De puinhoop in politiek Den Haag is groter dan ooit. Een kabinet dat voor de tweede keer valt en een restcoalitie die nog op slechts 32 Kamerzetels steunt, het is ongekend. Als schoonmaker is Jacco Vonhof gewend om de rotzooi bij anderen op te ruimen. Onze politiek moet hoognodig haar eigen grote schoonmaak houden, schrijft Jacco Vonhof in zijn expertblog.

‘De puinhoop is groter dan ooit in Den Haag. Zeg liever hoe het echt zit dan mooie verkiezingspraatjes’

Het vertrouwen in de politiek daalt nog verder en ons land wordt onbestuurbaar als de Haagse hygiëne niet snel verbetert.

Was de ramen

Haagse hygiëne, wat betekent dat? Om in schoonmaaktermen te blijven, moeten alle politici als eerste eens goed de ramen wassen. Zodat ze weer naar buiten kunnen kijken en écht zien wat er in de samenleving gebeurt en wat zowel burgers als bedrijven nodig hebben.

Steeds nieuwe kabinetten met wisselende plannen, daar heeft niemand iets aan. Ze zijn schadelijk voor alles, en zeker voor onze economische kracht. Burgers noch bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Terwijl zij snakken naar houvast en stabiliteit, zodat ze plannen kunnen maken voor de komende jaren, weten wat zaken gaan kosten en waar ze op kunnen rekenen. Gaat mijn huur of de accijns op benzine wel of niet omhoog? Wat gebeurt er met het minimumloon? Wat gaan ze doen met de winstbelasting? Wanneer is er weer ruimte op het stroomnet zodat ik van het gas af kan?

Als je niet weet wat er gaat gebeuren, dan doe je niks. En neem je geen investeringsbeslissingen. Want die neem je niet voor een jaar, maar voor de langere termijn.

Wees transparant, hoe pijnlijk ook

Bij Haagse hygiëne hoort ook transparantie: het eerlijke verhaal in begrijpelijke taal, over de keuzes die moeten worden gemaakt in het landsbelang, ook al zijn ze pijnlijk. Ik weet zeker dat mensen liever horen hoe het echt zit dan mooie verkiezingspraatjes waarvan uiteindelijk niets terechtkomt.

Als je wil samenwerken in een coalitie – eentje die wel weer eens de rit uitzingt – moet je immers concessies doen. Als iedereen in zijn eigen partijbubbel met eigen ‘hobby’s’ bezig is en het grotere plaatje uit het oog verliest, dan gaan we alle grote maatschappelijke problemen niet oplossen.

Houd het land bestuurbaar

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid en plicht van alle politici – zowel in de coalitie als de oppositie – om de komende tijd het land bestuurbaar te houden, met het landsbelang als leidraad. Het demissionaire kabinet moet uitvoeren wat al is ingezet en in het normale politieke besluitvormingsproces verder werken aan dossiers die niet kunnen wachten. Wie weet immers hoelang het duurt voordat er een nieuw kabinet zit. De Tweede Kamer moet zich daarbij welwillend opstellen, indachtig het landsbelang: geen politieke stokpaardjes van stal halen, geen overhaaste beslissingen nemen en geen konijnen uit hoge hoeden toveren. Ook dat reken ik tot hygiëne.

