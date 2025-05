Minister Eelco Heinen van Financiën komt met een nieuwe witwasaanpak. Die moet de regeldruk verlichten en de pakkans van criminelen vergroten. Eindelijk! MKB-Nederland is al jaren bezig om de geesten hiervoor rijp te krijgen, schrijft voorzitter Jacco Vonhof. „Want het huidige anti-witwasbeleid is volledig doorgeslagen, werkt voor geen meter en ondernemers hebben er last van.’’

Jacco Vonhof over belang nieuwe aanpak: ‘Huidige anti-witwasbeleid is volledig doorgeslagen’

Ondanks de talloze verplichtingen en regels bij poortwachters zoals banken, makelaars en notarissen en de duizenden bankmedewerkers die zich puur en alleen met controles bezighouden, worden er met de huidige aanpak nauwelijks (meer) ‘boeven’ gepakt. Terwijl een groot gevolg is dat bonafide ondernemers erdoor in hun bedrijfsvoering worden geraakt.

Wettelijk recht op bankrekening voor ondernemers

Goed nieuws dus dat minister Heinen, samen met collega Van Weel van Veiligheid en Justitie, onze analyse deelt en het roer wil omgooien. Dat moet natuurlijk allemaal nog concreet worden, maar de eerste stap is gezet. En de minister steekt voor de uitwerking de hand uit naar betrokken partijen. Die pakken we graag aan.

MKB-Nederland strijdt al jaren voor een wettelijk recht op een bankrekening voor ondernemers Jacco Vonhof

Gevolgen anti-witwasbeleid

MKB-Nederland strijdt al jaren voor een wettelijk recht op een bankrekening voor ondernemers. Dat recht gaat er komen, aldus de minister. Burgers kunnen in ons land niet ‘bankloos’ zijn, maar ondernemers dus wel. Idioot eigenlijk, want zonder rekening is het moeilijk ondernemen. En het gebeurt vaker dan je zou denken, dat een ondernemer ‘nee’ te horen krijgt bij de bank. De reden is vaak onduidelijk, maar nog niet zo heel lang geleden kon het al gebeuren als je actief was in een volgens de bank ‘verdachte’ branche. Hoe bonafide je zelf ook was. Dat kan natuurlijk niet.

Pakkans criminelen vergroten

We roepen ook al lange tijd op om banken en andere poortwachters meer mogelijkheden te geven om onderling gegevens te kunnen delen. Dat vergroot de pakkans van criminelen en kan prima met goede waarborgen voor de privacy. Het zorgt er ook voor dat ondernemers - en andere klanten - niet eindeloos dezelfde informatie moeten aanleveren bij bijvoorbeeld bank, makelaar en notaris. Heinen heeft nu gezegd dat hij die gegevensuitwisseling in elk geval voor banken beter mogelijk gaat maken. Zoals ik al zei: een eerste stap.

Een crimineel die van zijn zwarte geld af moet, beperkt zich heus niet alleen tot goederen Jacco Vonhof

Meldingen over ongebruikelijke transacties

Goed is trouwens ook dat straks alleen verdachte transacties mogen worden gemeld bij de Finance Intelligence Unit (FIU). Nu gaan meldingen over ongebruikelijke transacties. Gevolg: miljoenen meldingen per jaar waar uiteindelijk niets mee aan hand blijkt te zijn. Totaal inefficiënt. Nederland is ook het enige land in de EU dat hierop controleert. Met deze maatregel wordt dat rechtgetrokken.

En dan wordt nog de limiet van 3.000 euro op cash betalingen verbreed: ook diensten gaan daaronder vallen. Dat lijkt me zeer gewenst en logisch, want een crimineel die van zijn zwarte geld af moet, beperkt zich heus niet alleen tot goederen.

