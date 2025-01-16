Donald Trump treedt bijna opnieuw aan als president van de Verenigde Staten. Geopolitieke spanningen lopen op, met oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en een dreigende handelsoorlog tussen de VS en China. MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof betoogt in deze blog: „Het is juist in deze tijd belangrijk om zoveel mogelijk autonoom en onafhankelijk te zijn.”

Lees verder onder de advertentie

Het aantreden van president Trump komende week, een mogelijke handelsoorlog tussen de VS en China, de voortdurende oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. In deze tijd van geopolitieke spanningen gaat het momenteel – terecht - veel over defensie en over onze weerbaarheid. Bij een weerbaar land hoort ook een weerbare economie die tegen een stootje kan.

Lees ook: Jacco Vonhof: ‘Ik maak mij zorgen over ondernemerschap in Nederland’

We moeten weerbaarder worden

Als land hebben we geen invloed op al die internationale ontwikkelingen, maar ze kunnen ons wel raken, en hard ook. Daar moeten we (beter) op zijn voorbereid. Weerbaarder worden. Tegen fysieke dreiging (defensie), tegen cyberaanvallen op onze vitale infrastructuur die het land kunnen platleggen. Weerbaarder ook als burgers. We worden de laatste tijd allemaal aangespoord om thuis noodpakketten aan te leggen, zodat we ons tenminste een paar dagen kunnen redden als er zich iets ernstigs voordoet.

Lees verder onder de advertentie

Weerbaarder betekent ook minder afhankelijk zijn van anderen, zoals van leveranciers in verre landen voor grondstoffen of producten Jacco Vonhof MKB-Nederland

Ook bedrijven moeten op diverse fronten invulling geven aan hun eigen weerbaarheid. Zich ook beter ‘wapenen’ bijvoorbeeld tegen cyberdreigingen die grote gevolgen kunnen hebben, zoals we bij de TU Eindhoven maar weer eens zien. Weerbaarder betekent in deze complexe wereld ook minder afhankelijk zijn van anderen, zoals van leveranciers in verre landen voor grondstoffen of producten. Het kan voor ondernemers goed zijn om eens kritisch naar hun logistieke ketens te kijken en te onderzoeken wat ze wellicht in de eigen omgeving, dichterbij huis, kunnen inkopen. En dat geldt ook voor onze overheid. Het is juist in deze tijd belangrijk om zoveel mogelijk autonoom en onafhankelijk te zijn, als Nederland en als Europa.

Let op je zaak

Het Centraal Planbureau waarschuwde afgelopen zomer al dat geopolitieke spanningen het belangrijkste risico zijn voor de economie en de financiële stabiliteit van een land dat zo internationaal verweven is als het onze. Nederland, let op je zaak, is dan ook het devies. Alles waar we wel zelf invloed op hebben, moet op orde zijn. Onze overheid moet zuinig zijn op onze bedrijven en de eigen economische infrastructuur.

Onze economie is essentieel voor ook onze weerbaarheid, met bedrijven die kunnen voorzien in wat wij dagelijks nodig hebben en hun bijdrage kunnen blijven leveren aan ons welzijn en welvaart.