Nieuwe potentiële en bestaande klanten bereiken op een leuke manier? Dat kan met short-form content. Een bedrijf zoals Goudzaken bewijst dat. Hun video's zorgen voor een unieke connectie met de doelgroep en tientallen DM’s van klanten die meer willen weten over goud. In zijn expertblog vertelt Jan de Keijzer hoe je van iedere video letterlijk een goudmijn kunt maken.

Van views tot actie: zo tovert Goudzaken iedere social video om tot een goudmijn aan klanten

Jan de Keijzer Jan de Keijzer is de kracht achter de Keijzer Online een socialemediabureau gespecialiseerd in short-form content en socialemediastrategie. Met zijn creatieve blik en jarenlange ervaring helpt hij bedrijven om zichtbaar, herkenbaar en onweerstaanbaar te worden op platforms als TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat en LinkedIn. Jan combineert strategie met creatie en weet als geen ander hoe je met seconden impact maakt.

Op platforms zoals TikTok en Instagram Reels geldt één harde regel: zonder een sterke opening verlies je de kijker. Dit verhoogt het uitstappercentage aanzienlijk. Jouw potentiële klant wordt namelijk overspoeld met allerlei filmpjes, terwijl hun aandachtspanne erg beperkt is. Zorg er daarom altijd voor dat je binnen drie seconden de aandacht van de kijker grijpt en vasthoudt.

Een mooi voorbeeld? Goudzaken. Met edelmetalen als onderwerp kan het snel stijf en statisch worden. Maar toch weten ze de aandacht vast te houden. Hoe? Door video’s te beginnen met onder andere prikkelende vragen en verrassende feiten. Wat dacht je bijvoorbeeld van een opening als: ‘Wist je dat de waarde van goud in de afgelopen twintig jaar verdubbeld is?’ Het is precies die nieuwsgierigheid die kijkers juist vasthoudt en ze verleidt te blijven kijken.

Eén onderwerp per video

Short-form content is iets anders dan een collegezaal of klaslokaal. Probeer dus ook nooit om zoveel mogelijk in één video te proppen. Focus op een belangrijke boodschap en rond dat binnen 30 seconden af. Niet langer, want de aandachtspanne van de kijker is echt te kort.

Tegelijkertijd ligt daar ook een kans. Want een vraag of probleem kan vaak op een slimme manier worden opgesplitst in meerdere video’s. Zo creëer je je eigen videoreeks die kijkers aan jou bindt. Door content in stukjes te hakken bouw je niet alleen de spanning op. Ook zorg je ervoor dat de kans groter is dat kijkers je gaan volgen en wachten op de volgende interessante video.

Laat je merkidentiteit spreken

Content maken als bedrijf vraagt natuurlijk om een andere aanpak dan een persoonlijke TikTok. Er zijn veel meer belangen, de doelgroep is breder en vaak is er ook nog een professioneel verwachtingspatroon. Om deze reden is het belangrijk om altijd bij jezelf, of je bedrijfsidentiteit, te blijven. Zorg ervoor dat je relevante kennis deelt. Zorg ervoor dat jouw expertise voelbaar is. En misschien nog wel het belangrijkste, ga niet mee op trends die totaal niet bij je bedrijf of merk passen.

Authenticiteit wekt vertrouwen. Goudzaken doet dit door hun jarenlange expertise op het gebied van edelmetalen subtiel in beeld te brengen. Kijkers wachten niet op die overdreven salespitch. Ga voor deskundigheid en uitleg, in plaats van keiharde verkoop en marketing.

Trigger nieuwsgierigheid en emotie

Wil je goed scoren met short-form content? Stop dan vandaag nog met video's vol droge feiten. Mensen onthouden die niet en scrollen vaak direct door. Speel in op verhalen en emoties. Dat kan met een onverwacht feit, een grappige vergelijking of juist een verrassend beeld. Deze combinatie van emotie en nieuwsgierigheid levert vaak het beste resultaat op.

Goudzaken doet dit onder andere door niet alleen te kijken naar de waarde van goud, maar ook naar wat die waarde dan eigenlijk echt betekent. Een stukje zekerheid, het beschermen van je eigen vermogen of juist het nalaten van iets tastbaars dat in waarde groeit voor volgende generaties.

Consistentie is ook belangrijk als het gaat om short-form video content. Het algoritme beloont makers die regelmatig posten. Maar let daarbij wel echt op. Zorg voor afwisseling in onderwerp en format. Je kunt één boodschap namelijk op heel veel verschillende manieren vertellen.

Het echte goud zit in de opvolging

De echte magie die komt vaak pas ná de video. Een goede video wekt namelijk nieuwsgierigheid en lokt uit tot interactie, maar het is juist de opvolging van die interactie die de klantrelatie nog verder kan verzilveren. Zorg ervoor dat je door middel van een mini-CTA laat weten wat je van iemand verwacht. Bijvoorbeeld: „Stel je vraag in de reacties en volg ons voor meer.”

Bij Goudzaken merkt men dit inmiddels dagelijks. Na het zien van een video sturen kijkers regelmatig vragen terug met DM’s. Door snel en persoonlijk te reageren, voelen kijkers zich serieus genomen en gaan ze sneller over tot actie.

Sterker nog: steeds meer bezoekers die bij Goudzaken langskomen, doen dat naar aanleiding van short-form content. Een duidelijk bewijs dat deze video’s niet alleen ontzettend leuk zijn, maar ook harde resultaten opleveren. Zo komen er gemiddeld genomen zo’n drie aanvragen per video binnen via DM van potentiële klanten met serieuze interesse. Voor de nichemarkt waarin Goudzaken zich begeeft, is dat een heel mooi aantal. Daarnaast geven steeds meer klanten tijdens een ophaalafspraak aan dat ze bij Goudzaken terecht zijn gekomen door middel van een video.

Zo maak jij van TikTok je volgende hit

Ga jij van je eigen short-form content een echte klantenmagneet maken? Zorg dan in ieder geval dat je je houdt aan deze vijf gouden regels:

0 1 . Pak de aandacht in de eerste 3 seconden; 0 2 . Behandel maximaal één punt per video; 0 3 . Sluit je video af met een mini-CTA; 0 4 . Prikkel emotie of nieuwgierigheid; 0 5 . Reageer binnen 24 uur op reacties en DM’s.

Van views naar waardevolle klanten

Uiteindelijk is short content veel meer dan entertainment. Het is een strategisch middel dat je kan helpen nieuwe en bestaande klanten te bereiken. Maar ook om vertrouwen te winnen en relaties op te bouwen. Het voorbeeld van Goudzaken laat zien dat zelfs een onderwerp dat op papier vrij ‘droog’ lijkt, met de juiste aanpak kan uitgroeien tot een stroom aan nieuwe klanten.

Iedere video kan de eerste stap zijn naar een nieuwe klant. Zet gewoon je camera aan en deel je kennis. Ontdek hoe short-form content jouw bedrijf kan laten groeien. Wil je zelf aan de slag met short-form content? Bij de Keijzer Online helpen we je graag op weg.

