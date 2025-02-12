Je website optimaliseren voor ChatGPT of toch inzetten op SEO?

GEO lijkt het nieuwe SEO. Doordat steeds meer mensen AI-tools gebruiken, wordt het steeds relevanter om gevonden te kunnen worden door de AI-tools, toch? SEO-expert Marco Bouman geeft antwoord in zijn expertblog.

Lees verder onder de advertentie

Je hoort steeds vaker dat AI-optimalisatie, oftewel ‘GEO’ (Generative Engine Optimization) de nieuwe SEO zou zijn. AI-tools zoals ChatGPT, Perplexity en GTPsearch worden door consumenten meer en meer gebruikt. Ook bieden meer marketingbureaus nu naast SEO ook GEO aan.

Betekent dit dat je jouw website nú moet aanpassen? Of is dit vooral een hype? In deze blog laat ik zien hoe dit werkt en of het zinvol is om je website te optimaliseren voor AI-tools.

AI-optimalisatie: een slimme zet of een hype?

Veel ondernemers proberen nu alvast hun website aan te passen voor AI-tools, zoals ChatGPT. Dit zie ik vaak terug:

Lees verder onder de advertentie

• Massaal FAQ-secties toevoegen • Alle H2’s in vraagvorm zetten



• Webpagina’s volstoppen met gestructureerde data



• AI-gegenereerde content zonder echte waarde plaatsen



Maar is dit wel verstandig? AI-optimalisatie is alleen zinvol in specifieke gevallen.

Het verschil tussen Google en AI-tools

Google bestaat al ruim 26 jaar en is nog altijd dé monopolist voor commercieel zoekgedrag.

Lees verder onder de advertentie

• Google’s advertentie- en zoekmodel is perfect voor koopintenties. • Google groeit nog steeds en boekte in 2024 zelfs een recordomzet. • Commerciële zoekopdrachten over producten en diensten blijven dominant in Google. • Google speelt perfect in op voorkeuren, prijzen, voorraad, reviews en locaties met haar genuanceerde index.



AI-tools zoals ChatGPT bestaan pas een paar jaar, maar worden steeds vaker gebruikt voor diepgaande informatie.

• AI geeft directe antwoorden zonder door te verwijzen naar websites. • AI is uitmuntend in complexe analyses en diepgaande adviezen. • AI draait op historische data en is minder geschikt voor actuele of commerciële zoekopdrachten. •Koopintentie verwerken blijft lastig voor AI, maar het helpt gebruikers bij uitgebreide oriëntatie.



Lees verder onder de advertentie

Wanneer wel AI-optimalisatie?

Het hangt af van de complexiteit van wat je aanbiedt of AI-optimalisatie echt de moeite waard is.

Voorbeeld 1: een complexe zoekvraag

“Wat zijn de juridische en fiscale gevolgen van het verkopen van mijn bedrijf?”

Dit is een zoekopdracht waarbij de nadruk ligt op feiten verzamelen, oriëntatie en vergelijking. De zoeker is nog niet klaar om direct een dienst af te nemen, maar wil eerst diepgaande kennis opdoen. In zulke gevallen kan AI-optimalisatie zinvol zijn, omdat deze gebruikers juist daar antwoorden zoeken.

Lees verder onder de advertentie

Voorbeeld 2: een zoekvraag met hoge koopintentie



“Ik zoek Nike sneakers Jordan hoog rood”

Dit is een compleet ander type zoekopdracht. De zoeker weet precies wat hij wil en is klaar om te kopen. Hier is geen behoefte aan uitgebreide informatie of analyse; het gaat om snel de juiste webwinkel vinden, de juiste maat en kleuren vinden, prijzen vergelijken, beoordelingen lezen en bestellen.



Hier voegt AI-optimalisatie niets toe. Google speelt hier perfect op in met productresultaten en advertenties. SEO en SEA via Google zijn hier de juiste strategie, omdat snelheid en koopintentie leidend zijn. AI-tools kunnen daar niet aan tippen.

Lees verder onder de advertentie

Wanneer is optimaliseren voor AI-tools echt de moeite waard?

Wanneer is het een goed idee om je site te optimaliseren voor AI-tools?

• De klantreis (het totale proces van oriëntatie naar aankoop) is lang en vereist veel onderzoek, vergelijking en afstemming.



• De zoekintentie is informatief; gebruikers zoeken kennis en advies, niet direct een product of dienst.



• Diensten zoals juridisch advies, consultancy, IT-strategie en financiële planning vragen om diepgaande uitleg.



• Feiten, analyses en betrouwbare bronnen zijn essentieel om als autoriteit erkend te worden door AI-modellen.



• AI-gebruikers willen niet alleen snelle antwoorden, maar ook scenario’s en diepgaande inzichten.



• Vragen komen in een keten; gebruikers stellen meerdere vervolgvragen om een totaalbeeld te krijgen.



Wat zijn zoekvragen waarvoor AI-optimalisatie zinvol is?

Lees verder onder de advertentie

• Wat zijn de fiscale en juridische gevolgen van een bedrijfsovername?



• Wat is de beste cloudstrategie voor een internationaal bedrijf?



• Hoe implementeer ik AI in mijn salesproces?



• Welke wetgeving geldt voor duurzaam ondernemen in de EU?



Als jouw bedrijf in de eerste lijst staat, is SEO de sleutel. Sta je in de tweede lijst, dan kan AI-optimalisatie interessant zijn.

Wanneer SEO en wanneer GEO?

Wat zijn nu concrete websites die SEO-optimalisatie kunnen gebruiken?

Lees verder onder de advertentie

• Webwinkel voor sneakers



• Autogarage in Utrecht



• Letselschadebureau



• Online cursusplatform



• Restaurant in Amsterdam



• Makelaarskantoor



Wat zijn websites die mogelijk baat hebben bij GEO (AI-optimalisatie)?

• Adviesbureau voor bedrijfsovernames



• Consultancy voor duurzame energie



• IT-strategie & cloudoplossingen



• Financieel en fiscaal advies voor ondernemers



• HR-adviesbureau voor internationaal personeel



• Academische kennisbank over medisch recht



Lees verder onder de advertentie

Conclusie: AI vervangt Google niet, maar vult het aan

Veel ondernemers vrezen dat AI-tools Google vervangen, maar dat gebeurt niet. AI heeft wél een deel van de oriënterende zoekopdrachten overgenomen, maar Google groeit nog steeds en blijft onmisbaar voor commerciële zoekopdrachten.



Google en SEO zijn nog nooit zo groot geweest, vooral door consumentenzoekopdrachten. AI-tools missen de nuance en ervaring om hierin te concurreren. Zoek maar eens naar een tandenborstel die perfect bij jouw wensen past in ChatGPT – na vijf minuten geef je het op.



Dus was je al begonnen met optimaliseren voor AI met jouw consumentenwebwinkel? Stop daar dan mee en investeer je tijd en geld in SEO of SEA.



Lees verder onder de advertentie

Optimaliseren voor AI-tools is maar in een beperkte mate een slimme zet.

