Hard werken is geen garantie voor winst: zo zorg je dat er geen geld meer uit je bedrijf lekt

Lekkende kranen kosten handenvol geld. Dat was in de jaren 70 en 80 toen het letterlijk over drinkwater ging en dat geldt nu nog steeds als je ziet welke onnodige kosten je allemaal met je bedrijf maakt. In zijn expertblog maakt Ronald Batenburg je bewust van alle lekken in je bedrijf en vertelt hij ook hoe je deze kan dichten.

Ronald Batenburg Als partner bij ERA Group helpt Ronald Batenburg bedrijven met het verbeteren van hun resultaten. Ik zorg ervoor dat ze efficiënter werken, hun kosten onder controle houden en hun winst verhogen.

De campagne ‘Lekkende kranen kosten handenvol geld’ is een bekende Nederlandse publiekscampagne uit de jaren 70/80. Deze slogan werd destijds gevoerd door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Het doel van de campagne was om Nederlanders bewust te maken van onnodig waterverbruik en de verspilling van drinkwater door lekkende kranen. Het paste in een bredere context van bewustwordingscampagnes rondom energie- en waterbesparing die toen op gang kwamen vanwege onder andere de oliecrisis en de groeiende aandacht voor milieu en duurzaamheid.

Dezelfde lekkende kraan is voor mij een metafoor voor kosten die ongezien weglekken uit de winst-en-verliesrekening van een organisatie en daarmee dus in negatieve zin impact hebben op het rendement van de organisatie. Zonde dus, maar waar ligt dit aan en wat kun je er aan doen?

Waarom lekken organisaties geld?

Het probleem begint vaak bij de leveranciers en de inkoop. Leveranciers willen winst maken, dat is logisch, maar dat betekent niet altijd dat zij ook de beste deal voor jouw organisatie bieden. Tegelijkertijd ontbreekt het interne kopers vaak aan marktkennis om scherp te onderhandelen. Strategische inkoopcategorieën krijgen aandacht, maar de ‘minder sexy’ kostenposten blijven vaak ongetoetst. Hierdoor blijven mythes en inefficiënte praktijken bestaan.

Daarnaast speelt het gebrek aan benchmarkdata een grote rol. Zonder vergelijkingsmateriaal is het lastig om te duur betaalde diensten of producten te herkennen. En als je een laag inkoopvolume hebt, is je onderhandelingspositie vaak zwak. Kortom: het is een perfecte voedingsbodem voor verborgen cash leaks.

Wat kun je eraan doen?

1. Breng je kostenstructuur in kaart

Begin met het verzamelen van data over je grootste uitgaven. Kijk verder dan de bekende posten en zoom in op indirecte kosten zoals fleetmanagement, verzekeringen, transport, facilitaire diensten, IT-licenties en onderhoud. Vaak blijken hier flinke besparingen mogelijk.

2. Vergelijk en benchmark

Gebruik marktdata om te zien waar je afwijkt van de norm. Dit geeft je de kracht om leveranciers aan te spreken op hun prijs-kwaliteitverhouding.

3. Versterk je inkoopkennis

Investeer in het ontwikkelen van marktinzicht binnen je organisatie. Een goed geïnformeerde inkoper kan betere deals sluiten en onnodige kosten voorkomen.

4. Onderhandel slim

Laat je niet leiden door volume alleen, maar kijk naar totale waarde. Soms levert een leverancier met een iets hogere prijs toch meer rendement door betere service of innovatie.

5. Maak cash leaks zichtbaar

Net zoals een lekkende kraan zichtbaar maken helpt om water te besparen, zo helpt inzicht in verborgen kosten om geld te besparen. Gebruik dashboards en rapportages om je uitgaven continu te monitoren.

Onnodig hoge kosten

Een klant van ERA Group had een jaaromzet van tientallen miljoenen, maar een winst die nauwelijks boven de 1 procent uitkwam. Door samen te kijken naar de inkoop van niet-kernactiviteiten – denk aan schoonmaak, beveiliging en IT-diensten – ontdekten we dat er flinke overschrijdingen waren. Leveranciers rekenden tarieven die 20 tot 30 procent boven de markt lagen. Door deze kosten kritisch te heronderhandelen en processen te stroomlijnen, steeg de winstgevendheid aanzienlijk zonder dat de kwaliteit daalde.

Hard werken is belangrijk, maar het is geen garantie voor winst. Door kritisch te kijken naar je kosten, leveranciers en processen kun je met minder inspanning meer resultaat behalen. Focus op de winstmakers in je portfolio en dicht de lekken in je organisatie. Zo houd je meer geld over om te investeren in groei en innovatie.

Start vandaag nog met een kostenanalyse

Maak een lijst van al je leveranciers en diensten. Vraag offertes op en vergelijk ze met marktprijzen. Betrek je team bij het signaleren van inefficiënties. Kleine verbeteringen kunnen al snel grote impact hebben.

Met deze aanpak voorkom je dat je organisatie onnodig geld laat weglekken. Net als bij een lekkende kraan geldt: hoe eerder je ingrijpt, hoe groter de besparing. En dat is winst die je organisatie hard nodig heeft.

