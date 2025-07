350.000 euro winst en 30 procent effectiever werken: ‘Stop met dashboards die niemand leest’

Juli is voor veel ondernemers hét moment om terug te blikken. De cijfers van het eerste halfjaar liggen op tafel. Wat ging goed? Waar liggen de kansen voor de rest van het jaar? Dus gaat de laptop open. Dashboard erbij. Mooi vormgegeven: kleurtjes, staafjes en percentages. Maar eerlijk… wat zegt dat nu eigenlijk? In zijn expertblog vertelt Pieter Peelen hoe je deze cijfers effectief benut.

Pieter Peelen

Technisch bedrijfskundige Pieter Peelen is technisch bedrijfskundige, gespecialiseerd in ondernemerschap, innovatie en strategie. Na acht jaar in uitdagende managementposities richtte hij in 2010 No Nonsancy (nu Beter is meer) op, waarmee hij mkb-bedrijven in de ‘beter is meer’-fase helpt productiever te worden. Met 25 jaar ervaring en honderden bedrijven geholpen, vertaalt hij complexe theorie moeiteloos naar praktische werkwijzen. In zijn boek Beter is Meer deelt hij praktische inzichten over professionalisering en productiviteitsgroei.

Je bent niet de enige die zich afvraagt wat die cijfers in je dashboard eigenlijk zeggen. Veel ondernemers hebben dashboards laten bouwen ‘om grip te krijgen’. Maar volgens onderzoek van McKinsey gebruikt ruim 70 procent van de ondernemers en managers hun dashboards alleen als naslagwerk – niet als stuurinformatie. Het voelt als rijden met je ogen op de achteruitkijkspiegel: je ziet vooral wat er al geweest is.

Waarom werken alleen cijfers uit een dashboard niet?

Omdat de meeste dashboards meten wat er gebeurd is – omzet, verzuim, uren – maar niet waarom het is gebeurd. Ze missen de context. En, in het ergste geval, dus stuur je pas bij als het al mis is gegaan.

Ondertussen kost het opstellen, interpreteren en bespreken van al die KPI’s bakken met tijd. In een doorsnee mkb-bedrijf zijn medewerkers gemiddeld 15 procent van hun kostbare tijd kwijt aan rapportages maken en te lang en nutteloos overleg.

Stuur tussendoor, niet achteraf

In hoogproductieve bedrijven gebeurt sturen niet achteraf, maar tussendoor. Sturen is geïntegreerd in hoe er wordt samengewerkt. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met:

• Wekelijkse kernteamgesprekken over rollen, obstakels en voortgang. Als dat in het team nodig is overigens, want vaak kunnen zaken ook 1 op 1 worden opgepakt.

• Project kick-offs en evaluaties waarin je prestaties én samenwerking bespreekt terwijl je toch al samen zit om het project te managen.

Het resultaat is veel minder vergaderuren, meer actie, snellere verbetering.

In onze praktijk zien we dat bedrijven die zo werken tot wel 20 tot 30 procent productiever worden – zónder extra tools of personeel.

In een bedrijf van 16 fte met 2,2 miljoen euro brutomarge is dat het verschil tussen 150.000 winst of 500.000 winst…

Als jij deze maand even ‘de cijfers erbij pakt’

Kijk dan niet alleen naar wat je al weet. Vraag je af: waar in mijn bedrijf ontstaat eigenlijk waarde en sturen we daar ook op? Want uiteindelijk is niet het dashboard je kompas, maar het gesprek over wat je samen ziet in dat dashboard.

Wat zou jij schrappen als je dashboard je niks oplevert, behalve tijdverlies?

