Soms gebeuren er dingen die je bestaan zowel zakelijk als privé volledig op zijn kop kunnen zetten. Op een deel daarvan heb je invloed. Een ander deel daarvan ligt buiten je cirkel van invloed en kan je dus zomaar overkomen. De uitbraak van corona is zo’n factor, waarop je als ondernemer geen invloed hebt gehad – maar waarvan de gevolgen je keihard kunnen raken.
Lees ook: Ralph van Dam: 'Is jouw onderneming nog levensvatbaar in coronatijd?'
Maximaal beroep op uithoudingsvermogen en creativiteit
Veel ondernemers in ons land ervaren momenteel forse tegenwind door de maatregelen van overheidswege om het coronavirus te beheersen. Horeca en retail zijn voor een groot deel maandenlang gesloten en er zijn weinig consumenten op straat. Spaartegoeden slinken in rap tempo, pensioenvoorzieningen verdwijnen als sneeuw voor de zon en ondersteunende maatregelen vanuit de overheid zijn in veel gevallen slechts een pleister op de wond. En toch, hoe wrang het allemaal ook is: dít is de periode waarin je groeit als ondernemer.
Deze crisis dwingt je om je leiderschapskwaliteiten te laten zien. Je wordt gedwongen om je grootste angsten onder ogen te komen. Je wordt uitgedaagd om jouw dromen als ultieme stip op de horizon voor ogen te houden. Je uithoudingsvermogen, zowel fysiek, mentaal als financieel, wordt zwaar op de proef gesteld. Dit is de tijd waarin het erop aankomt. En juist in deze tijden van crisis blijkt ondernemerschap een prachtige slijpsteen voor je persoonlijke ontwikkeling.
In Amerika tel je als ondernemer pas mee wanneer je één of meerdere keren volledig tot het gaatje hebt moeten gaan. Pas dan ben je door de wol geverfd en een volwaardig gesprekspartner voor anderen
Identificatie met je rol als ondernemer
Het faillissement van mijn bedrijf was zowel zakelijk als persoonlijk een intens verdrietige en zware periode. Ik verloor op financieel gebied alles wat ik had, maar ik verloor bovenal mijn onderneming: een bedrijf waarop ik trots was, dat ik samen met mijn broers had opgebouwd, dat een groot onderdeel vormde van mijn identiteit. Door het faillissement verloor ik daardoor een deel van mijzelf. Ik had me volledig geïdentificeerd met mijn rol als ondernemer.
Nu het faillissement een aantal jaren achter mij ligt en ik hierover inmiddels ook een boek heb geschreven, realiseer ik mij beter dat wie je bent als persoon onlosmakelijk is verbonden met wie je kunt zijn als ondernemer. Voor mij persoonlijk is dat een van de meest waardevolle lessen in mijn leven geweest. En die had ik wellicht niet of niet zo snel geleerd, als ik niet door dat heel diepe dal had hoeven gaan. Juist de tegenwind deed me groeien als persoon en daardoor dus ook als ondernemer.
Lees ook: Ralph van Dam sterker uit faillissement: zo ga je om met tegenslag in crisistijd
Seasoned entrepreneur, iets om trots op te zijn
In Amerika tel je als ondernemer pas mee wanneer je één of meerdere keren volledig tot het gaatje hebt moeten gaan. Pas dan ben je door de wol geverfd en een volwaardig gesprekspartner voor anderen: een seasoned entrepreneur, noemen ze dat. Als jij deze periode door weet te komen, doordat je de kracht en creativiteit vindt om vol te houden óf door de moed te hebben om op tijd te stoppen, maakt ook jou dat een seasoned entrepreneur en iets om trots op te zijn.
Het zal je nu misschien niet interesseren, maar neem van mij aan dat dit een periode is waarin je ongelooflijke sprongen maakt. Sprongen, die je straks in betere tijden de veerkracht, kennis en energie geven om je bedrijf veel verder te brengen en nog meer bij jou te laten passen. Je persoonlijke ontwikkeling staat dit jaar waarschijnlijk niet bovenaan je prioriteitenlijst. Maar ik durf je te beloven dat je juist in deze periode een geweldige en zeer waardevolle ontwikkeling doormaakt. Als ondernemer én als mens.
Ralph van Dam
Raad van Advies De Ondernemer
Ralph van Dam heeft passie voor ondernemerschap, groei en continuïteit. Hij is (mede)oprichter van verschillende internetstart-ups en scale-ups en kent het klappen van de zweep waar het over ondernemen gaat. Tegenwoordig combineert hij het ondernemerschap bewust met een functie in het corporate bedrijfsleven. Zo is hij actief als Business Partner Ondernemerschap bij Centraal Beheer Bedrijven, maar inspireert, adviseert en coacht hij ook ondernemers vanuit zijn eigen onderneming Journey of Enterprises (JOE). Ralph is tevens mede-initiatiefnemer van het non-profit initiatief Geldfit Zakelijk, voor ondernemers in financieel zwaar weer.
Check zijn boek Langs de Afgrond, ‘lessons learned van een ondernemer’ op www.langsdeafgrond.nl.