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours and you’ll drift in that direction.” Let op dat woord: behavior. Gedrag. Niet wat mensen zeggen, maar wat ze doen.

Lees ook: Pingpongtafels en hippe loungehoeken zijn werkgeluk-washing: ‘Echt werkgeluk zit in het werk zelf’

Omring je met tegenspraak

John de Mol, rasondernemer en mediamagnaat, laat zich graag omringen door tegenspraak. Hij zoekt actief naar creatieve sparringpartners die het aandurven zijn mening tegen te spreken. „Ik weet dat ik creatieve mensen om me heen nodig heb, mensen die durven te zeggen wat ze vinden – ook als dat lijnrecht tegenover mijn eigen mening staat.”

Lees verder onder de advertentie

Hetzelfde zie ik bij mijn businesspartner Ricardo Semler. Zijn Semco-stijl is gebaseerd op radicale zelforganisatie en gelijkwaardigheid. Zijn succes komt voort uit het feit dat iedereen in zijn organisatie wordt aangemoedigd te zeggen wat hij denkt – juist als het schuurt: „At Semco, we train people to say what they think, especially when they think the boss is wrong.”

‘Ik neem nooit genoegen met middelmaat’

Ook jongere ondernemers hanteren deze principes. Neem Ali Niknam, oprichter van de digitale bank bunq. Hij stelt onomwonden: „Ik neem nooit genoegen met middelmaat.” Zijn bedrijf groeide explosief doordat hij zich omringde met specialisten die slimmer zijn dan hijzelf.

Of Negin Mirsalehi, de ondernemer achter het wereldwijde beautymerk Gisou. Haar kracht? Weten waar je goed in bent én durven loslaten waar anderen beter zijn. Haar merk is gebouwd op samenwerking, niet op ego, maar juist op haar toegankelijke uitstraling..

Lees verder onder de advertentie

Zorg voor eerlijke meedenkers

Zelf heb ik ook altijd mensen om me heen gehad met wie ik kan klankborden – zakenvrienden, mentoren, mijn eigen vrouw. Mensen die op belangrijke onderwerpen beter of meer ervaren zijn dan ikzelf. Mensen die mij ongezouten feedback geven, waardoor ik betere keuzes maak en voor grote fouten ben behoed. Want ja, ik ben vaak enthousiast en optimistisch, over ideeën en over mensen. Dat is mijn grootste kracht, maar zonder tegenspraak ook meteen mijn allergrootste valkuil. Dan helpt het als iemand eerlijk met je meedenkt en je weer met beide benen op de grond zet.

Wat we dus vooral kunnen leren van al deze ondernemers is simpel: succes begint bij doen wat je leuk vindt. Maar echt groeien doe je pas als je mensen om je heen verzamelt die jou scherp houden, aanvullen en uitdagen. In je bedrijf én daarbuiten.

Want dan blijft ondernemen leuk, gezond en houdbaar. Misschien wel tot je 94e. Of zoals Buffett het zegt:

„I tap dance to work.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Luxe lunch en sportschool op werk: ‘Een aantrekkelijke baas zijn? Stop met Google kopiëren’