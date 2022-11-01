Zwakke yen, muziek en populaire iPhone goed nieuws voor Sony

Techconcern Sony heeft het voorbije kwartaal afgesloten met een nettowinst die bijna een kwart hoger is vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De Japanse onderneming profiteerde onder andere van de zwakkere yen die ervoor zorgt dat de elektrische apparaten van het concern in het buitenland beter verkopen. Ook de populariteit van de iPhone van Apple, waar Sony onder andere de beeldsensoren voor maakt, droeg bij aan de positieve resultaten. Verder deed de muziekdivisie van het concern goede zaken.

Sony sloot de meetperiode af met een operationele winst van 264 miljard yen, omgerekend zo'n 1,8 miljard euro. Een jaar eerder resteerde een bedrag van 213 miljard yen. De winst viel ook hoger uit dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. De omzet in het derde kwartaal, het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar van de onderneming, steeg met 16 procent.

Sony verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele boekjaar dat loopt tot en met maart. De omzet zal op jaarbasis 17 procent hoger uitvallen, aldus het Japanse bedrijf. Bij een eerdere raming ging het om een plus van 16 procent. De winst zal naar verwachting krap 5 procent lager uitvallen. Eerder ging het bedrijf uit van een winstval met bijna 10 procent.