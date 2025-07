Stop met dagelijks posten: ‘Zeg minder, maar zeg het beter en vergroot jouw relevantie en betrokkenheid’

Short-form content is booming. De aandacht van jouw doelgroep wordt behoorlijk gedomineerd door deze content. Steeds meer bedrijven posten op meerdere socialemediakanalen en proberen allerlei contentvormen uit. De druk om zichtbaar te blijven zorgt voor generieke video’s zonder waarde. Zichtbaarheid is belangrijk, maar betekenisvolle zichtbaarheid maakt écht het verschil. In zijn expertblog vertelt Jan de Keijzer hoe je het verschil maakt.

Lees verder onder de advertentie

Jan de Keijzer Jan de Keijzer is de kracht achter de Keijzer Online een socialemediabureau gespecialiseerd in short-form content en socialemediastrategie. Met zijn creatieve blik en jarenlange ervaring helpt hij bedrijven om zichtbaar, herkenbaar en onweerstaanbaar te worden op platforms als TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat en LinkedIn. Jan combineert strategie met creatie en weet als geen ander hoe je met seconden impact maakt.

De digitale wereld draait op volle toeren. Waar een boodschap vroeger wekenlang relevant was, is dat tegenwoordig niet meer het geval. LinkedIn-post? Gemiddeld 24-48 uur relevant. Instagram Story? Binnen 24 uur oud nieuws. TikTok-video? Na een paar dagen weggevaagd door de massa met alle nieuwe video’s.

Sociale media zijn ontworpen om kijkers voortdurend nieuwe prikkels te bieden. De algoritmes van deze platformen belonen niet alleen relevantie, maar ook actualiteit. Dit zorgt bij veel bedrijven voor een onnodig groot gevoel van haast: we moeten blijven posten om relevant te blijven.

Lees verder onder de advertentie

Kwaliteit of kwantiteit short-form content?

Continu posten lijkt slim, maar vaak gaat de kwaliteit echt keihard omlaag. Je plaatst om te vullen, niet om ook maar iets van waarde te bieden. Het resultaat? Je berichten verdwijnen nog sneller. Je boodschap blijft niet hangen bij je doelgroep. En misschien wel het ergste: je merk wordt onzichtbaar in de massa.

Een mooi voorbeeld hiervan is in1keervca.nl. Waar we eerst meerdere keren per week video’s plaatsten, maken we nu maar één sterke video per week. Geen video’s zonder meerwaarde, gewoon één waardevolle tip. Het resultaat? Meer kijkers, meer relevantie en veel meer betrokkenheid vanuit de doelgroep en volgers.

Waarom oppervlakkige short-form content niet werkt

De sleutel tot succesvolle communicatie op sociale media is verbinding, niet volume. Zorg er daarom ook voor dat je wordt omarmd door je doelgroep. Zorg ervoor dat je persoonlijkheid durft te tonen. Posten om te posten gaat echt niet helpen. Sterker nog: het werkt vaak averechts en zorgt voor frustratie.

Lees verder onder de advertentie

• Je publiek merkt het. Lege berichten voelen geforceerd.

• Het algoritme merkt het. Lage interactie betekent minder zichtbaarheid.

• Jij raakt gefrustreerd. Je steekt tijd in content zonder resultaat.

Stop daarom met die reflex om elke dag iets online te gooien. Het levert op de lange termijn eerder schade dan groei op. En dat is natuurlijk niet hoe jij jouw marketing voor ogen ziet.

Lees ook: Iedere ondernemer zou short-form content moeten maken: ‘Hoogste ROI van alle contentvormen’

Lees verder onder de advertentie

Zo maak je jouw TikTok-content relevant en menselijk

Succesvolle content draait om herkenbare verhalen, niet om het pushen van producten. Het pushen van producten en de keiharde marketing, zoals aanbiedingen, zijn totaal niet relevant voor videografische content. Het draait hierbij echt voornamelijk om het maken van de verbinding met jouw klant of doelgroep.

• Vertel verhalen, geen feiten. Deel uitdagingen, lessen en successen.

• Toon de gezichten binnen je bedrijf. Mensen, en dus klanten, verbinden met mensen, niet met logo’s of nietszeggende beelden.

• Speel in op emotie en behoefte. Los problemen op, maak dromen waar.

Een mooi voorbeeld van deze strategie? Kringloopwinkel RataPlan. Hun doelgroep is divers. Door content te maken die aansluit bij die diversiteit, blijven ze relevant. Je kunt hierbij onder andere denken aan:

• Wat zoekt gen Z in de kringloop?

• Waarom kiest een gezin voor tweedehands?

• Waarom is iemand aan het werk bij RataPlan?

Lees verder onder de advertentie

Door herkenbare situaties, zoals deze te tonen, blijft RataPlan relevant voor iedereen. Daarnaast voorkomt het bedrijf op deze manier ook nog eens nietszeggende content.

Ga voor eerlijke en persoonlijke short-form content

Mensen zijn allergisch voor marketingpraatjes. Authentieke communicatie wint het altijd. Laat gewoon zien wie je bent, inclusief alle imperfecties die daarbij horen. Jouw doelgroep weet ook dat je nooit helemaal perfect kunt zijn. Ga gewoon op zoek naar het menselijke.

Deel niet alleen de successen die je meemaakt, maar ook de reis ernaartoe. Vooral die weg ernaartoe en het kijkje achter de schermen, zorgt ervoor dat mensen meer willen weten en leren over jou of jouw bedrijf.

Lees verder onder de advertentie

En misschien nog wel mooier: laat je klanten vertellen waarom ze voor jou kiezen. Dit schept vertrouwen en maakt je merk een stuk menselijker.

Communiceer écht met je doelgroep

Online content is geen monoloog, maar een gesprek. Jouw nieuws en aanbiedingen zijn niet boeiend voor je doelgroep. Engagement boeit wel. Ga het gesprek aan met jouw doelgroep. Stel vragen: Wat vinden je volgers belangrijk? Speel in op reacties. En durf spontaan te zijn; dat voelt oprecht.

Zie jouw socialemediakanalen niet als een billboard waar alles perfect moet zijn. Zie ze als een community die je om je (merk) heen hebt opgebouwd. Hoe beter jij het gesprek aangaat, hoe sterker je band wordt met je doelgroep.

Lees verder onder de advertentie

Zeg minder, zeg het beter

De druk om altijd zichtbaar te zijn leidt uiteindelijk tot oppervlakkige content. Maar onthoud dat zichtbaarheid helemaal geen doel op zich is. Betekenisvolle zichtbaarheid is dat wel.

• De wereld van online content is snel, maar jij hoeft niet mee te rennen.

• Verbinding is belangrijker dan volume. Wees relevant voor echte klanten.

• Stop met posten om te posten. Vraag jezelf altijd af: voegt dit écht iets toe?

• Eerlijk en persoonlijk is beter dan perfectie. Laat het menselijke zien.

• Communiceer echt. Ga in gesprek met je doelgroep.

Door minder te posten, maar meer te zeggen, vergroot je niet alleen bereik, maar ook relevantie en betrokkenheid. Ga voor dat eerlijke kijkje in de keuken. Geef jouw doelgroep het gevoel dat ze jou echt leren kennen.

Lees verder onder de advertentie

Ga gewoon aan de slag met short-form content

Uiteindelijk ontstaat goede content niet vanzelf. Stel jezelf daarom altijd in ieder geval de volgende twee vragen:

• Wat wil ik bereiken?

• Sluit dit aan bij de behoefte van mijn doelgroep?

Met die handvatten kun jij de killercontent maken die écht opvalt in de wereld van snelle content. Heb je hulp nodig bij het bedenken, maken en beheren van betekenisvolle content? Dan helpt De Keijzer Online je natuurlijk graag verder op weg!

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Van views en likes naar klanten als Wehkamp en EasyToys: hoe short content jouw verkoopmachine wordt