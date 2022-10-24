'Stop met praten over krimp, haal energie uit investeren in groene innovatie'

Een mens is niet goed in stoppen, in verminderen, in bezuinigen. Waar we wel goed in zijn? Serie-ondernemer Arko van Brakel beschrijft het in deze blog, in vernieuwing, innovatie en verbetering. Daar krijgen we energie van, en daar moeten we ook mee bezig zijn. Een oproep op te kijken naar de kansen.

Alle oplossingen, alle uitvindingen, alle kennis om de wereld op een duurzame manier verder te brengen zijn er al. Zelfs als niets meer wordt uitgevonden, kunnen we in principe nu al onze energie al schoon opwekken. Ook is alle kennis al aanwezig om ieder productieproces duurzaam in te richten.

Het probleem is alleen dat oude businessmodellen zo dominant en rendabel zijn dat de nieuwe oplossingen maar langzaam doorbreken. Banken hebben bijvoorbeeld dik geïnvesteerd in de schaalvergroting in de landbouw. Daardoor is het voor de boer én voor de bank lastig om over te schakelen op een nieuw businessmodel. En zolang niet-duurzame keuzes nog goedkoper zijn dan de gezonde keuzes, zullen consumenten ook maar langzaam omschakelen. Moeten we dan de handdoek in de ring gooien? Nee, natuurlijk niet! Want dan rekenen we buiten de optimistische, energieke kracht van een grote groep ondernemers.



Ondernemende kracht



Ondernemers willen namelijk hun ideeën en dromen realiseren. Groeien. Ondernemen. Doelen halen. Bij alle cruciale veranderingen en welvaartssprongen die we door de geschiedenis heen hebben gezien, zijn altijd innovatieve ondernemers opgestaan. Die groeikracht geeft energie. We kennen het allemaal uit de natuur: de kracht waarmee boomwortels door het asfalt breken, de absolute wil om te vliegen van een jonge valk, die zijn eerste vleugelslagen buiten het nest oefent. Iedereen die kinderen heeft, of die zelf nog weet hoe het was om jong te zijn, herkent het: van die pure, enthousiaste positieve energie word je nooit moe.

Tomeloze groei valt simpelweg niet te stoppen. Dezelfde energie heb ik zelf ervaren in mijn ondernemerschap. Als je een goed idee hebt, waarmee je echte problemen echt oplost voor echte mensen, heb je echte business en kun je niet voorkomen dat je gaat groeien. Niets of niemand houdt je dan tegen. Want wat je doet klopt gewoon. Dat gevoel, dat je door muren heen kunt breken om je doelen te halen, waardoor groei de enige optie is en iedereen bij jouw bedrijf wil werken, gewoon omdat het supergaaf is om daarbij te willen horen. Dat is wat voor mij de kracht is van ondernemerschap.

Schone droom: Elektrisch vliegen

Het voelt bijna een beetje gek en misplaatst om dit op te schrijven in een tijd waarin iedereen somber lijkt te zijn. Woorden als krimp, bezuinigen en consuminderen domineren het nieuws. Maar gelukkig zijn er ook andere verhalen te zien in de wereld. Zo zijn er in Teuge, op dat oude, kleine vliegveldje in die prachtige omgeving tussen Veluwe en IJssel, ondernemers bezig de elektrische luchtvaart te ontwikkelen. Het is de enige plek in Europa waar je een vliegbrevet kunt halen op een elektrisch vliegtuig. Hier worden jongensdromen gerealiseerd die ook nog eens goed zijn voor de planeet én de economie.



Want wat zou het mooi zijn als we kunnen vliegen zónder vliegschaamte? Er zijn dus ondernemers die dit mogelijk maken. Over een paar jaar kun je al binnen Europa vliegen in een volledig met zonne-energie opgeladen elektrisch toestel dat geschikt is voor 19 passagiers. Het businessmodel is daarvoor ook rond te krijgen, zeker ook omdat we zien dat mensen bereid zijn - financieel - bij te dragen aan groen vliegen.

Dat is een veel positiever signaal dan consuminderen zonder vliegvakantie. Want voor krimpen is de mensheid aantoonbaar niet geschikt. We willen namelijk altijd beter. Groei motiveert. Krimp niet. En het kan dus echt: onze welvaart en welzijn behouden en tegelijkertijd onze vervuilende footprint verkleinen. Schone, groene groei, door ondernemers die durven te dromen en durven te innoveren. Dat is het antwoord op veel van onze problemen.



Duurzame groeiversneller

Het is dan ook geen toeval dat we de duurzaamheidsmodule van het Groeiversneller programma hebben georganiseerd op Teuge, in de hangar waar ook E-Flight (de eerste elektrische vliegschool) en DEAC (The Dutch Electric Avaiation Center) gevestigd zijn. Het groeiversneller Programma is een trainingsprogramma dat ondernemers helpt hun bedrijf op een gezonde manier op te schalen. Daarbij staan de ondernemers- en leiderschapsvaardigheden centraal. Ooit gestart als scale-up initiatief van het ministerie van Economische zaken, heeft Achmea dit programma onder leiding van ras ondernemer Ralph van Dam onder haar hoede genomen. Er is dan ook weinig leuker dan een club kritische, gedreven ondernemers te trainen en te coachen op groei. Duurzame groei. Mijn missie in het leven is het stimuleren en ontwikkelen van duurzaam ondernemerschap. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we daarmee de wereld verder kunnen brengen. Daarom ben ik vanaf het begin betrokken bij Groeiversneller.

Strategische foto

Eén onderdeel van Groeiversneller springt er wat mij betreft uit: de Strategische foto. Hoe ziet jouw bedrijf eruit over vijf jaar? Er zijn namelijk duizenden andere ondernemers die op grote schaal, zoals Tesla, of nog relatief kleinschalig, zoals E-Flight, aan oplossingen werken voor een schone planeet. Het begint altijd bij de droom van een ondernemer die met tomeloze energie zijn vleugels uitslaat en zich door niets of niemand laat tegenhouden. Zodra je als ondernemer van de Startup in de Scaleup fase, komt en je organisatie groeit, wordt het essentieel om duidelijk en professioneel richting te geven aan de groei. Anders word je overvallen door je eigen succes of loop je vast. Ik heb dat zelf wel eens meegemaakt en dat is voor iedereen zeer ongezond.

De strategische foto is eigenlijk niets meer of minder dan een glasheldere visie op jouw bedrijf over vijf jaar. Waar sta je dan? Wie zijn je klanten? Hoe ziet jouw organisatie eruit? Hoe verdien je je geld? Wat voor mensen werken er? En hoe gaan die met elkaar om? Wat wordt er over je verteld over vijf jaar? Hoe ziet jouw eigen rol als ondernemer er dan uit? Welke groei maken jij en je team door om daar te komen? Door deze (en andere) vragen te beantwoorden wordt de strategie van je bedrijf glashelder. Voor jou en je team. En natuurlijk wordt jouw aanpak verrijkt door de feedback van collega-ondernemers die met je meedenken in dit programma.

Winnaars hebben een plan

Over tien jaar zullen we vaststellen dat de crisis van nu de basis was voor de groene welvaart van morgen. De vraag die iedere ondernemer zich nu moet stellen is: hoor ik bij de succesvolle winnaars? Of blijf ik stilstaan? We kennen allemaal de clichés: Hoop is geen strategie. En winnaars hebben geen excuses, maar een plan. Alle kennis, oplossingen en ideeën zijn er al. De strategische foto helpt ons er een in alle opzichten gezonde, ondernemende toekomst mee te bouwen. Want echt, er is nog nooit een ondernemer uit zijn bed gestapt met het plan om vandaag eens lekker de planeet te vervuilen.