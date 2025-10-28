In verkiezingstijd zijn politieke partijen en hun politici opeens massaal zichtbaar op sociale media. Iedere boodschap, iedere video, elke post is erop gericht om op te vallen in de stroom van meningen, nieuws en updates. Ondernemers kunnen daar meer van leren dan je misschien denkt, schrijft expertblogger Carlijn Bekker.

Wat je kunt leren van politici op sociale media: ‘Voordat je boodschap aanslaat, moet jij hem allang zat zijn’

Deze blog gaat niet over politieke standpunten, maar over hoe sociale media effectief ingezet kunnen worden. Wat politici, ongeacht hun partij of standpunt, doen op sociale media is relevant voor iedereen die moeite heeft met zichtbaarheid. Hoewel ondernemers dagelijks manieren zoeken om hun bereik en betrokkenheid te vergroten, lijken politici tijdens verkiezingscampagnes moeiteloos hun doelgroep te raken. Dat komt niet doordat ze betere content maken, maar doordat ze begrijpen wat werkt. De volgende tips kun je zelf meteen toepassen.

De kracht van herhaling - ook als je het zelf zat bent

Politieke campagnes zijn zelden origineel. Ze zijn consistent. Neem bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren . Of het nu over dierenleed of klimaat gaat, deze onderwerpen komen steeds terug in de boodschap.

„Iedereen wil dat zijn kinderen en kleinkinderen in een gezond, duurzaam land kunnen leven.” Die zin komt zo vaak voorbij dat je hem op een gegeven moment kunt dromen. Precies daarom werkt het.

Ondernemers maken hier vaak een klassieke fout: elke post moet iets nieuws vertellen. Een andere dienst, een andere invalshoek, een andere boodschap. Maar wie een positie wil claimen in het hoofd van de klant, moet keuzes maken. Kies drie tot vijf boodschappen waar jij als merk voor staat en blijf die herhalen. Niet letterlijk natuurlijk, het format mag (en moet) variëren, maar de kern moet herkenbaar blijven.

Zo creëer je herkenning én vertrouwen. En voordat je boodschap bij je doelgroep begint aan te slaan, moet jij hem zelf allang zat zijn. Want hoewel jij hem constant hoort, ziet je doelgroep maar een fractie van je posts voorbijkomen en is het dus bijna nooit teveel.

Haak in op het gesprek van de dag (maar alleen als je iets zinnigs te zeggen hebt)

Politici zijn meesters in inhaken. Komt er een schandaal aan het licht? Dan staat binnen een uur de eerste politicus met een opiniestuk, TikTok-video of Kamervraag paraat. Niet omdat ze per se iets nieuws toevoegen, maar omdat ze snappen dat zichtbaarheid om timing draait.

Als ondernemer kun je daar veel van leren. Kijk wat er speelt in het nieuws en vooral: wat jouw doelgroep bezighoudt. Is er ophef over stijgende energieprijzen? Een wijziging in de wetgeving voor zzp’ers? Een trending onderwerp in jouw branche? Dat is je kans om relevant te zijn.

Let wel: inhaken werkt alleen als je iets bijdraagt. Deel geen oppervlakkige mening om ‘erbij te horen’. Daar prikken mensen zo doorheen. Maar heb je een scherpe observatie, een praktische tip of een onverwachte invalshoek? Dan vergroot je je bereik én je autoriteit.

Denk aan een e-commerceondernemer die inspeelt op Black Friday-gekte met een post over duurzame aanbiedingen. Of een HR-bureau dat reageert op een nieuw rapport over burn-outs met tips voor gezonde werkcultuur.

Politici weten: je hoeft het gesprek niet te starten, je moet er op het juiste moment instappen. Ondernemers kunnen diezelfde tactiek inzetten en winnen daarmee niet alleen aandacht, maar ook vertrouwen.

Niet het product, maar wat het doet voor mij

Scroll een gemiddelde ondernemerspagina door op sociale media en je vindt talloze posts over hoe iets werkt. ‘We gebruiken de nieuwste technologie.’ ‘Ons proces is duurzaam.’ ‘Onze tool heeft deze én deze én deze feature.’ Informatief? Zeker. Verleidelijk? Niet echt.

Politici doen dat anders. Ze praten niet over beleidsplannen, maar over gevolgen voor de kiezer: ‘Wat doet dit met je portemonnee?’ ‘Wat betekent dit voor je kinderen?’ Ze focussen hierbij niet op het middel (de plannen), maar het resultaat (wat er gebeurt als de plannen worden doorgevoerd).

Als ondernemer kun je daar direct iets mee. In plaats van je dienst of product uit te leggen, vertel wat het oplevert. Wat neemt het weg? Wat maakt het beter? Welke angst of frustratie los je op? Verkoop niet het hoe, maar het waarom het telt.

Gebruik het voordeel van adverteren

Sinds kort mogen politieke partijen op platforms van Meta, waaronder Facebook en Instagram, niet meer adverteren. Dat is een enorme gamechanger. In de laatste maand voor het verbod gaven partijen als GroenLinks-PvdA, D66 en FVD nog snel tienduizenden euro’s uit aan advertenties op sociale media. Slim, want adverteren stelt je in staat om heel gericht je doelgroep te bereiken – juist ook mensen die jouw bedrijf organisch misschien nooit zouden vinden.

Voor ondernemers ligt die mogelijkheid nog open. Je hebt een strategisch voordeel dat de politiek sinds deze maand kwijt is. Gebruik het. Niet met een los schot hagel, maar met campagnes die je organische strategie versterken. Target niet alleen breed, maar ook slim: wie zijn je twijfelaars, herhaalkopers en ambassadeurs? Precies dáár zit je conversie.

Mensen volgen mensen, geen merken

Wat de campagneperiode laat zien en waar ondernemers veel aan kunnen hebben, is hoe effectief persoonlijk bereik kan zijn. Neem Geert Wilders. Zijn partij, de PVV, is amper actief op sociale media. Maar Wilders zelf? Die heeft via zijn eigen kanalen bijna een miljoen volgers. En ook andere lijsttrekkers zetten vol in op persoonlijke kanalen.

Mensen bouwen geen relatie op met een logo of product, maar met een persoon en verhaal. Dit werkt zo ook voor ondernemers. Door als ondernemer zélf zichtbaar te zijn; met ideeën, twijfels, keuzes en successen, maak je je bedrijf menselijker én aantrekkelijker. Dat laat Pieter Zwart van Coolblue als een van de beste zien: zijn persoonlijke Instagramaccount trekt meer volgers dan dat van zijn bedrijf Coolblue.

Laat je socialemediabereik dus niet afhangen van je bedrijfsaccount alleen. Ideaal? Een combinatie van beiden.

Laat zien hoe het gemaakt wordt

Campagnevideo’s van politici die flyers uitdelen of een kijkje achter de schermen geven, zijn zelden inhoudelijk relevant. Maar ze zijn wél effectief. Ze geven een inkijkje, een menselijk moment. Denk aan CDA-leider Henri Bontenbal die op Instagram laat zien hoe hij zijn eigen boeken signeert in een boekwinkel. Heeft dat directe impact op zijn partijprogramma? Natuurlijk niet. Maar het geeft hem wel een gezicht en dat zorgt voor vertrouwen.

Voor ondernemers geldt hetzelfde: mensen willen niet alleen het eindproduct zien, maar de personen erachter en het proces. De twijfels, de keuzes en de mensen erachter. Wat doe je vóór de lancering? Hoe reageer je op feedback? Welke afwegingen maak je? Juist dat maakt je merk geloofwaardig en authentiek.

Sociale media ís campagnevoeren

Niet voor stemmen, maar voor vertrouwen, aandacht en loyaliteit. En waar politieke partijen nu weer terugvallen op alleen organisch bereik, heb jij als ondernemer het volledige arsenaal nog tot je beschikking.

Gebruik het. Maar wel met de scherpte en de strategie van een goed voorbereide campagne. Geen loze slogans, maar herhaling met inhoud. Geen technische uitleg, maar verhalen die raken. En vooral: geen afstandelijk merk, maar een zichtbaar mens waar mensen mee kunnen verbinden. Want uiteindelijk kiezen mensen niet voor het beste product. Mensen kiezen niet rationeel. Ze kiezen voor wie ze vertrouwen en dat bouw je met verhalen.

