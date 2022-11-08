Data en digitalisering zijn bij veel bedrijven een hot topic. Hoe kan data mijn bedrijf verder vooruit helpen? De ontwikkelingen op het gebied van data en digitalisering denderen door. En sinds een aantal maanden hoor je nieuwe termen de revue passeren: Metaverses en Mixed Realities. In deze blog geeft data-expert Job van den Berg je uitleg.

Job van den Berg Chief Data & Insights Officer bij Blue Field Agency Job van den Berg was tot januari 2022 bij DPG Media verantwoordelijk voor de B2B-datastrategie. Inmiddels is hij Chief Data & Insights Officer bij Blue Field Agency. Zijn doel is om echt impact te maken met data. Omdat bedrijven steeds meer eigen data verzamelen en data-driven werken, is de juiste inzet en interpretatie van data nog belangrijker geworden. Job is ook expertblogger bij De Ondernemer en schrijft maandelijks voor deze website.



Ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt: hoe is dit bij te houden? En: wat moet ik hier nou als bedrijf concreet mee? We hebben het de ene dag over de kansen van data en de dag er na over Metaverses en nog een aantal andere trends. Moet ik stoppen met data en mij gaan richten op Metaverses? Misschien weet je niet eens wat Metaverses en Mixed Realities precies zijn.

Google Glass

Even terugspoelen naar een aantal jaren terug: je kunt je misschien nog wel de Google Glass herinneren. Het eerste tastbare voorbeeld van een Mixed Reality, waar de digitale en offline wereld in samensmelt. Want dat is waar we het over hebben met deze nieuwe trends. We denken nu of in de offline wereld of in de online wereld. Denk aan het kopen van kleding: dat kan of in de winkelstraat of via een website.

Wat de nieuwe trends echter kenmerkt, is dat de grens tussen offline en online vervaagt. Die Google Glass als eerste concrete voorbeeld van een Mixed Reality deed dat door interessante online informatie over bijvoorbeeld de menukaart van een restaurant of reviews letterlijk te projecteren op de bril als je in de stad liep. Online meets offline.



Clouds voor veilige data-opslag en AI-modellen

Uiteindelijk werd die bril geen groot succes. Waarom eigenlijk niet? Waarom zouden dit soort innovaties nu wel kunnen werken? Het antwoord is meerledig. Allereerst zag de Google Glass er niet zo mooi uit; het was op het oog een raar brilletje. Ten tweede zat er een camera op die alles vastlegde en inmiddels is dat not done en privacy-wise strafbaar. Ten derde, en misschien wel het belangrijkste, de technologie was nog niet zo ver dat al die datakoppelingen en projecties goed konden worden gemaakt. Te vooruitstrevend voor de mogelijkheden die tech en data in die tijd boden. Het was te ingewikkeld en de technologische drempel was te hoog. We waren nog niet zo ver.

Maar nu zijn we wel technologisch gezien zo ver dat dit mogelijk is; de drempel is nu laag dankzij technologie om die online en offline werelden samen te laten smelten. We hebben nu Clouds waar data veilig in opgeslagen worden, betere AI-modellen en servers. Het kan nu echt.

Bestaan in de Metaverse

Sterker nog, we zijn nog een stapje verder in de evolutie met de Metaverse: waarin een hele nieuwe digitale wereld wordt 'geschapen' waarin je je daadwerkelijk kunt bevinden en in kan ‘leven’. Dus de overtreffende trap van de Google Glass. Dat is veel meer dan een Avatar - je kan digitaal echt ‘bestaan’ in een Metaverse. En in die digitale wereld wordt kunst gemaakt, kun je bezittingen hebben en zijn er verzekeringen.

En dat roept de vraag op wat jij als bedrijf hiermee moet doen en of je er iets moet doen en wanneer.

Er zijn twee strategische redenen te benoemen waarom je Metaverses en Mixed Realities zou willen inzetten:

1 De Metaverse beschouwen als een nieuwe afzetmarkt waar je nieuwe proposities kunt lanceren. Je bent een verzekeraar en je gaat een verzekeringsproduct ontwikkelingen specifiek voor de Metaverse. Want ja, je kunt ook bestolen worden in een Metaverse. De Metaverse is dus een mogelijkheid om nieuwe product- en dienst en te ontwikkelen voor een nieuwe afzetmarkt.



1 De tweede route is dat de Metaverse een nieuwe touchpoint kan zijn om met je klanten in contact te komen. Je kunt je klanten op een ander manier bereiken en bedienen. Voorbeeld: je bent een automerk. Iemand heeft een auto besteld. De aankoop is door de consument gedaan maar dan start het lange wachten. Zeker nu met het chiptekort is de periode tussen aankoop en levering een half jaar. De Metaverse kan uitkomst bieden door in de tussenperiode in een Metaverse te zien hoe de auto wordt gebouwd: letterlijk. Dus hoe ze die leren bekleding monteren en hoe stapje voor stapje jouw auto wordt gebouwd. De Metaverse brengt je dus al in contact met het product waarop jij aan het wachten bent. Sterker nog je beleeft het maakproces mee, in een digitale wereld. De Metaverse kan dus een nieuw middel/kanaal zijn om je klanten te ontzorgen of te bedienen.



Maar dan de hamvraag. Is de Metaverse en Mixed Realities ook voor mijn bedrijf relevant? Als je die overweging wil maken, neem dan een drietal zaken in ogenschouw:

1 De wereld wordt virtueel, alles wordt digitaler en dat is onomkeerbaar. Die ontwikkeling zet zich door. Met jouw bedrijf heb je concurrenten, klanten en prospects en al die groepen zijn hiermee bezig. Kortom, je moet er wel over na gaan denken.

2 Maar wat je ermee doet, ligt heel dicht bij de kernpropositie van jouw bedrijf. Waarom bestaat je bedrijf? Denk vervolgens na hoe deze trend jouw strategie kan versterken en dus niet andersom. Metaverses en Mixed Realities zijn een middel om je bedrijf te vernieuwen en te innoveren en geen doel op zich.

3 Laat je inspireren door voorbeelden van andere bedrijven maar ga niet kopiëren. Maak kleine stapjes; verken het, experimenteer en kijk of het werkt en landt.



En als je nou een bedrijf hebt dat nog niet de stap naar data heeft gemaakt en nog geen datawarehouse, cloud of AI toepast; wat dan? Doe het stapje voor stapje, laat je niet gek maken en realiseer je dat al deze trends met elkaar samenhangen. De Metaverse is data en is AI. Metaverses draaien in een cloud. Je digitale basis en datastrategie moeten dus op orde zijn voordat je met de Metaverse en Mixed Realities aan de slag kunt gaan.

Dat betekent niet dat je het nog even kan uitstellen; durf vooruit te kijken en maak een plan voor pakweg 2027. Durf te dromen. Succes.