Aan alle politici: ‘Deel geen cadeautjes uit, neem je verantwoordelijkheid en kom met realistische plannen’

De politiek moet de komende verkiezingstijd over de eigen schaduw heen stappen en het landsbelang vooropstellen. Het vertrouwen in ‘Den Haag’ was de afgelopen jaren al niet groot en is sinds het kabinet-Schoof tot een dieptepunt gedaald. Het SCP meldde vorige week dat het onvermogen om de grote problemen van Nederland aan te pakken hieraan te wijten is, zegt Jacco Vonhof in zijn expertblog.

Over de val van het kabinet is al alles gezegd en geschreven. Vanaf dag één een ongelukkig verstandshuwelijk, waarvan niemand opkeek dat het vroegtijdig strandde. Ik hoop dat het nog verder gekelderde vertrouwen in de politiek – onder alle lagen van de bevolking - voor iedereen in Den Haag een wake-upcall is.

‘Ondernemers moeten weten waar we als land naartoe gaan’

Iedereen ziet dat de politiek al jaren veel te veel met zichzelf bezig is en te weinig met de vraag hoe we Nederland ook in de toekomst welvarend, duurzaam en sociaal houden. Hoe we ons verdienvermogen veiligstellen en onze economie concurrerender krijgen. Ondernemers maken zich daar al jaren zorgen over. Die móeten weten waar we als land naartoe gaan, wat de stip op de horizon is en wat zij nu moeten doen om daar straks te komen. Die hebben ongelooflijk veel behoefte aan houvast en langjarig beleid. Zeker in deze tijd van geopolitieke spanningen. Zowel het ondernemings- als het investeringsklimaat staat onder druk, terwijl we juist (vernieuwend) ondernemerschap en investeringen nodig hebben om de grote uitdagingen aan te pakken en ons land verder te brengen.

Ik begrijp heel goed dat je als politicus idealen hebt, verwoord in een agenda voor je eigen achterban die je graag wilt uitvoeren. Maar dat mag nooit het zicht ontnemen op het grotere plaatje, zoals we de laatste jaren te vaak hebben zien gebeuren. Uit SCP-onderzoek blijkt dat heel Nederland er klaar mee is dat de grootste problemen van ons land maar niet worden aangepakt en dat de politiek zoveel met zichzelf bezig is.

‘Deel geen cadeautjes uit’

Op dit moment worden de verkiezingsprogramma’s geschreven en na de zomer zal de strijd om de stemmen losbarsten. Eind oktober, na Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen, gaan we naar de stembus. Ik roep alle politici op om met name die laatste gelegenheid dit keer níet aan te grijpen om cadeautjes uit te delen, zoals we eerder hebben gezien. Ik snap dat het verleidelijk is, om op die manier zo vlak voor de verkiezingen nog stemmers voor je te winnen, maar neem je verantwoordelijkheid en kom met realistische plannen die ons land verder brengen.

Ik ben in elk geval al blij dat de Tweede Kamer wel al haar verantwoordelijkheid heeft genomen door de meeste belangrijke en grote dossiers – van stikstof tot de hervorming van de arbeidsmarkt – niet controversieel te verklaren. En nu dan ook doorpakken.

