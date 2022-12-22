Wat draag je naar de eindejaarsborrels?

Vanavond hebben wij een kerstdiner met kantoor en het kledingvoorschrift is feestelijk. Pffff. Nu al stress. Wat moet ik aan? Daar kan je toch helemaal niks mee. Maar beter dan niets. Het zal wel niet de bedoeling zijn een smoking te dragen, alhoewel ik dat wel ultiem feestelijk vind. Maar goed we verzinnen wel iets. Gelukkig heb ik geen kersttrui. Kan ik dat in ieder geval niet kiezen.

Wat jij aan zou moeten trekken naar een kerstborrel of nieuwjaarsbijeenkomst is kleding die iets over jezelf zegt. Kies voor een pak als jij je daar lekker in voelt. Aaibare stoffen van flannel of bijvoorbeeld corduroy zijn fijn en gezellig. Een donker hemd is alweer een tijdje uit de mode. Kraakwit wellicht weer te formeel. Lichtblauw of denim doen het goed. Mits dat ook past bij jou. Het plaatje moet passen. Doe je best. Kies je voor een jasje, trui of beiden? Lijkt mij afhankelijk van de locatie en sfeer binnen het bedrijf. En natuurlijk hoe jij jezelf wilt laten zien.



Kleding zegt iets. Je straalt er iets mee uit. Je wordt serieuzer genomen. Of juist niet. Eigenlijk moet het niet uitmaken, maar toch. Je laat jouw intenties zien. Met de kerstborrels heb je de gelegenheid jezelf weer even neer te zetten. Dus zeker met alle kerstborrels en nieuwjaarsbijeenkomsten op komst is het tijd er een beetje over na te denken en er niet uit te zien als iemand uit 2020.

Kleding reflecteert de tijdsgeest

Een pak dragen om uit te stralen dat jij de baas bent, is achterhaald. Je kan op veel meer manieren laten zien dat je een leider bent van nu. Kleding reflecteert de tijdsgeest. Ga mee met de tijdsgeest, dan volgt je look vanzelf. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Als jij een pakkenman bent of gewoon er stijlvol bij wilt lopen, kies je gewoon daarvoor. Laat jezelf zien. Maar dan wel de beste versie van jezelf.

Casual kleding oogt ook lekker casual en is dus vriendelijker en losser. Je hebt bovendien meer keuze. Maar je kan te ver doorschieten. Casual kan een mijnenveld zijn. Een spijkerbroek is wellicht iets te veel een zaterdag look; zeker voor iets feestelijks als een kerstborrel



De kleuren blauw, beige, lichtgrijs en zwart zijn de goede kleuren voor de bovenkleding voor mannen. Als je wegblijft bij sneakers en combineert met een overhemd, is het al snel netjes. Wanneer je kiest voor een polo of een trui onder een jasje is het gekleed en toch wat losser. Eigenlijk is alles goed als jij je er lekker in voelt en het heel schoon en netjes is. En aangepast op de omgeving en het doel. Ik ga voor mijn corduroy pak.