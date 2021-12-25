Hoe Moonback-ceo Niels Meijssen reflecteert volgens de GRIP-methode

Mijn favoriete periode van het jaar komt er weer aan. Niet de feestdagen zelf, maar de dagen tussen kerst en nieuwjaar. Ik kijk er nu al naar uit: ongestoord werken! Vaste prik deze periode is voor mij een reflectie op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het jaar dat komen gaat. Twee activiteiten die je het beste kunt uitvoeren zonder afleiding van e-mail, telefoontjes of afspraken. En precies die focus krijg je cadeau als anderen vakantie hebben.

Lees verder onder de advertentie

Niels Meijssen Startup-strateeg Todaytomorrow / ceo Moonback Niels Meijssen is partner bij de digitale studio Todaytomorrow en oprichter van de 'eerlijke boekingssite' Moonback. In 2020 werd hij door De Ondernemer verkozen tot Meest Inspirerende Ondernemer van het Jaar. Niels is verder onder meer juryvoorzitter van Droomstart.

Reflecteren kun je leren



Begrijp me niet verkeerd, ik ben een groot voorstander van het nemen van voldoende vakantie, maar het is heerlijk om te werken als anderen vrij zijn. Voor mij zijn de dagen na kerst hiervoor ideaal. En qua timing is dat een natuurlijk moment om te reflecteren op het afgelopen jaar.

Ik heb dit ritueel geleerd in de bestseller GRIP van Rick Pastoor. Zijn boek staat boordevol praktische tips over het slimmer inzetten van je agenda, takenlijst en mailbox. Maar ook over het maken van grotere plannen en realiseren van levensdromen. Het jaarplan is hiervoor een goed middel en het maken daarvan begint met reflecteren.

Lees verder onder de advertentie

Ik kijk voor mijn reflectie altijd terug in mijn agenda. Week voor week loop ik langs alle afspraken en door het zien ervan kom ik met m’n gedachten weer terug in dat moment. Per maand schrijf ik vervolgens op wat er goed en minder goed ging. Dit lijstje van hoogte- en dieptepunten geeft ontzettend veel informatie. Ik moet het huidige jaar nog evalueren, maar in januari 2020 stond er bij mij bijvoorbeeld:

Wat waren hoogtepunten: vrijgezellenfeest en trouwfeest van mijn broer Luuk, wintersport met collega’s van Todaytomorrow, inwerken van een collega die taken overneemt tijdens mijn 10-weekse sabbatical.

Wat ging minder goed: de samenwerking met klant X.

Nadat ik een tabel heb gevuld van twaalf maanden met hoogte- en dieptepunten, maak ik geheel volgens de GRIP methode een samenvatting van mijn jaar voor de onderstaande categorieën:

Lees verder onder de advertentie

Werk

Relatie

Familie

Vrienden

Gezondheid

Spiritueel

Vaardigheden

Sideprojects

Plezier

Geld

Dit kan in een paar zinnen. Zo stond er vorig jaar bij mij onder gezondheid: ,,Twee keer per week bootcampen in het park voelt erg goed, ik heb wel de druk van een groepje nodig om vol te blijven houden. Hardlopen is er daardoor een stuk minder van gekomen. Corona zette een streep door alle wedstrijden, die waren voor mij een stok achter de deur om te trainen.”

Als laatste reflectiestap schrijf ik in één of twee alinea’s een samenvatting van mijn jaar. Alles bij elkaar heb ik dan een goed beeld van waar ik energie van heb gekregen. En meestal zie ik ook een patroon van energievreters, dingen die ik volgend jaar wil veranderen.

Lees verder onder de advertentie

Zo kwam ik erachter dat ik in de ochtend, zo tussen 8:00 en 10:00u, het meest productief ben. In deze tijd bepaal ik het liefst zelf welke werkactiviteiten ik doe, in plaats van te reageren op e-mails en verzoekjes van anderen.

Grip op het nieuwe jaar

Een goede reflectie is de basis voor nieuwe plannen, maar nu komt het leukste onderdeel: brainstormen! Dromen over de doelen die ik wil halen en activiteiten om uit te voeren. Ik doe dit weer voor de 10 eerder genoemde onderwerpen. Als het goed is ontstaat er een lijst met te veel ideeën om uit te voeren, maar hieronder wat voorbeelden uit mijn lijst van vorig jaar.

Werk: Rollen en verantwoordelijkheden binnen het team sterker neerzetten.

Relatie: Een verrassingsdiner plannen bij een sterrenrestaurant.

Familie: Iets leuks organiseren met mijn broer.

Vrienden: Met de vriendengroep naar een festival.

Gezondheid: Hardlopen weer oppakken, minimaal 1x per week.

Spiritueel: Een meditatiecursus volgen.

Vaardigheden: Meer leren over schaken.

Sideprojects: Architectuur moodboard maken met inspiratie voor een nieuw huis.

Plezier: Een roadtrip door Italië of Portugal.

Geld: Podcast luisteren over investeren in ETFs.

Lees verder onder de advertentie

Droom groot, start klein

Grootse plannen bedenken is leuk, maar nog leuker is het om die plannen ook echt te realiseren. Als laatste stap van mijn jaarplan formuleer ik daarom concrete en haalbare acties voor het eerste kwartaal. Het plan om “meer te leren over schaken” is weinig concreet. Als actie maak ik daar bijvoorbeeld van:

Kijk een filmpje op YouTube over schaken.

Download een app om schaken mee te leren en doe de eerste les.

Kan iemand anders controleren of ik de actie gedaan heb? Dan is de formulering concreet genoeg. En ook al is de eerste actie klein, het zet me in beweging en zorgt ervoor dat het grotere doel dichterbij komt. Elke reis begint met de eerste stap.

Lees verder onder de advertentie

De kracht van herhaling

Ik plan wekelijks een moment om naar mijn kwartaal doelen te kijken en de voortgang te bewaken. Begin april doe ik dan een korte reflectie van het kwartaal. Ook pak ik de lijst met ideeën uit de brainstorm er weer bij om doelen te formuleren voor het tweede kwartaal. Alles bij elkaar ben ik hier misschien een uurtje mee bezig. Ik herhaal dit elk kwartaal en bouw zo aan een goede routine om mijn doelen en dromen te bereiken.

Cadeautip

Zoek je nog een cadeau voor onder de kerstboom? Het boek van Rick Pastoor is een echte aanrader. Want ook leuk, je kunt de reflectie en het maken een jaarplan prima samen doen met iemand anders. Zo heb ik volgende week weer een afspraak staan met vriend en collega Mart. Samen zorgen we ervoor dat we met goede voornemens en een plan het nieuwe jaar ingaan.