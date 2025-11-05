Het is weer november, de maand waarin succesvolle ondernemers in het zonnetje worden gezet, want er zijn veel prijsuitreikingen. Waarom eigenlijk? Zijn die ondernemers niet gewoon graaiers, vervuilers en vies van belasting betalen? Horen zij op een podium? In zijn expertblog vertelt Kees de Jong waarom deze ondernemers een podium voor heel Nederland verdienen.

Kees de Jong: ‘Ondernemers verdienen schouderklop en het is cruciaal dat de rest van Nederland ook hun succes ziet’

Lees verder onder de advertentie

Kees de Jong

Serie-ondernemer en investeerder Kees de Jong ontwikkelde zichzelf van groeiondernemer in Nederland tot ceo van een wereldwijd bedrijf met duizenden medewerkers. Hij is o.a. oprichter van Stichting nlgroeit, een non-profitorganisatie die ondernemers helpt met hun persoonlijke en bedrijfsgroei. Hiernaast is Kees investeerder, spreker, schrijver en semiprofessioneel drummer in meerdere bands.

Het wordt een drukke maand, zeker als je een succesvolle ondernemer bent. Ondernemerschap wordt gevierd, ondernemers worden even op een voetstuk gezet en de meest succesvolle gaan naar huis met een mooie bokaal en een foto waarin de glitters van het confettikanon nog zichtbaar zijn. Maar waarom is dit eigenlijk? Moeten die ondernemers niet gewoon ondernemen en aandacht besteden aan hun klanten en medewerkers? Moeten zij wel op een podium?

U snapt waar ik sta. Wat mij betreft mag het podium nog hoger en mag ondernemerschap nog meer gevierd worden. Ik leg het uit.

Lees verder onder de advertentie

Inspirerende verhalen zijn brandstof voor ondernemers

Dat heeft als eerste te maken met hoe ik zelf ben begonnen met ondernemen. Het was ooit Eckart Wintzen (voor de generatie die deze held niet meer kent, hij bouwde vanuit het niets zijn ICT-bedrijf BSO uit naar 10.000 man en had een voorbeeldfunctie voor het hele bedrijfsleven). Ik zat in een zaaltje en keek naar de man op het podium. Zijn spectaculaire, eerlijke en benaderbare verhaal pakte me destijds zo dat ik me op dat moment voornam dat ‘ondernemer zijn’ mijn toekomst zou worden. Ik zou zelf een bedrijf starten in plaats van aanmodderen bij de bekende corporate namen, wat begin jaren negentig nog echt niet zo gebruikelijk was als nu.

Succes en inspirerende verhalen leveren dus de brandstof voor ondernemers die willen beginnen of juist degenen die extra inspiratie nodig hebben om niet op te geven. En Nederland heeft nooit genoeg aan dergelijke rolmodellen.

Lees ook: Van 25 miljoen euro inkomsten naar 750.000, allemaal door AI: ‘Ik vraag me af of we er klaar voor zijn’

Lees verder onder de advertentie

Lessen van de winnaars

Daarnaast kunnen we ook veel van de winnaars leren. Ze zijn immers niet voor niets zo snel gegroeid. Ze zitten vaak op een berg waardevolle inzichten en lessen. Matthijs Welle van Mews won vorig jaar de top-250 groei award, de onbetwist snelste groeier van Nederland. Mews maakt innovatieve software voor vooral de hotelsector.Inmiddels is zijn wereldwijde bedrijf een ‘unicorn’, ofwel meer dan een miljard waard.

Matthijs en zijn compagnon startten dit bedrijf omdat zij zichzelf kapot ergerden aan de ongebruiksvriendelijk software van het hotel waar ze werkten. Tot de dag van vandaag zijn ze als eindbazen nog steeds betrokken bij alle beslissingen over de gebruikersinterface, hetgeen nog steeds de belangrijkste reden is achter hun spectaculaire succes.

De les is om als ondernemer, hoe groot je ook bent, altijd te blijven focussen op hoe de klant jouw product beleefd. Maar we leerden ook lessen van Victor Knaap, die ‘m zelfs twee keer won. En Michiel Muller van Picnic, Sonja Meijerink en Jitse Groen. We leerden hoe je door ‘design’ kunt groeien, dat je continu aan de volgende versie van jezelf moet werken en dat je je moet omringen door mensen die (in ieder geval op hun domein) beter zijn dan jijzelf. We leerden hoe je je eigen onmetelijk ambitie kunt gebruiken om iedereen binnen je bedrijf mee te krijgen en we leerden dat je als eindbaas nooit bent uitgeleerd.

Lees verder onder de advertentie

‘Ook belangrijk dat rest van Nederland deze ondernemers ziet’

Ook leren we veel van de FD-gazellen, een meer breed gedragen prijs die ieder jaar weer bijna duizend ‘Gazellen’ voortbrengt. De juryprijs van de FD Gazellen had vorig jaar voor de eerste keer in haar bestaan twee winnaars, de HoSt Group en Delft Imaging Systems. Beide bedrijven, toevallig allebei gerund door een vader-zoon combinatie zijn opvallend gegroeid door een slimme internationaliseringstrategie. HoSt bouwt fabrieken die afval omzetten in groene energie en Delft Imaging heeft een geweldig machine ontwikkeld om op locatie onder andere tuberculose op te sporen. We leerden van beide bedrijven hun sterke vermogen om problemen op te lossen, te overleven en vervolgens spectaculair te groeien op basis van enorme ambitie.

Naast de inspiratie en groeilessen voor ondernemers en de absoluut verdiende schouderklop voor de ondernemers zelf, is het ook cruciaal dat we deze ondernemers en hun succes ook naar de rest van Nederland zichtbaar maken.

Ik meldde al eerder dat het steeds meer lijkt alsof Nederland is vergeten waar onze welvaart vandaan komt. Uiteindelijk bepalen succesvolle ondernemers en hun ondernemingen de economische welvaart van onze samenleving. Waar de politiek – op een uitzondering na - vooral gaat over hoe we het geld in Nederland verdelen, gaat het er natuurlijk vooral om hoe we de economie kunnen stimuleren, waardoor er eenvoudig weg meer verdiend wordt. En dat is best belangrijk want een fors deel van de belastinginkomsten wordt gegenereerd door de private sector. Twee derde van de banen komt bij het mkb vandaan evenzo een rits aan maatschappelijke innovaties.

Lees verder onder de advertentie

Meer waardering voor ondernemers

Het mkb heeft het niet per se makkelijk. De kosten – zeker voor loondoorbetaling bij ziekte - lopen op, AI geeft veel uitdagingen, zowel positief als negatief en de mkb’er voelt zich nog dagelijks worden tegengewerkt door alle regelgeving en administratieve lasten. Niet voor niets daalt Nederland op de internationale lijstjes van ondernemingsklimaat.

Dus zegt u het maar. In mijn visie verdienen een beetje meer waardering en aandacht voor ondernemerschap zich meervoudig terug. Ondernemers kunnen wat mij betreft niet genoeg op een voetstuk komen te staan. Ik ga dan ook genieten deze maand. Laat die prijzenregen en confetti maar komen.

Lees ook: Van arbeidsproductiviteit tot ontslagrecht: Nederland kan nog veel leren van Denemarken