“Dit contract bestaat niet meer.” De man tegenover mij aan tafel keek me met ijskoude ogen aan. Ik keek verbouwereerd terug. Met het contract dat hij met zijn woorden verscheurde, was twintig miljoen euro omzet gemoeid. Een bedrag waarmee ik mijn bedrijf én tientallen medewerkers draaiende hield. Uiteindelijk leidde dit bizarre gesprek tot het faillissement van mijn bedrijf – en daarmee tot een van de zwartste pagina’s in mijn leven.

Soms gebeuren er dingen die je bestaan zowel zakelijk als privé volledig op zijn kop kunnen zetten. Op een deel daarvan heb je invloed. Een ander deel daarvan ligt buiten je cirkel van invloed en kan je dus zomaar overkomen. De uitbraak van corona is zo’n factor, waarop je als ondernemer geen invloed hebt gehad – maar waarvan de gevolgen je keihard kunnen raken.

Maximaal beroep op uithoudingsvermogen en creativiteit

Veel ondernemers in ons land ervaren momenteel forse tegenwind door de maatregelen van overheidswege om het coronavirus te beheersen. Horeca en retail zijn voor een groot deel maandenlang gesloten en er zijn weinig consumenten op straat. Spaartegoeden slinken in rap tempo, pensioenvoorzieningen verdwijnen als sneeuw voor de zon en ondersteunende maatregelen vanuit de overheid zijn in veel gevallen slechts een pleister op de wond. En toch, hoe wrang het allemaal ook is: dít is de periode waarin je groeit als ondernemer.

Deze crisis dwingt je om je leiderschapskwaliteiten te laten zien. Je wordt gedwongen om je grootste angsten onder ogen te komen. Je wordt uitgedaagd om jouw dromen als ultieme stip op de horizon voor ogen te houden. Je uithoudingsvermogen, zowel fysiek, mentaal als financieel, wordt zwaar op de proef gesteld. Dit is de tijd waarin het erop aankomt. En juist in deze tijden van crisis blijkt ondernemerschap een prachtige slijpsteen voor je persoonlijke ontwikkeling.

In Amerika tel je als ondernemer pas mee wanneer je één of meerdere keren volledig tot het gaatje hebt moeten gaan. Pas dan ben je door de wol geverfd en een volwaardig gesprekspartner voor anderen

Identificatie met je rol als ondernemer

Het faillissement van mijn bedrijf was zowel zakelijk als persoonlijk een intens verdrietige en zware periode. Ik verloor op financieel gebied alles wat ik had, maar ik verloor bovenal mijn onderneming: een bedrijf waarop ik trots was, dat ik samen met mijn broers had opgebouwd, dat een groot onderdeel vormde van mijn identiteit. Door het faillissement verloor ik daardoor een deel van mijzelf. Ik had me volledig geïdentificeerd met mijn rol als ondernemer.

Nu het faillissement een aantal jaren achter mij ligt en ik hierover inmiddels ook een boek heb geschreven, realiseer ik mij beter dat wie je bent als persoon onlosmakelijk is verbonden met wie je kunt zijn als ondernemer. Voor mij persoonlijk is dat een van de meest waardevolle lessen in mijn leven geweest. En die had ik wellicht niet of niet zo snel geleerd, als ik niet door dat heel diepe dal had hoeven gaan. Juist de tegenwind deed me groeien als persoon en daardoor dus ook als ondernemer.

Seasoned entrepreneur, iets om trots op te zijn

In Amerika tel je als ondernemer pas mee wanneer je één of meerdere keren volledig tot het gaatje hebt moeten gaan. Pas dan ben je door de wol geverfd en een volwaardig gesprekspartner voor anderen: een seasoned entrepreneur, noemen ze dat. Als jij deze periode door weet te komen, doordat je de kracht en creativiteit vindt om vol te houden óf door de moed te hebben om op tijd te stoppen, maakt ook jou dat een seasoned entrepreneur en iets om trots op te zijn.

Het zal je nu misschien niet interesseren, maar neem van mij aan dat dit een periode is waarin je ongelooflijke sprongen maakt. Sprongen, die je straks in betere tijden de veerkracht, kennis en energie geven om je bedrijf veel verder te brengen en nog meer bij jou te laten passen. Je persoonlijke ontwikkeling staat dit jaar waarschijnlijk niet bovenaan je prioriteitenlijst. Maar ik durf je te beloven dat je juist in deze periode een geweldige en zeer waardevolle ontwikkeling doormaakt. Als ondernemer én als mens.

