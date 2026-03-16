AI maakt organisaties tot 30 procent productiever

Artificial intelligence (AI) groeide in korte tijd uit tot een van de belangrijkste technologische ontwikkelingen voor bedrijven. Toch worstelen veel organisaties nog met de vraag: wat levert het concreet op? Volgens Dustin en Microsoft zit de echte waarde in de combinatie van slimme hardware, AI-software en begeleiding bij implementatie. „Met oplossingen zoals Microsoft Copilot en Copilot+ PC’s werken bedrijven productiever, verkleinen ze risico’s en maken ze hun digitale werkplek toekomstbestendig.”

Voor veel organisaties voelt AI nog als een nieuwe stap. Technologie is er vaak al, maar de vraag blijft hoe je die daadwerkelijk inzet in de dagelijkse praktijk. Juist daar ligt volgens Dustin en Microsoft een belangrijke rol voor IT-partners: bedrijven helpen om nieuwe technologie niet alleen te begrijpen, maar ook praktisch toe te passen.

Productiviteit en tijdswinst

Veel organisaties kampen met hetzelfde probleem: medewerkers ervaren steeds meer tijdsdruk, terwijl management juist hogere productiviteit verwacht. AI helpt dat spanningsveld te verkleinen. In een wereldwijd onderzoek van Microsoft onder 30.000 werknemers gaf ongeveer 80 procent aan niet genoeg tijd of energie te hebben om het werk goed te doen. Tegelijk blijkt dat organisaties die AI intensiever gebruiken minder last hebben van tijdsdruk. „AI versnelt taken, maakt informatie sneller toegankelijk en automatiseert repetitieve werkzaamheden,” zegt Anders Demner, Senior Partner Development Manager bij Microsoft.

AI versnelt taken, maakt informatie sneller toegankelijk en automatiseert repetitieve werkzaamheden

Ook op de nieuwe Copilot+ PC’s zitten functies die direct tijd besparen. Denk aan AI-ondersteunde zoekfuncties in Windows of tools waarmee gebruikers eenvoudig eerder werk terugvinden. „Met deze functies besparen medewerkers tot vijf uur per week,” zegt Demner. AI helpt daarbij niet alleen bij individuele taken, maar ook bij samenwerking. „Denk aan het automatisch samenvatten van informatie, sneller documenten terugvinden of efficiënter vergaderen.”

Spreker: Anders & Pontus.

Hardware en software versterken elkaar

Volgens Pontus Cederberg, EVP Relations Sales bij Dustin, komt de echte waarde van AI pas tot zijn recht wanneer hardware, software en gebruik goed op elkaar aansluiten. „De technologie bestaat al langer,” zegt hij. „Maar nu zien we dat bedrijven echt beginnen te begrijpen hoe ze die mogelijkheden benutten. De combinatie van krachtige hardware en slimme software zorgt ervoor dat medewerkers taken sneller uitvoeren en efficiënter werken.”

Dat verandert ook hoe organisaties naar IT kijken. Waar bedrijven vroeger simpelweg voor elke medewerker een computer kochten, draait het nu om een complete digitale werkplek. „Vroeger was het: je hebt vierhonderd medewerkers, dus je koopt vierhonderd pc’s,” zegt Cederberg. „Nu kijken bedrijven eerst naar wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te doen. Pas daarna bepalen ze welke hardware, software en diensten daarbij passen.”

Volgens hem kijken organisaties daarom steeds vaker naar de volledige digitale werkplek als één geheel: apparaten, software, security en beheer die naadloos op elkaar aansluiten. „Het gaat niet alleen om het apparaat,” zegt Cederberg. „Het gaat om de combinatie van hardware, software en diensten die medewerkers helpen hun werk beter te doen.”

Security als basis

Naast productiviteit speelt veiligheid een steeds grotere rol, zeker nu AI-toepassingen steeds vaker onderdeel zijn van dagelijkse werkprocessen. Copilot+ PC’s bevatten daarom standaard extra beveiligingslagen. „Een Copilot+ PC is een zogenoemde secured core PC,” legt Anders Demner van Microsoft uit. „Dat betekent dat de beveiliging al op firmware-niveau begint. Veel aanvallen blokkeren we daardoor al voordat het besturingssysteem überhaupt start.” De apparaten bevatten daarnaast Microsoft Pluton, een beveiligingschip die gevoelige gegevens zoals inloggegevens en encryptiesleutels beschermt.

Bedrijven krijgen niet alleen een productiviteitsvoordeel, maar ook een veel hoger beveiligingsniveau

Volgens Microsoft blokkeert deze combinatie tot 70 procent van de meest voorkomende aanvalsmethoden. „Bedrijven krijgen dus niet alleen een productiviteitsvoordeel,” zegt Demner. „Ze krijgen ook een veel hoger beveiligingsniveau.”

Van reseller naar IT-partner

Voor Dustin gaat de rol inmiddels veel verder dan het leveren van hardware of softwarelicenties. „In sommige markten noemen mensen ons nog een reseller,” zegt Cederberg. „Maar dat is een term uit het verleden.” Vandaag positioneert het bedrijf zich nadrukkelijk als IT-partner. Dat betekent dat klanten ondersteuning krijgen in elke fase van hun digitale werkplek: van advies en implementatie tot beheer en adoptie.

„Nieuwe technologie implementeren is één ding,” zegt Cederberg. „Maar medewerkers moeten er ook daadwerkelijk mee leren werken. Daarom begeleiden we organisaties bij het gebruik van nieuwe tools.” Dustin doet dat met eigen specialisten, maar ook samen met partners en consultants die bedrijven helpen AI-toepassingen in hun processen te integreren.

spreker: Anders & Pontus.

Klaar voor de toekomst

Volgens Cederberg is ‘future-proofing’ een belangrijke reden om nu te investeren in moderne IT-oplossingen. „Met AI-tools zoals Copilot halen organisaties significant meer uit een werkdag,” zegt hij. „Maar het gaat ook om de lange termijn. Bedrijven investeren in hardware die speciaal is ontworpen voor AI-toepassingen.”

Daarbij speelt ook de levenscyclus van apparatuur een rol. Moderne apparaten behouden langer hun waarde en krijgen na enkele jaren vaak een tweede leven via refurbishment of hergebruik. „Als je investeert in de juiste technologie, blijft de restwaarde hoger. Dat maakt het niet alleen efficiënter, maar ook duurzamer.”

Voor Demner is de conclusie duidelijk: AI wordt de nieuwe standaard voor digitale werkplekken. „De vraag is niet óf bedrijven ermee gaan werken,” zegt hij. „De vraag is wanneer.”