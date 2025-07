Boodschappen laten bezorgen door een traditionele supermarkt als de Albert Heijn of Jumbo niet meer vanzelfsprekend. Dit blijkt uit onderzoek naar het online zoekgedrag dat onderzoeksbureau Routelogic heeft uitgevoerd. In één jaar tijd zien de online supermarkten het zoekvolume naar hun bezorgservices met 195 procent stijgen, terwijl de populariteit van de fysieke supermarkt met bijna de helft is gedaald.

De traditionele supermarkten zullen alles op alles moeten zetten om bij te blijven in deze markt, om geen marktaandeel te verliezen aan de online supermarkten.

Zoekvolume van de vier grootste online supermarkten groeit

De consument zoekt in Google maandelijks (veel) meer én steeds vaker naar de services van een online supermarkt. Online supermarkten als Picnic en Flink krijgen de voorkeur boven de bezorgservices van de traditionele supermarkten wanneer de consument op zoek gaat naar een boodschappen bezorgservice.

In 2021 wonnen de online supermarkten al flink terrein op de traditionele supermarkt, maar in 2022 is dat nog verder toegenomen . In een jaar tijd groeide het zoekvolume van de vier grootste online supermarkten met 195 procent, blijkt uit het onderzoek. Dit terwijl het zoekvolume van de bezorgservices van de drie grootste fysieke supermarkten daalde met 46 procent. Hoe het zoekgedrag zich verhoudt tot de omzet, maakt het onderzoek niet duidelijk.



Dat 2022 het jaar is voor online supermarkten, daar zijn vooral flitsbezorgers als Flink en Getir erg blij mee. Stefan de Bruin, woordvoerder van Flink, is trots op de groei van het bedrijf. ,,Het gaat goed met Flink in Nederland. We zijn in veertig steden actief en hebben nu 64 locaties. Meer dan tweederde van de gebruikers van flitsbezorging maakt gebruik van Flink. Daar zijn we, vanzelfsprekend, erg trots op.”

Kunnen de traditionele supermarkten deze trend nog tegengaan?

De traditionele supermarkten blijven niet stil zitten en ontwikkelen zelf ook hun bezorgservices. In augustus maakte PLUS bekend dat zij gaan samenwerken met Thuisbezorgd.nl. Het gaat om een pilot van een half jaar bij vijf PLUS-supermarkten. Hiermee worden boodschappen direct thuisbezorgd. Als de pilot een succes is wordt de flitsbezorgservice bij alle PLUS supermarkten beschikbaar. Albert Heijn werkte ook al samen met Thuisbezorgd.nl én met Deliveroo. De laatste vertrekt waarschijnlijk uit Nederland, waardoor Albert Heijn verder zal moeten gaan met Thuisbezorgd., samen met concurrent PLUS.

Jumbo is intussen een samenwerking aangegaan met online supermarkt Gorillas. Jumbo levert inmiddels ongeveer 1.600 producten aan de flitsbezorgservice. Daarnaast opent Jumbo eind dit jaar ook zijn eigen eerste thuisbezorghub. De thuisbezorglocatie wordt momenteel gebouwd op een bedrijventerrein in Emmen. Vanuit deze locatie worden boodschappen door een team van 45 bezorgers thuisbezorgd.



