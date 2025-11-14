Bastian Tuinstra (26) leefde zijn droomleven in Spanje. Terugkeren naar Nederland stond niet op de planning – tot hij vorig jaar zomer Tom Dekker (31) ontmoette. De vonk sloeg over, en nu beginnen de twee samen een nieuw horeca-avontuur in het iets minder exotische Meppel.

Lees verder onder de advertentie

Sinds kort runnen Bastian en Tom samen een restaurant in Meppel. „We zagen in augustus op Facebook dat het pand beschikbaar was en binnen een week besloten we: we doen het”, zegt Bastian tegen de Stentor. „Het pand heeft karakter en sprak ons direct aan. Eind september kwam ik pas terug naar Nederland, dus het is heel snel gegaan.’’

Kansen grijpende ondernemers

Als er kansen voorbijkomen, moet je ze grijpen, vindt Bastian. „Ik houd niet van moeilijk doen, maar van genieten van wat er allemaal mogelijk is. Ik had verwacht veel langer in Spanje te blijven – het was een droom om daar te wonen en te werken in een restaurant aan zee. Maar soms komen dingen op je pad. Ik wil later geen spijt hebben van wat ik níet heb gedaan.’’

Een jaar lang hadden Bastian en Tom een langeafstandsrelatie. Tom runt een agrarisch bedrijf en verkoopt kerstbomen in Nijeveen. Emigreren naar Spanje zat er voor hem niet in.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Riad gaat hard met zijn horecagroepen en gaat landelijk opereren: dit zijn zijn groeitips

Grand Café Salud, Spaans voor proost

Met het restaurant in Meppel, op een steenworp afstand van Nijeveen, kunnen ze nu veel meer samen zijn. Tom helpt in de weekenden, terwijl Bastian de dagelijkse leiding heeft, het gezicht van de zaak is en de inkoop, administratie en bestellingen verzorgt.

Hun Grand Café kreeg de naam Salud – Spaans voor proost. „In Spanje wordt op elk moment van de dag geproost”, vertelt Bastian. „Spanjaarden maken overal een feestje van. Dat ga ik wel missen.”

Lees verder onder de advertentie

Tom (l) en Bastian: ‘Het pand heeft karakter en sprak ons direct aan.’ Foto: Wilbert Bijzitter

500 liter bier als welkomstcadeau

Gezelligheid brengen en met gasten praten is Bastian op het lijf geschreven. Hij en Tom namen het huurcontract over van ondernemer Frank Vos uit Dwarsgracht. Om de overdracht te bespoedigen beloofde hij 500 liter gratis bier. „Die zijn inmiddels binnen”, lacht Bastian. „Een mooi welkomstcadeau.”

Voorlopig woont Bastian nog in Steenwijk. „Ik wil de Steenwijker toren kunnen zien”, zegt hij met een glimlach. Zijn kettinkje met die toren blijft hij in Meppel trouw dragen. „Maar Meppel vind ik ook geweldig”, voegt hij eraan toe. „Het is hier levendig, zeker qua horeca, en er wordt veel georganiseerd. Daar willen we graag onderdeel van zijn. We denken aan livemuziek op zondagmiddag en speciale brunches.”

Lees verder onder de advertentie

Zuid-Afrikaanse braai speelt de hoofdrol

Het interieur sprak het duo meteen aan en ze konden de volledige inventaris overnemen. „Het voelde direct goed: een stoere uitstraling met bakstenen muren, een stenen vloer, hoge en lage tafels en een stamtafel waar mensen samen koffie of een borrel kunnen drinken.”

Lees ook: Hoe de winterdomes van horecaondernemer Paul zorgen voor extra omzet én een magische sfeer

In de open keuken speelt de Zuid-Afrikaanse braai – een houtgestookte grill – de hoofdrol. Er worden gerechten geserveerd als Tomahawk steak en halve kip van het vuur. Alle desserts zijn huisgemaakt en op de drankenkaart staan niet alleen diverse bieren, maar ook meer dan 25 wijnen. „Goed eten en lekker drinken, dat is dé formule voor succes.”

Lees verder onder de advertentie

Goed eten en lekker drinken, dat is dé formule voor succes Bastian Tuinstra

Klaar voor de feestdagen

Salud is zes dagen per week vanaf 10.00 uur geopend. „Ik ben hier elke dag. Dat hoort erbij. Als je iets doet, moet je er duizend procent voor gaan.” Het stel wilde snel open, met Sinterklaas en Kerst in aantocht. „Ik ben een echt zonmens, maar ik houd ook van de kerstsfeer. Ons winterterras wordt een echt kerstbomenparadijs – dat kun je wel aan Tom overlaten.”