‘Oprichter Bax Music weggestuurd na zelfverrijking en belangenverstrengeling’

Volgens de krant, die zich beroept op interne documenten en correspondentie, zou Bax aanzienlijke bedragen naar zichzelf hebben overgemaakt, terwijl hij daar geen recht op had. Daarnaast betaalde hij maandenlang geen btw en loonbelasting en loste hij zijn coronaschulden niet af. Een door het bedrijf aangesteld interim-bestuur kwam na eigen onderzoek tot dezelfde conclusie. In april viel het doek voor Bax Music en bleef er een schuld van tientallen miljoenen euro’s achter.

Jochanan Bax: ‘Zelfverrijking is lariekoek’

Bax zelf weerspreekt tegenover het FD dat er sprake was van onregelmatigheden of zelfverrijking. Wel geeft hij toe tijdelijk geen belasting te hebben betaald, maar volgens hem om extra voorraad aan te kunnen schaffen, met het plan om de belastingschuld later in te halen. „Er waren geen onregelmatigheden en ook geen zelfverrijking. Dat is lariekoek. Ze zochten een stok om mij mee te slaan”, aldus Bax. Volgens hem werd hij aan de kant gezet omdat Rabo Investments het bedrijf niet wist te verkopen.

Ondanks het faillissement heeft Bax Music inmiddels een doorstart gemaakt, opnieuw onder leiding van Jochanan Bax. Samen met ondernemer Stijn Bakkeren zet hij het bedrijf voort. De winkels in Goes, Apeldoorn, Amsterdam en Antwerpen zijn weer open, net als de webshop. Begin deze maand liet Bax nog weten dat de doorstart op het eerste gezicht succesvol is. In een post op LinkedIn vertelde de ondernemer dat de winkels direct weer op het omzetniveau zaten van 2024.

